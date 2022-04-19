Где скрыться от санкций, разбираем российских брокеров - Атон

АТОН — старейшая в России независимая инвестиционная группа, работающая на рынке с 1991 года.

Здесь следует учесть, что АТОН прежде всего инвестиционная компания, которая предоставляет брокерские услуги. Под управлением АТОН находится 444 млрд рублей активов. Компания имеет филиалы в 12 регионах, сотрудничает с 83 партнерами и представлена в 35 городах России. В компании работает более 900 сотрудников. Ключевое направление — работа с частными состоятельными клиентами и инвестиционное управление.

Что с комиссиями?

У АТОН простая тарифная структура, которая основана на тарифах по объёму счета. Как мы говорили выше, основное направление деятельности АТОН – состоятельные клиенты, поэтому размер счета здесь имеет решающее значение.

Итак, тарифы:

Первый I: нет порога входа, есть доступ только на Московскую Биржу, депозитарная комиссия 150 руб/мес, комиссия за сделку одна из самых низких на рынке – 0,035% за сделку. Вывод валюты стоит 2 000 руб.

Второй II: порог входа от 10 млн рублей, на Московской бирже за сделки с акциями и облигациями, а также с валютой 0,035%, на иностранных площадках комиссии высокие – 0,3%, есть минимальная комиссия за 1 поручение – 10 долларов. Депозитарная комиссия отсутствует. Также есть дополнительные услуги инвестиционного консультирования за дополнительную плату – 1 000 руб, вывод валюты со счета по-прежнему платный – 2 000 руб.

Третий III: порог входа от 30 млн рублей. Сделки на Мосбирже с акциями/облигациями и валютой – 0,035%. Иностранные площадки берут комиссию 0,45% с минимальной комиссией за 1 поручение – 10 долларов. Вывод валюты, депозитарная комиссия – бесплатно. Постоянная связь с экспертами АТОН в чате и по телефону.

Четвертый IV: порог входа от 30 млн рублей и полный премиальный сервис, но необходимо будет отдать деньги под управление. Брокерские комиссии за торговлю на Мосбирже и на иностранных площадках, а также депозитарная комиссия отсутствуют. Однако здесь добавляется комиссия за управление – 1% от счета и не менее 300 000 рублей, а также комиссия за успех (необходимо обогнать индекс) – 10% от превышения. Вывод валюты бесплатный.

Что с валютой?

Финам дает возможность покупать и продавать валюту с лотностью от 1$ и 1€ с комиссией 0,035% за сделку. При этом следует помнить, что вывод валюты платный: на первом и втором тарифе – 2 000 рублей за вывод.

Можно ли открывать короткие позиции по иностранным ценным бумагам?

Поскольку АТОН работает как через СПБ Биржу, так и напрямую с иностранными площадками, открывать короткие позиции по иностранным ценным бумагам можно (кроме европейских, по которым запрещены торги).

Стоит ли открывать счёт в АТОН?

Ответ на этот вопрос зависит от ваших целей и задач. По нашему мнению, обслуживание в АТОН и тарифные планы брокера будут окупаться, только если вы сосредоточены на торговле российскими активами и при счёте более 10 млн. Однако если для вас важен выход на зарубежные рынки, и вы предпочитаете управлять свои капиталом самостоятельно, то лучше посмотреть в сторону других небанковских брокеров, поскольку комиссии там будут ниже при небольшом депо.

Итоги

АТОН – старейший и надёжный брокер на российском рынке. Основное направление работы для компании сосредоточено на обслуживании состоятельных клиентов, у которых есть как минимум 10 млн на счету, но, если вас устраивают комиссии, и вы собираетесь размещать капитал в российские акции, к брокеру можно присмотреться, хотя на рынке есть более выгодные условия обслуживания.

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