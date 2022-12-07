Грузоперевозки: бумажный пакет документов

В прошлых публикациях мы писали о том, при каких условиях самозанятые могут заниматься грузоперевозками, а также какой именно можно выбрать договор для автоперевозки, и что влияет на оптимальный выбор договора . Поскольку сфера грузооборота очень важна для экономики, нам задаются множество вопросов на форуме, пример вопроса и ответ на него на форуме здесь.

Хотя введен электронный документооборот в грузоперевозках имеется выбор, какой документооборот выбрать электронный или на бумаге, выбор остается за перевозчиком (фрахтовщиком, экспедитором, грузоотправителем и/или грузополучателем).

Важно отметить разницу в документальном оформлении транспортной экспедиции от перевозки, в частности, документами, которые составляют стороны в подтверждение заключения договора:

при транспортной экспедиции – поручение экспедитору, экспедиторская расписка, складская расписка (п. 2 ст. 2 Закона о транспортно-экспедиционной деятельности, п. 5 Правил транспортно-экспедиционной деятельности);

при перевозке груза по договору перевозки – транспортная накладная (далее – ТН), коносамент или иной документ на груз, который предусмотрен соответствующим уставом или кодексом (п. 2 ст. 785 ГК РФ).

Транспортная накладная или ТТН?

При перевозках автомобильным транспортом нужно использовать транспортную накладную (ТН). Она составляется на бумажном носителе или формируется в электронном виде. Форма транспортной накладной приведена в Приложении № 4 к постановлению Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200 (в редакции от 12.03.2022). Формат электронной транспортной накладной утверждает ФНС России (ч. 1, 2 ст. 8 Устава автомобильного транспорта, п. 7 постановления Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200).

Вы можете оформить одним первичным учетным документом оказание нескольких связанных транспортных услуг. По длящимся или повторяющимся услугам можно составлять первичные документы с определенной периодичностью (за месяц, квартал и т.д.) (п. 9 ФСБУ 27/2021, п. 6 ПБУ 1/2008).

Товарная накладная составляется в 3 экземплярах, по экземпляру для:

грузоотправителя,

транспортной организации,

получателя груза.

Часто задается вопрос на форуме у нас, в скольких экземплярах нужно составлять ТН, новых действующих Правилах перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденных постановлением Правительства РФ 21.12.2020 говорится о 3 (трёх) экземплярах ТН.

Вопросы возникают потому, что многие привыкли к товарно-транспортным накладным (форма № Т-1, далее по тексту – «ТТН»).

Форма ТТН была утверждена постановлением Госкомстата РФ от 28.11.1997 № 78 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте» и действовала с 01.12.1997 до 01.01.2013, когда ТТН стала необязательной, а потом ей пришла на смену с 01.01.2021 ТН. ТТН по правилам составлялась в 4 экземплярах.

Кроме того, важно отметить, что в сфере перевозок и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции ТТН продолжает действовать, т.к. это прямо указано в подпункте 1 п. 1 ст. 10.2 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ (ред. от 26.03.2022) «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Каждая из сторон договора и отношений, связанных с перевозками, заполняет свою часть ТН на соответствующем этапе перевозки, подписывает и заверяет печатью.

Путевые листы

Если транспорт принадлежит вам и/или у вас в штате водитель, вам потребуется списывать ГСМ и расходы на транспорт вам нужно будет также оформлять путевые листы. В силу требований действующего законодательства для перевозчиков груза на автомобильном транспорте оформление путевых листов обязательно (ч. 2 ст. 1, ст. 6 Закона № 259-ФЗ).

За управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе путевого листа, предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 12.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, там, правда всего штраф в 00 руб., но все равно закон, нужно исполнить.

Порядок оформления путевого листа можно посмотреть в приказе Минтранса России от 11.09.2020 № 368 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2020 № 60678), документ действует с 01.01.2021.

Даже если вы арендуете транспортные средства нужны путевые листы. По разным видам специальных видов груза (крупногабаритным, спирта и спиртосодержащей продукции, ВЭД, опасных, хрупких грузов и т,д.) могут быть дополнительные виды как транспорту, как маркировке, так и к пакету документов.

Важно отметить, что для различных транспортных средств существует разные формы путевых листов, которые утверждались в разное время. Например, если вам нужно транспортировать трактор, вы будете использовать форму путевого листа трактора № 15. Впрочем, предприятие может использовать и свои формы, но они должны быть утверждены специальным приказом, а также закреплены в учётной политике, а также соответствовать приказу Минтранса России от 11.09.2020 № 368 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов».

По специализированному транспорту используется обычно путевой лист специального автомобиля – типовая межотраслевая форма № 3 спец. (форма по ОКУД 0345002).

Что должно быть с собой в дороге у водителя?

С собой водитель обязан иметь кроме ТН, путевого листа еще и договор между грузоотправителем (или грузополучателем) и перевозчиком. Вместо договора точно так же может применяться заверенная печатью доверенность на перевозку груза, выписанная грузоотправителем или грузополучателем на имя водителя, в этом случае водитель будет исполнять частично обязанности экспедитора.

Какие документы ещё нужны?

На опасные вещества, крупногабаритные и тяжеловесные грузы, продукты питания и т.п. потребуется дополнительная, но не менее обязательная сопроводительная документация. А именно:

Разрешение на проезд по автомобильным дорогам : получают при транспортировке опасного, крупногабаритного и(или) тяжеловесного груза, водители таких грузов должны иметь соответствующую квалификацию, требования к квалификации утверждены приказом Минтранса России от 31.07.2020 № 282.

: получают при транспортировке опасного, крупногабаритного и(или) тяжеловесного груза, водители таких грузов должны иметь соответствующую квалификацию, требования к квалификации утверждены приказом Минтранса России от 31.07.2020 № 282. Свидетельство ДОПОГ (свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов): подтверждает тот факт, что транспортное средство допущено к перевозке опасного груза. Эти документы выдается согласно приказа МВД России от 10.09.2019 № 611 (ред. от 28.09.2020) «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов» (зарегистрировано в Минюсте России 27.12.2019 № 57027).

(свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов): подтверждает тот факт, что транспортное средство допущено к перевозке опасного груза. Эти документы выдается согласно приказа МВД России от 10.09.2019 № 611 (ред. от 28.09.2020) «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов» (зарегистрировано в Минюсте России 27.12.2019 № 57027). Документы о прохождении соответствующего обучения , а также о наличии стажа и других требований должен быть и у водителя, осуществляющего перевозку опасного груза, а также крупногабаритного.

соответствующего , а также о наличии и других требований должен быть и у водителя, осуществляющего перевозку опасного груза, а также крупногабаритного. Письменные инструкции : составляются при перевозке опасного груза и описывают угрозу, которую несет перевозимое вещество/изделие, а также необходимые меры, которые должны быть приняты в случае той или иной чрезвычайной ситуации.

: составляются при перевозке опасного груза и описывают угрозу, которую несет перевозимое вещество/изделие, а также необходимые меры, которые должны быть приняты в случае той или иной чрезвычайной ситуации. Свидетельство СПС : выдается на транспортное средство, допущенное к перевозке скоропортящихся грузов. Порядок выдачи таких свидетельств регулируется приказом Минтранса России от 21.08.2020 № 318, а также Соглашением о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок (СПС), заключено СССР в г. Женеве 01.09.1970.

: выдается на транспортное средство, допущенное к перевозке скоропортящихся грузов. Порядок выдачи таких свидетельств регулируется приказом Минтранса России от 21.08.2020 № 318, а также Соглашением о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок (СПС), заключено СССР в г. Женеве 01.09.1970. Лист контрольных проверок температуры груза и воздуха в кузове автомобиля : его наличие – обязательное условие, если транспортируются скоропортящиеся грузы. При международных перевозках скоропортящихся грузов выдается свидетельство по форме, утверждённой Женевским соглашением от 01.09.1970. Для многих видов скоропортящихся товаров действуют ГОСТы (это международные документы), там обязательные требования и к перевозке и документам.

: его наличие – обязательное условие, если транспортируются скоропортящиеся грузы. При международных перевозках скоропортящихся грузов выдается свидетельство по форме, утверждённой Женевским соглашением от 01.09.1970. Для многих видов скоропортящихся товаров действуют ГОСТы (это международные документы), там обязательные требования и к перевозке и документам. Паспорт безопасности химической продукции : выдается на опасное вещество (изделие), описывает его состав, характеристики, химические и физические свойства, потенциальные угрозы, а также общие принципы обращения с ним, а потому необходим как для составления плана перевозки, так и непосредственно для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, складского хранения и транспортировки. Выдается согласно ГОСТ 30333-2007. «Межгосударственный стандарт. Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования», введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 12.08.2008 № 164-ст.

: выдается на опасное вещество (изделие), описывает его состав, характеристики, химические и физические свойства, потенциальные угрозы, а также общие принципы обращения с ним, а потому необходим как для составления плана перевозки, так и непосредственно для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, складского хранения и транспортировки. Выдается согласно ГОСТ 30333-2007. «Межгосударственный стандарт. Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования», введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 12.08.2008 № 164-ст. Ветеринарный сертификат : подтверждает отсутствие возбудителей опасных заболеваний у перевозимой продукции животного происхождения (или, собственно, у самих животных). Особенно критично иметь ветеринарный сертификат или паспорт при перевозке животных в или из стран ЕАЭС или дальние зарубежные страны. Порядок заполнения ветеринарного паспорта животного утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317 (ред. от 25.10.2022), по странам дальнего зарубежья нужно смотреть международные договоры и соглашения, в которых участвует РФ или которые ратифицировал СССР.

: подтверждает отсутствие возбудителей опасных заболеваний у перевозимой продукции животного происхождения (или, собственно, у самих животных). Особенно критично иметь ветеринарный сертификат или паспорт при перевозке животных в или из стран ЕАЭС или дальние зарубежные страны. Порядок заполнения ветеринарного паспорта животного утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317 (ред. от 25.10.2022), по странам дальнего зарубежья нужно смотреть международные договоры и соглашения, в которых участвует РФ или которые ратифицировал СССР. Карантинный сертификат: свидетельствует о безопасности продукции растительного происхождения и необходим в том случае, если эта продукция вывозится за пределы установленной карантинной фитосанитарной зоны. Порядок выдачи документа регулируется приказом Россельхознадзора от 22.10.2020 № 1128 (ред. от 28.10.2021) «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по предоставлению государственной услуги по выдаче фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата» (зарегистрировано в Минюсте России 06.04.2021 № 63005).

Итоги