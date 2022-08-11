НДС при предоставления неисключительных прав. Когда НДС не платится?

Передача неисключительных прав по лицензионному договору для целей исчисления НДС относится к услугам и при отсутствии освобождения облагается НДС, если их покупатель ведет деятельность на территории РФ. Это следует из пп. 1 п. 1 ст. 146, пп. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ, пп. 4 п. 29 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС, п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33.

Налоговая база по НДС определяется лицензиаром - российским налогоплательщиком в общем порядке, как при оказании услуг. Она равна размеру лицензионного платежа без НДС (п. 1 ст. 154 НК РФ, п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33). По общему правилу база определяется на дату оказания услуг. Зачастую это дата передачи неисключительных прав по договору.

Если вознаграждение по лицензионному договору выплачивается в виде периодических платежей, то, оказываются длящиеся услуги. Тогда датой оказания услуг будет последний день месяца или квартала, в течение которого вы оказывали услуги.

НДС с роялти и иных лицензионных платежей рассчитывайте по ставке 20% (п. 3 ст. 164 НК РФ).

Если вы получили предоплату в счет предстоящего оказания услуги, то базу определяйте дважды: на день предоплаты и на день оказания услуги (п. п. 1, 14 ст. 167 НК РФ). С предоплаты НДС рассчитывайте по расчетной ставке 20/120 (п. 4 ст. 164 НК РФ).

Состоящие на учете в налоговом органе иностранные организации, оказывающие услуги по передаче через Интернет прав на использование программ для ЭВМ, не включенных в единый реестр, не должны определять налоговую базу, если оплата через Интернет (Письмо Минфина России от 08.12.2020 № 03-07-08/107116):

в счет оказания в 2021 г. таких услуг получена до 1 января 2021 г.;

за их оказание до 1 января 2021 г. получена после этой даты.

Выставьте счет-фактуру в течение 5 календарных дней, считая со дня оказания услуги или получения предоплаты (п. 3 ст. 168 НК РФ).

Не нужно исчислять НДС и выставлять счет-фактуру, если вы передаете по лицензионному договору:

права на использование программ для ЭВМ и баз данных, включенных в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Исключение - случаи, когда эти права состоят в возможности распространять рекламу в Интернете, получать доступ к ней, размещать предложения в Интернете о покупке или продаже товаров, работ, услуг, имущественных прав, осуществлять поиск информации о потенциальных клиентах, заключать сделки (пп. 26 п. 2 ст. 149, пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ).

Если программы и базы данных не включены в реестр, то к услугам по их передаче применяется ставка НДС 20%. Дата и условия заключения договора на это не влияют (Письма Минфина России от 27.01.2022 № 03-07-07/5364, от 08.02.2021 № 03-07-07/8020, от 20.11.2020 № 03-07-08/101332). Выставлять счет-фактуру в таком случае придется;

права на функциональные модули к программному обеспечению, которые реализуются как самостоятельные программные продукты и включены в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Это следует из Письма Минфина России от 03.02.2021 № 03-07-07/6775;

права на использование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, топологии интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау) (пп. 26.1 п. 2 ст. 149, пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ). Правило об освобождении от НДС касается в том числе случаев передачи прав на использование секретов производства (ноу-хау) на условиях неисключительной лицензии (Письма Минфина России от 30.07.2021 № 03-07-08/61309, от 15.06.2021 № 03-07-11/46884);

неисключительные права иностранному лицензиату и при этом место реализации таких услуг не территория РФ (пп. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ, Письма Минфина России от 10.12.2019 № 03-07-14/95812, от 11.11.2015 № 03-07-13/1/64870, от 29.05.2015 № 03-07-08/31060).

При осуществлении как облагаемых, так и не облагаемых НДС операций нужно вести раздельный учет (п. 4 ст. 149, п. 4 ст. 170 НК РФ).