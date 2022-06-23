История развития представления об обратной связи

Одним из самых главных элементов Сумеркэмпа (об этом можно прочесть в предыдущей статье) был иной тип обратной связи, который концентрируется именно на позитивной стороне, либо на том, что можно улучшать, причем точено и конкретно.

Что же такое обратная связь? В 1948 г. Ноберт Винер создает свою первую модель кибернетического контура, позволяющего описывать в том числе живые системы, системы управления, etc. Кибернетика[1] дала мощный толчок развитию современной науки, сейчас на базе кибернетики создано около 100 наук и прикладных областей знания. Примечательно то, что между двумя элементами кибернетического контура (управляющий блок и управляемый блок или субъект управления и объект управления) имеются две связи: управляющая связь и «обратная связь» (feedback). Причем обратная связь от объекта управления к субъекту управления должна быть достаточно мощной и интенсивной, чтобы «контур» состоялся.

Т.е. элементарный системный анализ показывает, что стабильные динамические системы всегда имеют обратную связь. Качество системы, эффективность её работы определяется не только управляющим воздействием, но и обратной связью. Проведем небольшой мысленный эксперимент. Ответим на вопрос: «Что же будет, если обратной связи не будет?»

В менеджменте имеется так называемый «закон обратной связи» – это второй фундаментальный закон[2], который определяет, что без наличия обратной связи между взаимодействующими и взаимосвязанными частями, элементами, или системами организация эффективного управления ими невозможна.

Важная роль обратной связи – нормализация работы, нарушенной внутренними и внешними факторами, то есть способность системы к саморегулированию и самоорганизации (адаптации). Обратная связь с кибернетической точки зрения – это информационный процесс. Влияние входного сигнала на объект, его переработка в выходной сигнал и обратное воздействие выхода через каналы обратной связи на входные величины – все это процессы передачи и обработки информации.

Т.е. через какое-то время динамическая система без адекватной системой обратной связи просто деградирует и распадается.

Этот принцип соответствует в трансакционном подходе известного психолога Эрика Бёрна понятию «трансакции». Э.Бёрн – автор знаменитой триады «Родитель — Взрослый — Ребенок» в структуре психики. Психолог описал типичные сценарии поведения, состояние из отдельных трансакций, т.е. единичных актов взаимодействия между людьми. Бёрн занимается анализом различных способов структурирования времени, в том числе анализом человеческих игр, он назвал это трансакционным анализом (ТА). Как система психотерапии ТА используется при лечении всех типов психологических расстройств. Однако область его практического применения не ограничивается лишь психиатрией и психологией. ТА успешно используется педагогами, социологами, социальными работниками в семейном консультировании, в университетах и школах, на предприятиях для решения социопрофессиональных задач в любой области, где существует потребность в понимании людей и налаживании их взаимодействия. Отсутствие обратной связи по Э.Бёрну равно смерти. Хотя это и метафора, но она достаточно точно описывает то, что происходит с психикой и социумом.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что обратная связь – есть крайне важный элемент эффективного взаимодействия, управления, развития, обучения. Профессии, в которым нужно коммуницировать с людьми, это особо остро видно, кроме того, в связи с бурным развитием новых видов коммуникаций, возникновения новых кризисов и вызовов, потребность в качественной обратной связи только растет. Именно поэтому она входит в набор так называемых навыков soft skills (гибкие навыки[3]).

[1] Кибернетика – наука об общих законах управления в природе, обществе, живых организмах и машинах, изучающая информационные процессы, связанные с управлением динамических систем. Объектом изучения кибернетики являются динамические системы. Предметом – информационные процессы, связанные с управлением ими.

[2] Первый фундаментальный закон, либо закон требуемого разнообразия или закон Уильяма Эшби: «управление может быть обеспечено только в том случае, если разнообразие средств управляющего (в данном случае всей системы управления) по крайней мере не меньше, чем разнообразие управляемой им ситуации».

[3] Гибкие навыки – комплекс умений общего характера, тесно связанных с личностными качествами; так или иначе важных во всякой профессии. Исследования показывают, что все компании-носороги (традиционные корпорации), а сейчас и единороги (новое поколение компаний, которые сумели быстро адаптироваться к реалиям цифровой экономики) таки или иначе развивали у своего персонала soft skills.