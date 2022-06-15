Уралсиб с 14 июня стал брать комиссию за переводы в иностранных валютах

Комиссией будут облагаться все межбанковские переводы в долларах США, евро, английских фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских йенах, сообщается в телеграм-канале.
За исключением:
- входящих переводов в китайских юанях;
- прямых зачислений на депозиты в валютах;
- внутрибанковских валютных переводов;
- возвратов получателем, банком-получателем или банком-корреспондентом перевода, отправленного ранее.
С 6 июня Уралсиб ввёл комиссии на ведение счета в евро. Она составит 0,3% в месяц для физлиц. С 16 июня вводится комиссия в размере 0,13%-0,84% для юрлиц и ИП.