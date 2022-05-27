Почем золото? О продаже золота физическим лицам без НДС с 01.03.2022

Конечно, вопрос напрямую больше связан с налогами, а не с рынками золота, с ним более косвенно и поэтому этот вопрос попал к нам на форум. Удивительно, конечно то, что многие не думали, а просто руководствовали многочисленными мифами, которые вокруг золота существуют уже многие столетия.

Тем не менее, если внимательно посмотреть на закон, выясняется, что тут классическая ситуация, характерная для России, описываемая словами классика: «один шаг вперед и два шага назад». Закон состоит из двух статей, в первой статье закона говорится о том, что отменяется НДС по сделкам продажи золота физическим лицам.

В этой же статье закона, со ссылками на соответствующие главы НК РФ, включаются виды деятельности, связанные с куплей-продажей золота и ювелирными изделиями, запрещенными для применения упрощённой системы налогообложения (УСН) и патентной системы налогообложения (ПСН) для хозяйственных обществ, предприятий и ИП.

Почему государство приняло такую меру, чем она продиктована? Очень важно знать намерение, чтобы принимать верное решение. Причины принятия такого решения объяснил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисее, выступая в Госдуме РФ, он сказал:

«В целях стабилизации ситуации на валютном рынке предлагаем разрешить покупку химически чистого золота за наличную иностранную валюту. Сейчас граждане купили большое количество наличной иностранной валюты, таким образом, для того чтобы облегчить процесс вовлечения обратно этой валюты в оборот в российской экономике, предлагаем разрешить покупать золото в банках на эту самую наличную иностранную валюту».

Т.е. фактически государство говорит о том, что ему не хватает наличной валюты, которая есть у населения. История стара как мир, её несколько раз практиковали в СССР, там правда не валюту изымали у граждан, но суть одна: наличные средства нужно изымать у населения для благ государства (даже не общества). Если немного отвлечься – этот фактор был одной из причин развала СССР ввиду большого недоверия населения государству и наоборот государство крайне недоверчиво относилась к гражданам.

Почему важно читать законы до конца и понимать, зачем они пишутся? Это видно из текста на данн6ом примере. Оказывается, что с 1 января 2023 г. физические лица, которые ИП, не смогут применять УСН и ПСН, а это значит, что они должны будут, продавая золото и уплатить 20% НДС, т.к. они купили без НДС, а значит вычета не будет.

Мотивацию этого ограничения объяснил депутат от «Единой России» Владислав Резник, который и внес этот законопроект, принятый срочном порядке. Как объяснил депутат В.Резник, закон, который он внес для принятия, запрещает применять специальные налоговые режимы при закупке металла и при реализации ювелирных изделий с 1 января 2023 года. В.Резник объяснил это неравной ситуаций на рынке, потому что некоторые производители ювелирных изделий выплачивают НДС и при производстве, и при продаже.

Т.е. ИП приравняли к большим промышленным заводам, которые добывают и продают золото. Это лишний раз показывает в чьих интересах пишутся законы, но это не только российская история, такое наблюдается повсеместно.

Важно отметить, что золото плохой инвестиционный инструмент. Кажется, что цены на золото растут в исторической перспективе, да? Но если внимательно смотреть на динамику курса золота, сейчас золото стоит ровно столько же, сколько стоило 11 лет назад в 2011 году! Причем в течение эти 11 лет цены на золото падали на 45%, всё это создает крайне непредсказуемую ситуацию на этом рынке и производных от него рынках.

Фактически государство заявлениями чиновников Минфина РФ, депутатов Госдумы РФ подтолкнули многих бездумно «накупать», как метко сказал Алексей Моисеев, золото, только что с ним делать дальше мало кто понимает.

Ситуация еще интересна тем, что купля-продажа золота фиксируется в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК). Как указано в документе, регламентирующим деятельность информационной системы, контроль происходит на всех этапах этого оборота и фиксируется в ГИИС ДМДК.

Ну и тут, конечно, возникают «неразрешимые» задачи? Например, ювелир-ИП, пока еще можно без НДС работать, т.к. на УСН, покупает «как физическое лицо» золото без НДС, но как ему «перевести» его на ИП? С точки зрения ГК РФ, а это единственный документ, который регулирует хозяйственные сделки и гражданско-правовые статусы: ИП и физическое лицо, которые зарегистрировало ИП – это одно и тоже лицо (см. ст. 23 ГК РФ). Т.е., например, продать самому себе золото не выйдет.

Не буду перечислять все проблемы, которые могут возникнуть, если их писать, они обладают свойством материализоваться.

Важно отметить, что с точки зрения экономки золото утратило свою роль как мировые деньги 15 августа 1971, когда президент США Ричард Никсон объявляет о временной приостановке конвертируемости доллара в золото. Причина отмены «золотого стандарта» — несоответствие реальной покупательной способности доллара относительно декларируемого золотого паритета, длительные периоды дефицита платёжного и торгового балансов США.

Т.е. после отвязки жесткой привязки бумажных денег к золоту, последнее превратилось в такой же инструмент денежных рынков, как и другие металлы, ресурсы, ценные бумаги, производные ценные бумаги. Играть на этих рынках, где сильные позицию в эпоху кризисов занимают спекулянты очень опасно, экономист Константин Сонин с одним из самых высоких индексов Хирша, говорит о том, что играть на FOREX (рынок обмена мировых валют), на рынках производных инструментов рынка ценных бумаг намного рискованней, чем в казино, это в полной мере относится и к золоту.

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