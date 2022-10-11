Швейцарский банк может стать новым «черным лебедем» в мировой экономике. Как понять, что с вашим банком что-то не так.

Обзор новости о предбанкротном состоянии одного из ведущих банков Европы Credit Suisse. А еще чек-лист, который поможет разобраться, что у вашего банка проблемы и из него пора забирать свои деньги.

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Швейцарский банк может стать новым «черным лебедем» в мировой экономике. Как понять, что с вашим банком что-то не так.

На прошлой неделе внимание аналитиков в очередной раз привлек швейцарский банк Credit Suisse.

Он, кстати, второй по величине в Швейцарии, если кто не знал. Не исключено, что этот финансовый конгломерат станет новым «черным лебедем» по аналогии с банком Lehman Brothers, именно он выступил триггером начала мирового экономического кризиса 2008 года.

Для справки: «Черный лебедь» –труднопрогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные последствия. Придумал термин - Нассим Николас Талеб.

Неприятных новостей и тревог нам всем сейчас хватает с лихвой. Так почему еще надо обратить внимание на то, что какой-то банк в далекой Швейцарии может обанкротиться? Дело в том, что банкротство столь крупного банка, может вызвать принцип домино и падение таких банков, как:

  • немецкий Deutsche Bank,
  • французский Credite Agricole,
  • итальянский Unicredit,
  • британский Barclays,
  • и даже китайский Bank of China.

Подобного масштаба потрясения в мировом банковском секторе неизбежно могут затронуть и отечественные банки. На сколько сильно и с какими последствиями пока не ясно.

Кстати, несмотря на то, что численность персонала Credit Suisse более 50 тыс. чел «кадры решают все». Незадолго до начала проблем, банк покинули ряд ведущих топ-менеджеров старший дилер Йенс Уэлтер, глава глобальных кредитных продуктов Дэниел Маккарти. Истинных причин, что там произошло мы все-равно не узнаем, но в октябре капитализация банка упала вдвое, акции обрушились на 11%, аналитики в серьез заговорили о возможном банкротстве швейцарского финансового гиганта.

В Европе наблюдается очевидный кризис и о том, что европейская экономика движется к «эффекту Lehman Brothers» заговорили еще в начале лета, до шумихи вокруг Credit Suisse. Лично я надеюсь, что обойдется или хотя бы последствия для наших кошельков будут минимальными. Но гарантий понятное дело, никто сейчас не дает.   

Коллеги, а вы слышали эту новость, что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях, очень интересно ваше мнение.

Чтобы в посте была не только информация об очередных тревожных событиях, приготовила для вас и полезную информацию. Рекомендую хотя бы раз месяц проверять на прочность банк, в котором хранятся ваши деньги. Ни один банк не закрывается мгновенно, минимум за три – пять месяцев заметны маркеры падения. «Praemonitus Praemunitus» (предупрежден, значит вооружен).

Вот ссылки на сервисы, которые на профессиональном уровне занимаются проверкой банков и размещают данные бесплатно

- специальная система анализа финансового состояния банков России https://analizbankov.ru/;

- удачный сервис, позволяющий следить за надежностью банков https://www.bankodrom.ru/rejting-bankov-po-nadezhnosti/.

Обещанный чек-лист критериев, что у банка возможны проблемы

  • появился запрет на операции и транзакции, которые ранее были доступны;
  • выросла ставка по кредитам и вкладам;
  • снизился рейтинг банка на аналитических сервисах;
  • в банке сменилось руководство;
  • в банке нет государственного участия;
  • под видом оптимизации стали массово закрываться отделения;
  • наблюдается увеличение просроченной задолженности и объём резервов;
  • появилась информация о том, что клиенты снимают деньги в банке.

Как нестранно с началом СВО ко мне стало больше поступать вопросов не о том, как сэкономить, а о том, во что инвестировать или как не потерять финансовые активы. Отсюда и возникла идея для этого поста о банковском секторе.

Так что не все так плохо у наших бизнесменов, запас прочности пока еще имеется. Хотя мне может просто везет с клиентами. Желаю вам не только сохранить, но и приумножать свои активы, вопреки агрессивной внешней среде, которая всех нас в настоящее время окружает.

Пусть ваши финансы всегда будут под контролем! Кому нужно больше, приглашаю с собой на новый TG канал.

Анонс моего следующего: «Решения для ИП в текущих условиях». До новых встреч на трибуне Клерка!

 

 

Мнение «Ольга Ульянова аудитор» может не совпадать с мнением редакции «Клерка». Хотите высказаться сами?
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Ольга Ульянова аудитор
Ольга Ульянова аудитор
Аудитор-консультант

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