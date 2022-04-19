Где скрыться от санкций, разбираем российских брокеров - Финам

Финам находится на втором месте после БКС по количеству счетов среди небанковских брокеров (39,3 тыс. клиентов) и работает на рынке с 1994 года. Финам является аккредитованной организацией с лицензией ЦБ, поэтому в надёжности брокера можно не сомневаться.

Что с комиссиями?

Доступ ко всем функциям, инструментам и биржам на всех тарифах одинаковый. Основное отличие только в комиссиях. При этом комиссия брокера и биржи у Финама считается отдельно.

Для начала поговорим о том, какая комиссия биржи при различных операциях присутствует в Финаме на всех тарифах без исключения:

Акции, облигации, БПИФы на МосБирже – 0,01% от оборота

Валюта на МосБирже – 0,0015% от оборота, но не менее: 50₽ за сделку, если заявка на совершение сделки подана объёмом менее 50 лотов; 1₽ — в остальных случаях. Комиссия за сделки своп составляет 0,000240% от суммы первой части сделки своп, но не менее 1₽

Иностранные ценные бумаги через СПБ биржу – 0,01% от оборота + 0,004$ за каждую ценную бумагу

У Финам существует 5 тарифов: FreeTrade, Стратег, Инвестор, Единый Дневной, Единый Консультационный. Подробнее со всеми тарифами можно ознакомиться здесь: https://www.finam.ru/landings/tariff-learn-more

По нашему мнению, самым оптимальным тарифом является тариф FreeTrade:

Преимущество тарифа заключается в том, что на все сделки на Московской бирже комиссия от брокера 0% на покупку и продажу акций, облигаций и БПИФов. А комиссия за сделки по иностранным ценным бумагам ниже, чем на других тарифах, если объёмы небольшие.

Важно: комиссия 0% не действует на ETF и депозитарные расписки, данный тариф открывают только резидентам и гражданам РФ.

покупка валюты: 0,03% при обороте в день до 1 млн рублей и минимум 41,3 ₽ за исполненное поручение

иностранные ценные бумаги через СПБ Биржу: 0,05% при обороте в день до 17 000$

иностранные ценные бумаги на биржах NYSE, NASDAQ, Xetra, HKEX, BME, Euronext: 0,0354% при обороте в день до 17 000$ и минимум 90 ₽ за исполненное поручение

В чем минусы тарифа FreeTrade:

Минусов фактически нет, если вы не пользуетесь плечами (мы не пользуемся и вам не советуем). Комиссия на маржинальное кредитование в 2 раза выше, чем на других тарифах. На данном тарифе нет QUIK, но есть мобильное приложение FinamTrade для браузера и телефона.

Что с пополнением и выводом средств?

Пополнять брокерский счёт можно бесплатно через кассу Банка Финам, а также переводом с карты Банка Финам. Во всех остальных случаях при пополнении с другой банковской карты будет взиматься комиссия в 1% от суммы, но не менее 50 рублей.

Выводить средства можно бесплатно в рублях, долларах и евро на счёт Банка Финам. В другие банки вывод без комиссии возможен только в рублях. За доллары и евро будет взиматься комиссия в размере 0,07 % от выводимой суммы, но не менее 20$ (25€) и не более 100$ (100€).

Что с валютой?

Финам дает возможность покупать и продавать валюту лотностью от 1$ и 1€.

Можно ли открывать короткие позиции по иностранным ценным бумагам?

Финам работает как через СПБ биржу, так и напрямую с иностранными биржами и позволяет открывать короткие позиции (шорт) по американским ценным бумагам.

Итоги

Финам – надёжный брокер на российском рынке с хорошими тарифами, хоть и не без скрытых комиссий. Если у вас нет потребности в маржинальном счёте, дневной объем ваших торгов не превышает 17 000 тыс. долларов, вас устраивает размер комиссий и функционал, то можно присмотреться к открытию счета в данном брокере.

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