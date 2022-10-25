Нуриэль Рубини прогнозирует стагфляцию, т.е. грядёт кризис, который хуже, чем в 1970-х

Стагфляция — ситуация, в которой экономический спад и депрессивное состояние экономики сочетаются с ростом цен — инфляцией. Изобретение термина приписывают британскому политику, министру финансов начала 1970-х годов Иану Маклеоду. То есть стагфляция сочетания сразу трех явлений в экономике:

Инфляции (упрощенно говоря, роста цен); Стагнации (остановка роста производства и/или его падение); Безработицы.

Со стагфляцией Россия уже сталкивалась в 1991–1996 годах.

До второй половины 1960-х годов для циклически развивающейся экономики характерным являлось то, что спад производства и депрессия вызывали, как правило, понижение цен (дефляцию) или, по крайней мере, тормозили их повышение.

В подкасте Нуриэль Рубини заявил, что на экономику повлияли, в частности, пандемия коронавируса и российская специальная военная операция в Украине. Кроме того, он перечислил еще 11 факторов, оказавших негативное влияние. В их числе: протекционизм, деглобализация, перенос производства из Китая в Европу и США, старение населения, ограничение миграции, ухудшение отношений Вашингтона и Пекина, геополитические риски, изменение климата, кибервойны, неравенство в доходах, дедолларизация.

«Будет хуже, чем в семидесятых. Это не просто краткосрочное явление... Я не верю центральным банкам, когда они говорят, что мы будем бороться с инфляцией любой ценой, даже если будет рецессия, даже если будут жесткие последствия: во-первых, это будет не короткая и неглубокая рецессия, будет хуже, а затем возникнут финансовые трудности, финансовый и долговой кризисы»,— считает эксперт (цитата по Bloomberg).

По мнению Рубини, в итоге возникнет «стагфляционный долговой кризис, худший со времен 1970-х, худший после мирового финансового кризиса». «Проблема, с которой мы столкнулись, заключается в том, что если вы боретесь с инфляцией, то это приведет не только к рецессии, а идея, что рецессия будет краткосрочная и неглубокая — ванильная, заурядная — совершенно бредовая. Я имею в виду — это полный бред, потому что уже образовались задолженности, которых мы никогда не видели во время предыдущих рецессий»,— пояснил он.

В докладе Центробанка РФ говорилось, что глобальная стагфляция для России будет означать в первую очередь снижение цен продажи нефти Urals в 2023–2024 годах в среднем до $35 за баррель. Это эквивалентно усилению спада экспорта в 2023 году на 26–30%, дальнейшему обвалу импорта и схлопыванию счета текущих операций ($39 млрд профицита в 2023 году).

Ни Европейский центральный банк, ни ЦБ РФ, ни Правительство РФ пока не подтверждают прогнозы Нуриэля Рубини.