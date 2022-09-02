Когда не стоит продавать квартиру в России, если находишься за границей

НДФЛ – обязателен. Когда человек продает недвижимость в России, ему придется заплатить НДФЛ. Неважно, иностранец он или гражданин РФ. Плательщиками НДФЛ признаются и налоговые резиденты России, и физлица, которые получают доход из России (п. 1 ст. 207 НК).

Будут иностранцы налоговыми резидентами или нет – значения не имеет. Ведь доход от продажи, скажем, квартиры на территории России – это доход от источника в РФ (подп. 5 п. 1 ст. 208 НК).

Налоговая ставка. Для российских налоговых резидентов ставка НДФЛ – 13 (или 15) процентов (п. 1.1 ст. 224 НК). Она действует и при продаже недвижимости. Для налоговых нерезидентов ставка равна 30 процентам (п. 3 ст. 224 НК).

Налоговый статус физлица в целом за налоговый период определяется по окончании налогового периода, в котором был получен доход. И если человек по итогам налогового периода не стал налоговым резидентом России, то его доход от продажи недвижимости в России облагается по ставке 30 процентов (письма Минфина от 25.12.2017 № 03-04-05/86453, от 11.10.2017 № 03-04-05/66382). Конституционный суд в определении от 14.07.2011 № 949-О-О посчитал этот порядок справедливым.

Имущественный вычет. Налоговую базу от продажи имущества можно уменьшить на имущественный вычет (п. 6 ст. 210 НК). Но при условии, что к этой продаже применима ставка в размере 13 процентов. А ведь это ставка – только для налоговых резидентов. Для нерезидентов – 30. Поэтому к нерезидентам правила пункта 6 статьи 210 НК неприменимы, и имущественный вычет им не положен.

Международный договор. Почему дискриминация нерезидентов справедлива, и почему международные договора здесь не помогут, чиновники разъяснили в письме Минфина от 05.03.2019 № 03-04-05/14367. На примере гражданина Белоруссии.

Действительно, в статье 7 НК установлен приоритет правил и норм международных договоров РФ, содержащих положения, касающиеся налогообложения, над собственно российским законодательством.

Что касается, в частности, белорусов, то официальная часть звучит так. Доходы, которые лицо с постоянным местопребыванием в одном Договаривающемся Государстве получает от продажи недвижимого имущества, и расположенного в другом Договаривающемся Государстве, могут облагаться налогом в этом другом Государстве. Это прописано в пункте 1 статьи 12 Соглашения между Правительством РФ и Правительством РБ об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогов в отношении налогов на доходы и имущество от 21.04.1995.

Проще говоря, продажа в России недвижимости, которая принадлежит гражданину Белоруссии, облагается налогами по правилам НК. Граждане РФ и РБ не должны облагаться налогами в каждом из этих государств обременительнее, чем в своем собственном (п. 1 ст. 21 Соглашения). Однако - при одинаковых условиях. В данном же случае, по законодательству России, эти условия зависят от наличия у гражданина резидентства той страны, где он получает облагаемый доход. Резидент и нерезидент в России, с точки зрения уплаты налогов, не находятся в одинаковых условиях.

Для целей уплаты НДФЛ в России значение имеет налоговый статус физлица, а не его гражданство. Поэтому гражданин РБ – налоговый резидент России – заплатит НДФЛ со стоимости проданной в России недвижимости по меньшей ставке, чем гражданин РФ - не налоговый резидент России. В этом и заключается отсутствие дискриминации в соответствии с межправительственным Соглашением.

Аналогичный ответ был дан и гражданину Узбекистана (письмо Минфина от 09.01.2014 № 03-04-05/11). Отказали и резиденту Казахстана (письмо Минфина от 05.08.2013 № 03-04-05/31319).

Срок давности. Тем не менее, у нерезидента есть полноценная возможность вообще избежать уплаты НДФЛ. В пункте 2 статьи 217.1 НК РФ предусмотрено, что доходы от продажи недвижимости освобождаются от обложения НДФЛ при условии, что она находилась в собственности не менее установленного в законе срока. Общий срок – пять лет (п. 4 ст. 217.1 НК). Но если собственность была получена, например, в наследство, то этот срок снижается до трех лет (подп. 1 п. 3 ст. 217.1 НК).

Конечно, все эти годы квартиру нужно будет как-то содержать и обслуживать. Но это уже совсем другая история.

Рекомендация. Если в этом году находились за границей более 183 дней, и льготы по сроку давности у вас нет, продавать квартиру в России не стоит – слишком велики будут финансовые потери.

При этом возвращение на родину в этом году уже ничем не поможет. В 2022 году вы так и останетесь нерезидентом. Поэтому нежно перенести продажу на 2023 год. Рекомендуем въехать в Россию в начале года, чтобы успеть накопить 183 дня именно в 2023 году.