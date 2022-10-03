ОСНО: что сдаем за 3 квартал (9 месяцев) 2022 г.

1. Сведения о застрахованных лицах форма СЗВ-М (Постановление Правления ПФ РФ от 15.04.2021 № 103п) - срок сдачи 17 октября, т.е. 15 выходной. Сдается в Пенсионный фонд. Эта форма не входит в состав квартальной отчетности, но включена сюда как напоминание о том, что её надо сдавать!

2. Сведения о трудовой деятельности форма СЗВ-ТД. Постановление Правления ПФ РФ от 25.12.2019 № 730п, (ред. от 27.10.2020). 17 октября, т.е. 15 выходной. Сдается в Пенсионный фонд только в случае, если были кадровые движения. Эта форма не входит в состав квартальной отчетности, но включена сюда как напоминание о том, что её надо сдавать! Обратите внимание, что в случае приема на работу или увольнения работника, СЗВ-ТД сдается на него на следующий день после издания приказа!

3. Расчетная ведомость в ФСС, форма 4 ФСС (ФСС РФ: Приказ ФСС РФ от 14.03.2022 № 80). Срок сдачи 20 октября, (в бумажном варианте) и 25 октября (в электронном). Сдается в свой филиал ФСС. В этой форме только взносы про производственному травматизму, взносы по нетрудоспособности и материнству в форме (РСВ), сдающейся в налоговые органы.

4. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость. КНД-1151001 (Приказ ФНС РФ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 (ред. от 24.12.2021). Срок сдачи 25 октября. Сдается в налоговую инспекцию. Декларация сдается только в электронном виде.

5. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в III квартале 2022 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 25 октября. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!

6. Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций. КНД-1151006 (Приказ ФНС России от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@ (ред. от 05.10.2021). срок сдачи 28 октября. Сдается в налоговую инспекцию.

7. Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 октября (перенос срока законом не установлен). Отправляется в налоговую инспекцию в случае, если есть счета в иностранных банках.

8. Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (Приказ ФНС России от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@). Срок сдачи 31 октября (т.к. 30 выходной). Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема!

9. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ (Приказ ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (ред. от 28.09.2021). Срок сдачи 31 октября. Сдается в налоговую инспекцию.

10. Уплата авансовых платежей по земельному налогу, если организация является собственником земельных участков и если местным законодательством предусмотрены авансовые платежи.

11. Уплата авансовых платежей по транспортному налогу, если организация является владельцем транспортных средств и если региональным законодательством предусмотрены авансовые платежи.

Обратите внимание, что расчетов по авансовым платежам по налогу на имущество больше нет! Сдается только годовая декларация. Но авансы уплатить надо в срок, указанный в региональном законе (если есть недвижимость).

Организации, не осуществляющее операций, в результате которых происходит движение денежных средств на его счетах в банках (в кассе организации), и не имеющее по этим налогам объектов налогообложения, представляют по данным налогам единую (упрощенную) налоговую декларацию. Срок сдачи 20 октября. Форма КНД-1151085.

Другие формы отчетности можно найти здесь