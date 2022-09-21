Может ли бывший работник-самозанятый продавать товары своему бывшему работодателю

Что нельзя делать самозанятым с товарами

Самозанятые не вправе перепродавать товары и имущественные права (подп. 2 п. 2 ст. 4 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ, письмо Минфина от 19.08.2022 № 03-11-11/81117). Есть исключение — продажа имущества, которое использовалось самим гражданином для личных, домашних или иных подобных нужд.

Однако на продажу товаров собственного производства запрета нет (письмо Минфина от 19.07.2022 № 03-11-11/69356). Достаточно соблюдать законы, которые регулируют соответствующий вид деятельности.

Почему налоговики против торговли с бывшим работодателем

Чиновники считают, что изготавливать товары и продавать их бывшему работодателю бывший сотрудник, ныне самозанятый, не имеет права (письмо Минфина от 24.08.2022 № 03-11-06/82525). Чиновники ссылаются на подпункт 8 пункта 2 статьи 6 Закона № 422-ФЗ. Там сказано, что бывший работник не вправе как самозанятый выполнять работы и оказывать услуги бывшему работодателю. Или если покупатель был работодателем в течение последних двух лет.

Почему налоговики ошибаются

Понятно желание инспекторов заранее предотвратить создание налоговых схем. Но одного желания для этого мало. Нужна законодательная база.

Продажа товаров и выполнение работ и услуг — разные вещи. Договор купли-продажи — это статья 454 ГК. По договору купли-продажи продавец обязуется передать товар в собственность покупателю, а тот обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму.

Договор на выполнение работ — статья 702 ГК. По договору подряда подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Договор на оказание услуг — статья 779 ГК. По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги, а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Следовательно, продажа товаров, которые были изготовлены бывшим работником, его бывшему работодателю, под подпункт 8 пункта 2 статьи 6 Закона № 422-ФЗ не подпадает.

Может ли бывший работодатель передать в аренду оборудование бывшему работнику

В главе 34 ГК предусмотрено, что оборудование в аренду сдать можно. Запрета на передачу оборудования физлицам там нет. Если сотрудник уволился, стал самозанятым, то он вправе взять в аренду оборудование у бывшего работодателя.

Как выглядят признаки скрытого трудового договора

Чиновники описали признаки, по которым вычисляют липовых самозанятых (письмо ФНС от 16.09.2021 № АБ-4-20/13183@):

регистрация самозанятого как плательщика НПД — обязательное условие заказчика;

заказчик сам распределяет «самозанятых» по производственным участкам;

заказчик определяет режим работы физлица;

администратор заказчика руководит работой «самозанятого»;

заказчик обеспечивает физлицо материалами, инструментами и оборудованием;

оплата работ и услуг происходит в порядке, аналогичном ТК.

Как ликвидировать признаки зависимости

Самозанятый не выполняет работу, а продает готовый товар. Товар он продает разным организациям. Оплата — за конкретный товар, и привязана только к договору купли-продажи. Когда и как физлицо изготавливает товар — его личная забота.

Не все сотрудники могут соответствовать этим условиям. Их переводить в самозанятые опасно.

Но если условия выполняются, то инспекция не сможет обвинить стороны в создании незаконной налоговой схемы.