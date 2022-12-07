С 1 марта 2023 г. нужно применять новый путевой лист

Минтранс РФ утвердил новые требования к путевым листам, приказ ведомства вступает в силу 01.03.2023. Мы публикуем данную статью, чтобы предприятия могли заранее познакомиться с новыми требованиями. Публикация особо актуальна для тех, кто занимается грузоперевозками, кто хочет списать расходы транспорта на затраты, также этот документ требует полиция

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С 1 марта 2023 г. нужно применять новый путевой лист

В прошлой публикации мы писали о важности нужного пакета для грузоперевозок. Для того, что списывать на затраты ГСМ и техобслуживание автотранспорта нужно оформлять путевые листы.

Путевой лист - документ, который нужен для учета и контроля работы транспортного средства и водителя (п. 14 ст. 2 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ (ред. от 06.03.2022) «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»).

Минтранс РФ издал приказ от 28.09.2022 № 390 «Об утверждении состава сведений, указанных в части 3 статьи 6 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», и порядка оформления или формирования путевого листа» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2022 № 71192). Эти правила нужно применять с 1 марта 2023 года до 1 марта 2029 г., при этом с 01.03.2023 приказ Минтранса РФ от 11.09.2020 № 368 утратит силу.

Вместо сведений о собственнике (владельце) транспорта (ТС) нужно будет указывать сведения о лице, оформившем путевой лист. Из документа исключили наименование и номер путевого листа.

Собственник (владелец) сможет, как и сейчас, указывать дополнительные сведения.

Закрепили, какую именно информацию нужно указывать о виде перевозке (перевозка людей, грузов, регулярные перевозки, перевозки по заказу и т.п.) и виде сообщения (городское, пригородное, междугороднее).

Путевой лист можно оформить не только на бумаге, но и в электронном виде. Это делает собственник (владелец). Если ТС передали в аренду с экипажем, то путевой лист заполняет арендодатель. Отметим, что формат электронных путевых листов утверждает ФНС.

Если электронный путевой лист используют при приеме груза для перевозки, путевой лист предъявляют или в форме электронного документа, или в виде бумажной копии.

Отметки о медосмотре в электронном путевом листе медработник заверяет усиленной квалифицированной ЭП или усиленной неквалифицированной ЭП, которая создана на Госуслугах.

Теми же подписями заверяют отметки:

  • о дате и времени выпуска ТС на линию, а также о дате, времени и результате предрейсового контроля технического состояния;
  • о дате, времени и показаниях одометра при выезде ТС с парковки и заезде на нее. Эти же отметки заверяют при передаче ТС последующему водителю в случае, когда на ТС оформляют несколько путевых листов на каждого водителя.

В первом случае подпись ставит работник, который отвечает за техническое состояние и безопасную эксплуатацию ТС, во втором - тот, кого назначит руководитель (ИП).

Из порядка заполнения путевых листов исключили указание на обязанность ведения журнала их регистрации.

В каких случаях необходим путевой лист

Оформление путевого листа обязательно, если ваша организация занимается перевозками пассажиров и багажа, грузов (ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ).

Безопаснее оформить путевой лист и в тех случаях, когда работник использует автомобиль для перевозки грузов или других лиц для собственных нужд организации. Это связано с тем, что на организации, осуществляющие перевозки для собственных нужд, то есть перемещение материальных объектов или лиц, кроме водителя, находящихся в транспортном средстве (на нем), без заключения договоров, распространяются обязанности, предусмотренные для лиц, эксплуатирующих транспортные средства (п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 N 26, Письмо Минтранса России от 17.03.2017 N 03-525ПГ). При этом в п. 8 Обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов сказано, что путевой лист нужно оформлять на каждое эксплуатируемое транспортное средство.

Путевой лист может понадобиться:

  • для предоставления его водителем сотрудникам полиции по их требованию (п. 2.1.1 Правил дорожного движения);
  • подтверждения расходов, связанных с эксплуатацией транспортного средства, в частности затрат на ГСМ (Письма Минфина России от 25.08.2009 № 03-03-06/2/161, от 16.06.2011 № 03-03-06/1/354, УФНС России по г. Москве от 09.07.2019 № 16-15/116577@);
  • начисления заработной платы водителям (п. 14 ст. 2 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ, Указания по применению и заполнению форм первичной учетной документации по учету работ в автомобильном транспорте);
  • подтверждения использования работником личного транспортного средства в служебных целях для обоснования выплаты ему компенсации за использование личного имущества (Письма Минфина России от 13.04.2007 № 14-05-07/6, МНС России от 02.06.2004 № 04-2-06/419@);
  • подтверждения расходов на ГСМ, зарплату водителей и прочее при аренде транспортного средства.

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Александр42
Александр42

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