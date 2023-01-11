Нюансы ограничения налогового контроля и взыскания налогов, страховых взносов в 2023 г.

Для большинства компаний в 2023 г. нет никаких ограничений проверок и действий ФНС, исключении составляют IT-компании и есть некоторые возможности поддержки, пострадавших компаний от санкций

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Нюансы ограничения налогового контроля и взыскания налогов, страховых взносов в 2023 г.

Законом (п. 3 ст. 4 НК РФ) установлено, что Правительство РФ вправе в 2023г.:

  • приостанавливать, отменять, переносить мероприятия налогового контроля;

  • приостанавливать течение сроков, связанных с проведением налоговых проверок;

  • продлевать сроки взыскания налогов, страховых взносов.

Мораторий на налоговые проверки для большинства организаций (ИП) сейчас не установлен.

Исключение составляют аккредитованные IT-компании. В отношении них ограничены выездные налоговые проверки. По общему правилу налоговые органы до 3 марта 2025 г. включительно не назначают и не проводят выездные проверки аккредитованных IT-компаний. Однако есть случай, когда этот запрет не применяется.

Этот случай указан в письме ФНС России от 24.03.2022 № СД-4-2/3586@ «О назначении ВНП в отношении аккредитованных IT-организаций» (вместе с письмом Минфина России от 18.03.2022 № 03-02-06/21331) так:

Назначение и проведение выездных налоговых проверок в отношении аккредитованных IT-организаций возможно только с согласия руководителя (заместителя руководителя) вышестоящего налогового органа, руководителя (заместителя руководителя) ФНС России. Для обоснования назначения выездной налоговой проверки нижестоящим налоговым органом в вышестоящий налоговый орган должен быть направлен мотивированный запрос.

 

До 1 июля 2022 г. налоговым органам (см. письмо ФНС России от 31.05.2022 № ЕД-26-8/10@) запрещалось принимать решения о блокировке операций по счетам в банке при взыскании денежных средств со счетов должников. Это ограничение было введено с некоторым исключением.

Сейчас налоговые органы до отдельного распоряжения не должны принимать решения о такой блокировке до истечения 2 недель с момента направления в банк поручений на списание и перечисление налоговой задолженности.

Исключение дано в письме ФНС России от 10.03.2022 № ЕД-26-8/4@кс (с изм. от 31.05.2022) и выглядит так:

Исключение составляют случаи, когда будет установлено, что непринятие мер может повлечь сокрытие активов и (или) возможность совершения иных действий, препятствующих взысканию. В данной ситуации приостановление операций по счетам может быть применено только по согласованию с руководителем вышестоящего налогового органа либо заместителем руководителя ФНС России.

 Учет пострадавших от санкций

ФНС России, проводя налоговый контроль цен и рассматривая заявления о заключении соглашений о ценообразовании, будет учитывать санкции и их влияние на контролируемые сделки. При реализации продукции на экспорт с дисконтом из-за санкций можно исключить риски налоговых доначислений, описав ситуацию в документации, обосновывающей ценообразование. Такая документация подается на основании ст. 105.15 НК РФ.

Нормаливно0правовые акты:

  1. Федеральный закон от 21.11.2022 № 443-ФЗ

  2. Письмо Минфина России от 23.09.2022 № 03-12-11/1/92012

  3. Письмо ФНС России от 20.06.2022 № ШЮ-4-13/7523@

  4. Письмо ФНС России от 31.05.2022 № ЕД-26-8/10@

  5. Письмо ФНС России от 05.03.2022 № ШЮ-4-13/2724@

  6. Информация ФНС России от 01.06.2022

Александр42
Александр42

Нюансы ограничения налогового контроля и взыскания налогов, страховых взносов в 2023 г.

Для большинства компаний в 2023 г. нет никаких ограничений проверок и действий ФНС, исключении составляют IT-компании и есть некоторые возможности поддержки, пострадавших компаний от санкций

Нюансы ограничения налогового контроля и взыскания налогов, страховых взносов в 2023 г.

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