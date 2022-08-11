НДС

НДС при предоставления неисключительных прав. Когда НДС не платится?

В связи с большим количественных льгот для IT-компаний и инновационных компаний возникают вопросы исчисления и уплаты НДС по лицензионным договорам, т.е. когда оформляется лицензия на объект авторского права, например ограниченное право использование, подобно правам, как мы, например, используем MS Office

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НДС при предоставления неисключительных прав. Когда НДС не платится?

Передача неисключительных прав по лицензионному договору для целей исчисления НДС относится к услугам и при отсутствии освобождения облагается НДС, если их покупатель ведет деятельность на территории РФ. Это следует из пп. 1 п. 1 ст. 146, пп. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ, пп. 4 п. 29 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС, п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33.

Налоговая база по НДС определяется лицензиаром - российским налогоплательщиком в общем порядке, как при оказании услуг. Она равна размеру лицензионного платежа без НДС (п. 1 ст. 154 НК РФ, п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33). По общему правилу база определяется на дату оказания услуг. Зачастую это дата передачи неисключительных прав по договору.

Если вознаграждение по лицензионному договору выплачивается в виде периодических платежей, то, оказываются длящиеся услуги. Тогда датой оказания услуг будет последний день месяца или квартала, в течение которого вы оказывали услуги.

НДС с роялти и иных лицензионных платежей рассчитывайте по ставке 20% (п. 3 ст. 164 НК РФ).

Если вы получили предоплату в счет предстоящего оказания услуги, то базу определяйте дважды: на день предоплаты и на день оказания услуги (п. п. 1, 14 ст. 167 НК РФ). С предоплаты НДС рассчитывайте по расчетной ставке 20/120 (п. 4 ст. 164 НК РФ).

Состоящие на учете в налоговом органе иностранные организации, оказывающие услуги по передаче через Интернет прав на использование программ для ЭВМ, не включенных в единый реестр, не должны определять налоговую базу, если оплата через Интернет (Письмо Минфина России от 08.12.2020 № 03-07-08/107116):

  • в счет оказания в 2021 г. таких услуг получена до 1 января 2021 г.;
  • за их оказание до 1 января 2021 г. получена после этой даты.

Выставьте счет-фактуру в течение 5 календарных дней, считая со дня оказания услуги или получения предоплаты (п. 3 ст. 168 НК РФ).

Не нужно исчислять НДС и выставлять счет-фактуру, если вы передаете по лицензионному договору:

  • права на использование программ для ЭВМ и баз данных, включенных в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Исключение - случаи, когда эти права состоят в возможности распространять рекламу в Интернете, получать доступ к ней, размещать предложения в Интернете о покупке или продаже товаров, работ, услуг, имущественных прав, осуществлять поиск информации о потенциальных клиентах, заключать сделки (пп. 26 п. 2 ст. 149, пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ).
  • Если программы и базы данных не включены в реестр, то к услугам по их передаче применяется ставка НДС 20%. Дата и условия заключения договора на это не влияют (Письма Минфина России от 27.01.2022 № 03-07-07/5364, от 08.02.2021 № 03-07-07/8020, от 20.11.2020 № 03-07-08/101332). Выставлять счет-фактуру в таком случае придется;
  • права на функциональные модули к программному обеспечению, которые реализуются как самостоятельные программные продукты и включены в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Это следует из Письма Минфина России от 03.02.2021 № 03-07-07/6775;
  • права на использование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, топологии интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау) (пп. 26.1 п. 2 ст. 149, пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ). Правило об освобождении от НДС касается в том числе случаев передачи прав на использование секретов производства (ноу-хау) на условиях неисключительной лицензии (Письма Минфина России от 30.07.2021 № 03-07-08/61309, от 15.06.2021 № 03-07-11/46884);
  • неисключительные права иностранному лицензиату и при этом место реализации таких услуг не территория РФ (пп. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ, Письма Минфина России от 10.12.2019 № 03-07-14/95812, от 11.11.2015 № 03-07-13/1/64870, от 29.05.2015 № 03-07-08/31060).

При осуществлении как облагаемых, так и не облагаемых НДС операций нужно вести раздельный учет (п. 4 ст. 149, п. 4 ст. 170 НК РФ).

Александр42
Александр42
НДС

НДС при предоставления неисключительных прав. Когда НДС не платится?

В связи с большим количественных льгот для IT-компаний и инновационных компаний возникают вопросы исчисления и уплаты НДС по лицензионным договорам, т.е. когда оформляется лицензия на объект авторского права, например ограниченное право использование, подобно правам, как мы, например, используем MS Office

НДС при предоставления неисключительных прав. Когда НДС не платится?

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