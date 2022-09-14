Как договор давальческой переработки поможет избежать регистрации обособленного подразделения

Кейс пригодится тем, кто имеет удаленное производство, требующее постановки на учет в ИФНС по месту его нахождения.

В налоговом планировании договор давальческой переработки является старым способом оптимизации налогообложения.

Классический вариант — давалец (заказчик) применяет ОСНО, а переработчик (исполнитель) на спец режиме, например, на УСН. Несложно догадаться, что так оптимизируется главным образом налог на прибыль. Оптимизация происходит из-за разницы в ставках единого налога (1-15%) и налога на прибыль (20%).

Когда в качестве переработчика задействован ИП, то одновременно происходит еще и вывод наличных средств. Подробно схемы с использованием договора давальческой переработки отлично описаны коллегами в недавней сентябрьской статье на сайте Клерка, поэтому не буду повторяться и на них останавливаться.

Хочу поделиться кейсом из практики, который поможет избежать регистрации обособленного подразделения.

Рассмотрим пример

Организация занимается выпуском готовой продукции по месту своего нахождения в г. Москве. С целью расширения производства и сбыта продукции, компания решила создать дополнительное производство в Подмосковье.

В обычной ситуации, если на новом производстве будут задействованы сотрудники предприятия, то возникает необходимость регистрации обособленного подразделения.

Напомню, встать на учет по месту нового производства следует в том случае, если организацией создается хотя бы одно оборудованное стационарное рабочее место на срок более 1 месяца (п. 2 ст. 11 НК РФ).

К негативным последствиям регистрации обособленного подразделения можно отнести необходимость:

платить налог на прибыль в региональный бюджет, распределяя налог между головной организацией и обособкой (п. 2 ст. 288 НК РФ),

перечислять НДФЛ с доходов сотрудников подразделений в ИФНС, где подразделение зарегистрировано (абз. 2 и 3 п. 7 ст. 226 НК РФ),

сдавать дополнительные отчеты по месту регистрации обособленного подразделения.

Компанию могут наказать, если инспекторы найдут объект, где трудятся работники неместной компании, то поставят на учет ее подразделение самостоятельно. За неуведомление об обособленном подразделении положен штраф (ст. 126 НК РФ).

Однако, если организация найдет местную компанию (зарегистрированную по условиям примера в Подмосковье) и заключит с ней договор давальческой переработки сырья, то регистрировать обособленное подразделение не придется.

При этом под давальческое производство можно самостоятельно арендовать склад и даже разместить в нем собственное оборудование. Главное, чтобы там не было рабочих мест у ваших сотрудников. Это ключевой момент.

Следует отметить, что на практике бизнесменам удается договориться, чтобы местная фирма приняла в свой штат сотрудников компании производителя, что позволит последней избежать регистрации обособленного подразделения.

Налоговые риски в такой ситуации наиболее вероятны, если местным переработчиком выступит взаимозависимое юрлицо. А если подконтрольный предприниматель, то специалисты налоговой службы потратят немало усилий, чтобы попытаться доказать наличие незаконной схемы и необоснованной налоговой выгоды.

Но если:

сделки будут реальными, подразумевающие фактические расчеты,

движения сырья и готовой продукции будет надлежащим образом оформляться,

а также используются цены за МПЗ и переработку сырья в пределах рыночных,

то контролерам будет проблематично доказать, что переработчик и давалец нарушали нормы законодательства.