Как бухгалтеру разобраться с контролем и надзором?

На форум Клерка продолжают поступать вопросы о различных проверках и мерах контроля, которые могут проводить различные государственные и муниципальные органы, организации, учреждения.

Количество контрольно-надзорных органов в РФ только растет, несмотря не все уверения об упрощении и снижении нагрузки на бизнес. Одно только перечислении этих органов заняло бы много страниц, контроль усложняется. Мы попытаемся разобраться в этих вопросах.

Налоговый контроль

Конечно, всем бухгалтерам хорошо знаком налоговый контроль и две его наиболее известные формы: выездная налоговая проверка и камеральная налоговая проверка.

Налоговые проверки проводится в рамках Налогового кодекса РФ и обладают своей спецификой, о которой, как мы надеемся, расскажем специально в отдельных публикациях.

Отметим, что в последние годы налоговая инспекция (ФНС) стала практиковать и другие формы налогового контроля, это, например:

требования о предоставлении документов,;

требования о предоставлении пояснений;

вызов в ФНС руководства и бухгалтеров;

допросы, вызовы свидетелей;

выемка документов, предметов;

проверки ККТ;

сбор информации из банков, из Росреестра (о недвижимости), из ГИБДД (об автомобилях);

этот список, конечно, бесконечный.

Отметим также, что формы контроля развиваются в связи с появлением новых категорий налогоплательщиков или ситуаций. Например, в последний год мы заметили, что ФНС внедрила специальную автоматизированную (скроллинговую) систему, направленную на проверки самозанятых, которые могут использоваться для ухода бизнеса от выплаты «зарплатных налогов»: страховые взносы и НДФЛ. Конечно, как защититься и подготовиться к этому – отдельная тема. Также ФНС пытается установить контроль за работой дистанционных работников и ИП, работающих за рубежом. Для этого Россия участвует в автоматизированном обмене информацией между странами, осталось не так много территорий, где ФНС не сможет узнать о ваших счетах и оборотах по ним.

Налоговый контроль усложняется, делается все более четким и неотвратимым, судебная практика становится все более сложной, неоднозначной, именно потому налогоплательщики должны знать, как грамотно себя вести и защищаться.

Реформа контрольно-надзорной деятельности

Одной из причин, почему мы решили взяться за публикации данных статей – это то, что контрольно-надзорная система в последние годы была сильно реформирована, причем её реформы проводились под контролем Президента РФ, Госдума РФ и Правительства РФ, которые заявляли о том, что с помощью «регуляторной гильотины» будут отменены многочисленные подзаконные акты и законы, с тем, чтобы перестали действовать еще советские нормы и правила.

Работа была проделана впечатляющая, были действительно отменены сотни тысяч документов. Но принятые многие вместо них документы у специалистов вызывают вопросы, о которых, мы сможем рассказать если будет к этому интерес у читателей нашего блога.

Тем не менее, отметим, что скорость с которой проводилась реформа, конечно, привела ко многим противоречиям и усложнениям, а не к упрощению. Тут, конечно, много факторов сыграло роль. Так не в последнюю очередь сказалось, что завершение реформы или её этапа пришлось на разгар пандемии COVID-19 в нашей стране.

Одновременно, конечно, были так или иначе удалены или отдалены представители бизнеса, которые должны были отстаивать интересы бизнеса, предпринимателей. Близкие к государству «организации поддержки» только кивали и соглашались этой реформой. Как результат, чиновники сами завершили этап реформу, поэтому законодатлосьтва стало фактически больше защищает контролирующих, а не бизнес.

Итоги реформы контрольно-надзорной деятельности

Итогом эти реформ (2016 – 2022 гг.) стали следующие результаты, о которых мы должны сказать, т.к. это важно для понимания того, где оказался бизнес и Россия в результате очередной реформы:

1. Система законов значительно усложнилась, причем, это взывает сложности не только у бизнеса, но и даже у квалифицированных юристов. Даже сама суть и идеология и целей законов поменялась.

Если раньше (до 2020 г.) при проведении проверок и контроля мы руководствовались Федеральным закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 04.11.2022) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – «Закон № 294-ФЗ») (мы берем текущую редакцию закона, он пока еще в некоторых частях действует). Мы намеренно в названии закона выдели главную его цель и мысль – защита бизнеса. Этот закон содержал примерно 27 статей, причем стиль текста закона простой.

Сейчас же действует, Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ (ред. от 05.12.2022) «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – «Закон № 248-ФЗ»).

Как видим, от защиты бизнеса в названии закона не осталось ни следа. И это не случайно, если его сравнивать с предыдущем, то контроль не только стал объемней, он стал намного сложней, причем действуют сразу два закона и дополнительно прият еще один, что еще больше усложняет ситуацию. Этот закон содержит 98 статей, стиль изложения сложный, бюрократский.

Также действует Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ (ред. от 24.09.2022) «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», в котором даны общие принципы контроля и сделаны отсылки к многочисленным нормам различных законов и подзаконных актов. Фактически этот закон связывает систему контроля еще со сотнями других документов, применяемых при контроле.

2. По сути произошли еще более важные изменения по количеству видов и форм контроля. По Закону № 294-ФЗ у нас было всего две формы контроля в двух видах: это документальные и выездные проверки, которые могли быть плановыми и внеплановыми. Причем они кратко и ёмко регулировались законом, чтобы было понятно любому, даже человеку без высшего юридического образования.

По Закону № 248-ФЗ ситуация резко усложнилась, так согласно п.2 и 3 ст. 56 закона в России появились следующий виды контроля:

Первый блок, когда происходит непосредственное взаимодействие с проверяемым лицом:

контрольная закупка; мониторинговая закупка; выборочный контроль; инспекционный визит; рейдовый осмотр; документарная проверка; выездная проверка.

Второй блок, когда нет взаимодействия с проверяемым лицом:

наблюдение за соблюдением обязательных требований; выездное обследование.

Т.е. мы имеем теперь вместо двух девять форм контроля, каждая из которых прописана в законе.

Всё это позволяет легко манипулировать, например, заявить о том, что сейчас «мораторий на проверки», но при этом несколько из 9 видов контроля все рано можно осуществлять и делать кучу исключений. С прежним законом такого фокуса не удавлюсь бы сделать или во всяком случае было бы намного сложней.

3. Также существо усложнилась ситуация с жалобами в суд на проверяющих. Ранее вы могли обжаловать действие или бездействия, проверяющих прямо в суде, причем, действовала специальная норма, что бизнесмен не обязан доказывать, что он не виноват, это контрольный орган должен доказывать вину и правоту своих действий.

В настоящее время, после вступлении в силу Закона № 248-ФЗ вы уже не можете обращаться напрямую в суд, вы должны пройти досудебные процедуры, если это не сдать, то суд откажет вам в жалобе. Причем, досудебную жалобу, после которой вы может подать в суд, будет рассматривать тот орган, который вас проверял и на который вы жалуетесь. Согласитесь, ситуация напоминает бессмертные произведения Франца Кафки.

Франц Кафка (1883 - 1924), немецкоязычный писатель, предвосхитивший своими произведениями весь абсурд бюрократии, судов в тоталитарных и авторитарных государствах

Причём есть разные сроки обжалования, которые должны соблюдаться, иначе вам могут отказать по формальным признакам. Есть и требования к форме жалобы (ст. 41 Закона № 248-ФЗ).

Самое, конечно, неприятное, что ст. 43 Закона № 248-ФЗ не предусмотрено прямого вашего участия при рассмотрении вашей жалобы. Т.е. там работает некая автоматизированная система, но она не для вас, а для контроля контролирующих, ну тут, конечно привязан, «всеми любимый» портал госуслуг.

Да, формально при рассмотрении вашей жалобы в контрольный орган принцип презумпции невиновности декларируется, но поскольку вы не присеваете при рассмотрении, вы не моё дет никак проконтролировать. Т.е. эта норма стала выхолощенной.

Уже по этим трём пунктам видно, что контрольно-надзорная система России значительно усложнилась, действия контролирующих просто так не обжалуешь в суд, нужно соблюдать досудебную процедуру, видов и форм контроля стало вместо двух девять, а система законов многократно усложнилась.

Выводы, размышления и обращение к читателям

Конечно, многоуважаемые читатели, нам остается только одно – внимательно изучать новые законодательные нормы, чтобы уметь отстаивать свои права. Мы думаем, что наша серия публикации позволит вам делать это более эффективно.

Как вы увидели выше, мы использовали системный подход анализа правовых норм КНД, это значительно облегчает понять логику законодателя, а значит и проверяющих.

Важно также отметить, что в 2023 г. большая часть плановые мероприятий контроля не проводится, за исключением множества аспектов и исключений.