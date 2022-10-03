УСН, ПСН и ИП на ОСНО: что сдаем за 3 квартал (9 месяцев) 2022 г.

1. Организации на УСН

Сведения о застрахованных лицах форма СЗВ-М (Постановление Правления ПФ РФ от 15.04.2021 № 103п) - срок сдачи 17 октября, т.е. 15 выходной. Сдается в Пенсионный фонд. Эта форма не входит в состав квартальной отчетности, но включена сюда как напоминание о том, что её надо сдавать! Сведения о трудовой деятельности форма СЗВ-ТД. Постановление Правления ПФ РФ от 25.12.2019 № 730п, (ред. от 27.10.2020). Срок сдачи - 17 октября, т.е. 15 выходной. Сдается в Пенсионный фонд только в случае, если были кадровые движения. Эта форма не входит в состав квартальной отчетности, но включена сюда как напоминание о том, что её надо сдавать! Обратите внимание, что в случае приема на работу или увольнения работника, СЗВ-ТД сдается на него на следующий день после издания приказа! Расчетная ведомость в ФСС, форма 4 ФСС (ФСС РФ: ФСС РФ: Приказ ФСС РФ от 14.03.2022 № 80). Срок сдачи 20 октября, (в бумажном варианте) и 25 октября (в электронном). Сдается в свой филиал ФСС. В этой форме только взносы про производственному травматизму, взносы по нетрудоспособности и материнству в форме (РСВ), сдающейся в налоговые органы. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в III квартале 2022 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 25 октября. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде! Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (Приказ ФНС России от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@). Срок сдачи 31 октября (т.к. 30 выходной). Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема! Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 октября(перенос срока законом не установлен). Отправляется в налоговую инспекцию в случае, если есть счета в иностранных банках. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ (Приказ ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (ред. от 28.09.2021). Срок сдачи 31 октября. Сдается в налоговую инспекцию.

2. Организации на ЕСХН

Сведения о застрахованных лицах форма СЗВ-М (Постановление Правления ПФ РФ от 15.04.2021 № 103п) - 17 октября, т.е. 15 выходной. Сдается в Пенсионный фонд. Эта форма не входит в состав квартальной отчетности, но включена сюда как напоминание о том, что её надо сдавать! Сведения о трудовой деятельности форма СЗВ-ТД. Постановление Правления ПФ РФ от 25.12.2019 № 730п, (ред. от 27.10.2020). Срок сдачи - 17 октября, т.е. 15 выходной. Сдается в Пенсионный фонд только в случае, если были кадровые движения. Эта форма не входит в состав квартальной отчетности, но включена сюда как напоминание о том, что её надо сдавать! Обратите внимание, что в случае приема на работу или увольнения работника, СЗВ-ТД сдается на него на следующий день после издания приказа! Расчетная ведомость в ФСС, форма 4 ФСС (ФСС РФ:ФСС РФ: Приказ ФСС РФ от 14.03.2022 № 80). Срок сдачи 20 октября, (в бумажном варианте) и 25 октября (в электронном). Сдается в свой филиал ФСС. В этой форме только взносы про производственному травматизму, взносы по нетрудоспособности и материнству в форме (РСВ), сдающейся в налоговые органы. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость. КНД-1151001 (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 (ред. от 24.12.2021) – срок сдачи 25 октября. Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде. Если у организации есть освобождение от НДС по ст.145 НК, декларация не сдается. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в III квартале 2022 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 25 октября. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде! Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (Приказ ФНС России от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@). Срок сдачи 31 октября (т.к. 30 выходной). Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема! Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 октября (перенос срока законом не установлен). Отправляется в налоговую инспекцию в случае, если есть счета в иностранных банках. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ (Приказ ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (ред. от 28.09.2021). Срок сдачи 31 октября. Сдается в налоговую инспекцию.

3. ИП без работников на УСН:

Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в III квартале 2022 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 25 июля. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде! Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 октября (перенос срока законом не установлен). Отправляется в налоговую инспекцию в случае, если есть счета в иностранных банках.

4. ИП с работниками на УСН:

Тоже, что и в пункте 3 плюс:

Сведения о застрахованных лицах форма СЗВ-М (Постановление Правления ПФ РФ от 15.04.2021 № 103п) - срок 17 октября, т.е. 15 выходной. Сдается в Пенсионный фонд. Эта форма не входит в состав квартальной отчетности, но включена сюда как напоминание о том, что её надо сдавать! Сведения о трудовой деятельности форма СЗВ-ТД. Постановление Правления ПФ РФ от 25.12.2019 № 730п, (ред. от 27.10.2020). Срок сдачи - 17 октября, т.е. 15 выходной. Сдается в Пенсионный фонд только в случае, если были кадровые движения. Эта форма не входит в состав квартальной отчетности, но включена сюда как напоминание о том, что её надо сдавать! Обратите внимание, что в случае приема на работу или увольнения работника, СЗВ-ТД сдается на него на следующий день после издания приказа! Расчетная ведомость в ФСС, форма 4 ФСС (ФСС РФ: Приказ ФСС РФ от 14.03.2022 № 80). Срок сдачи 20 октября, (в бумажном варианте) и 25 октября (в электронном). Сдается в свой филиал ФСС. В этой форме только взносы про производственному травматизму, взносы по нетрудоспособности и материнству в форме (РСВ), сдающейся в налоговые органы. Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (Приказ ФНС России от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@). Срок сдачи 31 октября (т.к. 30 выходной). Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема! Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ (Приказ ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (ред. от 28.09.2021). Срок сдачи 31 октября. Сдается в налоговую инспекцию.

6. ИП без работников на ЕСХН:

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость. КНД-1151001 (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 ред. от 24.12.2021) – срок сдачи 25 октября. Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде. Если у ИП есть освобождение от НДС по ст.145 НК, декларация не сдается. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в II квартале 2022 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 25 октября. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде! Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 октября (перенос срока законом не установлен). Отправляется в налоговую инспекцию в случае, если есть счета в иностранных банках.

7. ИП с работниками на ЕСХН:

Тоже, что и в пункте 6 плюс:

Сведения о застрахованных лицах форма СЗВ-М (Постановление Правления ПФ РФ от 15.04.2021 № 103п) - срок сдачи 17 октября, т.е. 15 выходной. Сдается в Пенсионный фонд. Эта форма не входит в состав квартальной отчетности, но включена сюда как напоминание о том, что её надо сдавать! Сведения о трудовой деятельности форма СЗВ-ТД. Постановление Правления ПФ РФ от 25.12.2019 № 730п, (ред. от 27.10.2020). срок сдачи 17 октября, т.е. 15 выходной. Сдается в Пенсионный фонд только в случае, если были кадровые движения. Эта форма не входит в состав квартальной отчетности, но включена сюда как напоминание о том, что её надо сдавать! Обратите внимание, что в случае приема на работу или увольнения работника, СЗВ-ТД сдается на него на следующий день после издания приказа! Расчетная ведомость в ФСС, форма 4 ФСС (ФСС РФ: Приказ ФСС РФ от 14.03.2022 № 80). Срок сдачи 20 октября, (в бумажном варианте) и 25 октября (в электронном). Сдается в свой филиал ФСС. В этой форме только взносы про производственному травматизму, взносы по нетрудоспособности и материнству в форме (РСВ), сдающейся в налоговые органы. Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (Приказ ФНС России от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@). Срок сдачи 31 октября (т.к. 30 выходной). Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема! Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ (Приказ ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (ред. от 28.09.2021). Срок сдачи 31 октября. Сдается в налоговую инспекцию.

8. ИП без работников на ОСНО:

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость. КНД-1151001 (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 (ред. от 24.12.2021) – срок сдачи 25 октября. Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в III квартале 2022 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 25 октября. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде! Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 октября (перенос срока законом не установлен).

9. ИП с работниками на ОСНО:

Тоже, что и в пункте 8 плюс:

Сведения о застрахованных лицах форма СЗВ-М (Постановление Правления ПФ РФ от 15.04.2021 № 103п) - срок сдачи 17 октября, т.е. 15 выходной. Сдается в Пенсионный фонд. Эта форма не входит в состав квартальной отчетности, но включена сюда как напоминание о том, что её надо сдавать! Сведения о трудовой деятельности форма СЗВ-ТД. Постановление Правления ПФ РФ от 25.12.2019 № 730п, (ред. от 27.10.2020). срок сдачи 17 октября, т.е. 15 выходной. Сдается в Пенсионный фонд только в случае, если были кадровые движения. Эта форма не входит в состав квартальной отчетности, но включена сюда как напоминание о том, что её надо сдавать! Обратите внимание, что в случае приема на работу или увольнения работника, СЗВ-ТД сдается на него на следующий день после издания приказа! Расчетная ведомость в ФСС, форма 4 ФСС (ФСС РФ:Приказ ФСС РФ от 14.03.2022 № 80). Срок сдачи 20 октября, (в бумажном варианте) и 25 октября (в электронном). Сдается в свой филиал ФСС. В этой форме только взносы про производственному травматизму, взносы по нетрудоспособности и материнству в форме (РСВ), сдающейся в налоговые органы. Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (Приказ ФНС России от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@). Срок сдачи 31 октября (т.к. 30 выходной). Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема! Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ (Приказ ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (ред. от 28.09.2021). Срок сдачи 31 октября. Сдается в налоговую инспекцию.

10. ИП без работников на ПСН:

По ПСН отчетности нет. Но если у ИП вдобавок к ПСН есть УСН или ЕСХН, смотрите отчетность по этим системам налогообложения.

Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в II квартале 2022 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 25 октября. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде! Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 октября (перенос срока законом не установлен).

11. ИП с работниками на ПСН:

Тоже, что и в пункте 10 плюс: