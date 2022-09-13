Компенсация за вынужденный прогул. Подавать ли уточненку по РСВ

Почему выплату компенсации за незаконное увольнение чиновники увязывают со стажем работы

Начисление взносов. На сумму компенсации за вынужденный прогул надо начислять обязательные страховые взносы. Ведь объектом для начисления считаются выплаты и вознаграждения в пользу физлиц в рамках трудовых отношений (подп. 1 п. 1 ст. 420 НК). А незаконное увольнение и законное восстановление на работе как раз и происходят в рамках трудовых отношений.

Компенсацию выплачивают в виде среднего заработка за расчетные периоды, когда сотрудник не работал, но затем был восстановлен на работе.

Вопросы стажа. Страховой стаж — это продолжительность работы, которую учтут, когда будут рассматривать право работника на пенсию. От этого зависит размер пенсии. При этом рассматриваются периоды работы, в которых начислялись и уплачивались взносы в ПФР (п. 2 ст. 3 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»).

Если компания не начислит и не заплатит взносы с суммы компенсации за вынужденный прогул, то периоды, за которые сотрудник восстановлен, не войдут в его страховой стаж. Соответственно, не будут учтены при расчете права на пенсию.

Уточненка. Расчет по страховым взносам компания подает в налоговую инспекцию (п. 7 ст. 431 НК). Если в расчете обнаружена ошибка, или данные отражены не полностью, и это привело к занижению суммы взносов, то надо подать уточненку (ст. 81 НК).

Кроме того, уточненка поможет скорректировать сведения индивидуального (персонифицированного) учета пострадавшего сотрудника. Ведь сведения о его стаже должны быть верными.

Дополнительный платеж. За несвоевременную уплату сумм страховых взносов в установленные законодательством сроки начисляются пени (ст. 75 НК). Получается, что компания не только должна выплатить компенсацию, но начислить страховые взносы, да еще и пеню за их просрочку.

Позиция не новая — письма Минфина от 18.01.2022 N 03-15-05/2136 и ФНС от 10.11.2021 № БС-4-11/15760.

Есть ли альтернатива

Приравнивать выплату компенсации за вынужденный прогул к ошибке — нелогично. Когда сотрудник был уволен, компания считала это правомерным, и формировала расчеты по страховым взносам исходя из текущего положения дел.

Незаконным увольнение стало после решения суда. Это новый факт. Компенсация относится к тому периоду, когда она фактически начислена и выплачена. Поэтому ни подавать уточненку, ни платить компенсацию не нужно. Однако эту точку зрения придется отстаивать в суде.

Начислять ли взносы на моральную компенсацию

Нередко сотрудникам удается не только вернуть место работы с выплатой компенсации в виде среднего заработка, но и высудить компенсацию морального вреда (ст. 151 ГК). Чиновники считают, что и здесь надо платить страховые взносы (письмо ФНС от 12.05.2017 № БС-4-11/8974@).

В статье 422 НК нет специальной нормы, которая включала бы в перечень необлагаемых страховыми взносами выплат сумму компенсации морального вреда. Не подлежит обложению страховыми взносами компенсация морального вреда в связи с причиненным увечьем или иным повреждением здоровья физлицу. Она упомянута в кодексе (подп. 2 п. 1 ст. 422 НК). Поэтому выплата за моральный вред при незаконном увольнении взносами облагается.

По нашему мнению, в этом случае уже точно никакой уточненки по взносам подавать не надо. Компенсация морального вреда к прошлым периодам отношения не имеет.