НДС

Бюджетная субсидия на покупку оборудования. С НДС или без

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Бюджетная субсидия на покупку оборудования. С НДС или без

Когда субсидию выдали на всю сумму покупки

В случае с субсидиями из бюджета и возмещением входного НДС — пункт 2.1 статьи 170 НК — есть три разные ситуации и их важно не перепутать (письма ФНС от 03.04.18 № СД-4-3/6286@, Минфина от 02.04.18 № 03-07-15/20870).

Ситуация первая. Когда компания получила бюджетную субсидию на оплату предстоящих затрат, связанных с оплатой имущества, то сумма субсидии в налоговую базу по НДС не включается. Но и суммы входного НДС по покупкам за счет субсидии вычету не подлежат.

Ситуация вторая. Когда субсидия получена на возмещение ранеепонесенных затрат по покупке имущества, суммы входного НДС, которые уже приняли к вычету, надо восстановить.

Ситуация третья. Если субсидия из бюджета получена на компенсацию выпадающих доходов из-за, например, регулируемых цен, то такая сумма облагается НДС (п. 1 ст. 162 НК). Зато входной НДС, оплаченный за счет такой субсидии, можно принять к вычету.

Что делать, если покупку компенсировали частично

Если субсидия содержит в себе НДС, но ее суммы не хватает не оплату всей покупки, входной НДС также не подлежит вычету только частично. Нужно найти долю НДС, которую нельзя вычесть, по пропорции. Для этого разделите компенсируемую стоимость оборудования на его полную стоимость, включая НДС. А потом результат умножьте на общую сумму входного НДС.

Как не ошибиться с вычетами

Цель субсидии. Для всякой субсидии должны быть указана конкретная цель. Право на вычет входного НДС зависит именно от этого.

Так, например, компания уже приобрела оборудование и успела предъявить к вычету входной НДС. Если получена субсидия конкретно под это оборудование, то сумму входного НДС нужно восстановить. Ее можно учесть в налоговых расходах.

Период, в котором нужно восстановить НДС — это период, в котором получена компенсация. Подавать уточненки не нужно, так как когда организация ранее предъявляла входной НДС к вычету, никакой ошибки не совершила. Поступление субсидии на компенсацию затрат — новые хозяйственные обстоятельства.

Раздельный учет. Когда субсидия не выдана под конкретное имущество, понадобится раздельный учет затрат (п. 2.1 ст. 170 НК). Лучше всего для получения субсидий из бюджета открыть отдельный счет. В этом случае нетрудно проследить, на какие цели компания потратила полученные средства.

Куда списать входной НДС

Компании, которые оплатили стоимость оборудования за счет субсидии, должны учесть входной НДС в прочих налоговых расходах. К первоначальной стоимости актива это не относится (письмо Минфина от 18.06.2018 № 03-03-06/1/41335).

Субсидия без НДС

Есть ситуация, когда в сумме субсидии изначально не предусмотрена оплата НДС (п. 2.1, подп. 6 п. 3 ст. 170 НК). Это должно быть прямо прописано в документах на предоставление субсидии (письма Минфина от 23.03.2022 № 03-07-11/22674, от 07.03.2019 № 03-07-11/14901). И так как в этом случае компания платить налог за счет собственных средств, он имеет право получить вычет по НДС. Или не восстанавливать налог, если он уже был предъявлен к вычету (письмо Минфина от 08.04.2022 № 03-07-11/30430).

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