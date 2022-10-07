Новые лицензии для бухгалтеров, работающих сразу на несколько фирм

Большинство бухгалтеров работают не на одну, а на несколько фирм, сдавая отчетность от имени директоров. Даже если компания большая, многие внутри нее ведут несколько фирм. Если бухгалтер только формирует отчетность. а отправлять ее будет сам директор СО СВОЕГО КОМПЬЮТЕРА, то лицензия не требуется. Но на самом деле в 99% это так не происходит.

Естественно, директорам некогда заниматься отправкой даже подготовленных отчетов, и отправлять, возиться и вникать в технику их отправки они не собираются. Федеральная служба безопасности привлечет бухгалтеров (и самозанятых, и организации), к административной ответственности по ч. 1 ст. 13.13 КоАП РФ за представление налоговой отчетности в электронной форме в интересах третьих лиц без лицензии ФСБ на криптографию. И не ваэно, сколько отчетов будет сдано. Фажен сам факт сдачи. Размеры штрафов прописаны в КоАП РФ, это:

для бухгалтера 500–1000 руб.;

для директора или ИП 2–3 тысячи руб.;

для уполномоченной бухгалтерии от 10 до 20 тысяч руб.

Выявлять такие фирмы будут через программу «КриптоПро CSP», по ней ФСБ определит по одинаковому IP-адресу, с которого отчетность уходит в госорганы.

Кто же может быть спокоен? Из практики авторов статьи, опубликованной в СБИС:

«ФСБ не обращает внимания на бухгалтерии, которые реально ведут отчетность компаний, для которых сдача отчетности является результатом деятельности, а не самостоятельной услугой.»

Так же, работать без лицензии могут штатные бухгалтера, сдающие отчет своей фирмы. Но даже если они числятся на нескольких рабочих местах на неполные ставки, использование одного IP-адреса ставит под удар эти фирмы. Так же если аутсорсинговые фирмы только формируют, но не отправляют отчетность ( я таких не встречала), они тоже в безопасности.

ФСБ не одни в попытке контролировать всё и вся в бизнесе, особенно в последнее время.

Роскомнадзор требует от всех, кто работает с персональными данными, отправлять в ведомство специальное уведомление. Штрафы пока не предусмотрены, но это до обкатки процесса уведомления.

Росфинмониторинг требует от бухгалтерских фирм и ИП-бухгалтеров сформировать на их сайте Личный кабинет (ЛК) , разработать правила внутреннего контроля контрагентов, вести «досье» на клиентов, проверять потенциальных и действующих клиентов по «черным спискам» Росфинмониторинга. Если клиент попадает в список «экстремистов» , работать с ним нельзя и нужно оперативно проинформировать Росфинмониторинг о принятых мерах.

Думаю, что под предлогом всеобщей безопасности, наши органы дуют на воду, обжегшись на молоке, перестраховываются. К тому же это еще один формальный предлог пополнить казну. Работать мелким бухгалтерским фирмам и отдельным бухгалтерам становится всё сложнее.

Приобретение лицензии практически невыполнимо, т.к в штате бух.фирм должны быть специалисты- безопасники с В/о или «корочками» удостоверений курсов. Стоимость лицензирования, по первым запросам в интернете, составляет более ста тысяч рублей.