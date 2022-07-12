ОСНО: что сдаем за 2 квартал (1 полугодие) 2022 года

На форуме работает налоговый календарь, где можно посмотреть все сроки сдачи отчетности на 2022 годы по всем налогам.

КБК на 2022 год находятся тут. Изменений кодов по основным налогам по сравнению с 2021 годом нет, но есть новый КБК по НДФЛ для налога 15%, который уплачивается физлицами по уведомлениям ФНС (не для работодателей).

Обратите внимание, что в ссылках находятся не только формы деклараций, но и порядок их заполнения. Прежде чем спросить «а что писать в строчке 050», почитайте порядок, может и спрашивать не придется?

Отчетность по налогам и взносам

Сведения о застрахованных лицах форма СЗВ-М (Постановление Правления ПФ РФ от 15.04.2021 № 103п) — срок сдачи 15 июля. Сдается в Пенсионный фонд. Эта форма не входит в состав квартальной отчетности, но включена сюда как напоминание о том, что её надо сдавать! Сведения о трудовой деятельности форма СЗВ-ТД. Постановление Правления ПФ РФ от 25.12.2019 № 730п, (ред. от 27.10.2020). Срок сдачи — 15 июля. Сдается в Пенсионный фонд только в случае, если были кадровые движения. Эта форма не входит в состав квартальной отчетности, но включена сюда как напоминание о том, что её надо сдавать! Обратите внимание, что в случае приема на работу или увольнения работника, СЗВ-ТД сдается на него на следующий день после издания приказа! Расчетная ведомость в ФСС, форма 4 ФСС (ФСС РФ: Приказ ФСС РФ от 14.03.2022 № 80). Срок сдачи 20 июля, (в бумажном варианте) и 25 июля (в электронном). Новая форма Сдается в свой филиал ФСС. В этой форме только взносы про производственному травматизму, взносы по нетрудоспособности и материнству в форме (РСВ), сдающейся в налоговые органы. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость. КНД-1151001 (Приказ ФНС РФ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 (ред. от 24.12.2021). Срок сдачи 25 июля. Сдается в налоговую инспекцию. Декларация сдается только в электронном виде. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в II квартале 2022 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию — 25 июля. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде! Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций. КНД-1151006 (Приказ ФНС России от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@ (ред. от 05.10.2021). срок сдачи 28 июля. Сдается в налоговую инспекцию. Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 июля (перенос срока законом не установлен). Отправляется в налоговую инспекцию в случае, если есть счета в иностранных банках. Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (Приказ ФНС России от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@). Срок сдачи 1 августа (перенос из-за выходных). Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема! Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ (Приказ ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (ред. от 28.09.2021). Срок сдачи 1 августа (перенос из-за выходных). Сдается в налоговую инспекцию. Уплата авансовых платежей по земельному налогу, если организация является собственником земельных участков и если местным законодательством предусмотрены авансовые платежи. Уплата авансовых платежей по транспортному налогу, если организация является владельцем транспортных средств и если региональным законодательством предусмотрены авансовые платежи.

Обратите внимание, что расчетов по авансовым платежам по налогу на имущество больше нет! Сдается только годовая декларация. Но авансы уплатить надо в срок, указанный в региональном законе (если есть недвижимость).

Организации, не осуществляющее операций, в результате которых происходит движение денежных средств на его счетах в банках (в кассе организации), и не имеющее по этим налогам объектов налогообложения, представляют по данным налогам единую (упрощенную) налоговую декларацию. Срок сдачи 20 июля. Форма КНД-1151085.

Другие формы отчетности можно найти здесь.