Когда подарки, матпомощь и компенсации переквалифицируют в зарплату?

Подарки сотрудникам
Например, подарочные сертификаты, подарки к праздникам в натуральной форме, др.
Как облагаются налогами такие подарки?
- НДФЛ. Подарки стоимостью до 4.000 рублей в год (с учетом НДС) не облагаются НДФЛ.
Основание: п.28 ст.217 НК РФ
- Страховые взносы. При вручении подарков по договору дарения страховые взносы не начисляются.
Основание: п. 4 ст. 420 НК РФ, ст. 572 ГК РФ, п.1 ст.20.1 Закона 125-ФЗ
- Налог на прибыль. Расходы на подарки не включаются в расходы по налогу на прибыль, т.к. не связаны с выполнением трудовых обязанностей.
Основание: ст. 270 НК РФ
- НДС . Так как подарки – это безвозмездная передача, то начисляется НДС.
Основание: Письмо Минфина России от 15.08.2019 N 03-07-11/61750
Например, сотруднику за 2022 г. подарили набор посуды стоимостью 7.000 рублей на день рождения и денежный подарок на Новый год в размере 5.000 рублей. Других подарков в этот период не было. Документы в наличии.
НДФЛ = (7.000 + 5.000 – 4.000) * 13% = 1.040 рублей
Страховые взносы = 0 рублей
По налогу на прибыль расход не учитывается.
Когда дарение переквалифицируют заработную плату?
Подарки могут быть переквалифицированы в заработную плату, если будет доказано, что их целью является уход от налогообложение. Разберем действия налогоплательщика, которые могут повлиять на подобный вывод:
- Систематичность подарков
Например: ежемесячные подарки (в том числе в денежной форме) могут свидетельствовать о подмене ими заработной платы.
Пример из практики:
Постановление АС Северо-Западного округа от 07.12.2016 N Ф07-11130/2016 по делу N А44-1285/2016
За два года компания выдала подарки 15 раз (то есть в 15 месяцах из 24).
Аргументы проверяющих:
- размер подарков соответствовал заработной плате и составлял от 50% до 200% от нее
- прослеживалась зависимость размера выплаты от должности работника
- выплаты носили стимулирующий характер
- по бухгалтерскому учету деньги отражались на счетах расчета с персоналом по оплате труда (сч. 70 вместо сч. 73)
- суммы выплаченных денежных средств по договорам дарения отражены также в сводах начислений, расчетных листках конкретных работников
Из совокупности факторов суд пришел к выводу:
- спорные выплаты являются частью системы оплаты труда и носят стимулирующий характер и поэтому подлежат включению в базу для исчисления страховых взносов по обязательному социальному страхованию.
- Размер подарка зависит от должности, зарплаты.
Не стоит стоимость подарка привязывать к результатам работы сотрудника, его должности, квалификации и тд. Такие подарки могут быть приравнены к премиальным выплатам с доначислением НДФЛ и страховых взносов.
Компания вручает подарок не потому, что сотрудник достиг результатов, а потому что наступило событие, в честь которого компания готова вручить подарок.
Подарок как сам факт социальной поддержки должен быть равным для всех.
- Отсутствуют правильно оформленные документы
Какие документы помогут обосновать подарок?
– Приказ о выдаче подарков
– Ведомость выдачи подарков
– Договор дарения с работником
Основание: ст. 270 НК РФ
Материальная помощь
Налоговый учет материальной помощи:
- НДФЛ, страховые взносы. Материальная помощь не облагается НДФЛ и страховыми взносами в пределах лимита 4.000 рублей в течение календарного года. Если выплачивается материальная помощь бывшим сотрудникам, которые уволились в связи с выходом на пенсию, то НДФЛ не облагается сумма в пределах 4.000 рублей, а страховыми взносами такие суммы не облагаются полностью.
Основание: п.28 ст. 217 НК РФ, Письмо Минфина России от 15.02.2021 N 03-15-06/10032, Письмо ФНС России от 24.07.2020 N БС-4-11/11908@
- По налогу на прибыль расходы в виде материальной помощи не учитываются, поскольку такие выплаты не связаны с выполнением трудовых обязанностей.
Как оформить материальную помощь?
Для оформления материальной помощи необходимо подготовить следующие документы:
- заявление от сотрудника
- приказ руководителя
- документы, подтверждающие цели, на которые материальная помощь была израсходована
Также как и подарки, материальная помощь не должна носить регулярный характер или выплачиваться всем сотрудникам компании. Кроме того, целью такой выплаты не должна быть подмена заработной платы и премий.
Компенсации
В каких случаях компенсация может быть переквалифицирована в заработную плату?
Признаки, по которым выплаты работникам относятся к социальным и не являются оплатой труда:
- основаны на коллективном договоре, локальном акте
- распространяются на всех работников при выполнении условий, которые предусмотрены для получения конкретной выплаты
- выплачиваются независимо от условий, стажа работы
- не носят стимулирующий характер
- не являются формой оплаты труда и не связаны с квалификацией работника
Соответственно, если материальная помощь не отвечает данным признакам, по ней могут быть начислены НДФЛ и страховые взносы.
Разберем пример из положительной судебной практики:
Определение ВС РФ от 19.05.2021 N 302-ЭС21-2582 по делу N А33-4184/2020
Компания в пользу сотрудников переводила следующий выплаты:
- дотации на питание
- оплата сотрудникам и их детям путевок санаторно-курортное лечение
- выдачи единовременной материальной помощью
Как компания обосновывала, что это компенсация:
- наличие коллективного договора
- наличие положение по путевкам и по дотациям на питание
- преимущество имели работники вредных производств и имеющие профзаболевания. Рекомендацию мог дать врач по итогам медосмотра
- молоко выдается для профилактики профзаболеваний работника на вредном производстве. В компании был утвержденный перечень профессий и должностей для бесплатной выдачи молока и пектина.
Аргументы налогового органа:
- выплаты носят стимулирующий характер, т.к. зависят от стажа работника
- в законодательстве такие выплаты не предусмотрены
- дотации на питание включены в расходах по налогу на прибыль, значит компания связывает эти выплаты с работой сотрудников
Вывод суда:
Выплаты не подлежат обложению страховыми взносами, так как:
- не являются оплатой труда
- не относятся к стимулирующим выплатам
- не зависят от квалификации, сложности, качества, количества и условий выполнения сотрудников своих трудовых обязанностей
Пример из отрицательной судебной практики:
Постановление АС Уральского округа от 16.12.2021 N Ф09-8661/21 по делу N А76-47022/2020
По мнению налогового органа компании не удержала НДФЛ с выплат компенсации за работу во вредных условиях.
Как компания обосновала:
- выплаты производятся практически всем работникам организации без учета фактического времени, которое затрачено на выполнение работ с вредными условиями
- методика расчета выплат не представлена. При этом у сотрудников управленческого персонала компенсации 52%, а у рабочих специальностей – 28%
- начисленные компенсации не призваны возместить физическим лицам конкретные затраты, которые связаны с восстановлением здоровья, вред, которому был (или мог быть) причинен в связи с выполнением трудовых обязанностей. Документального подтверждения указанному обстоятельству ни налоговым агентом, ни налогоплательщиками не представлено
- согласно показаниям работников, работа во вредных условиях не наносила ущерб здоровью
- компания включила компенсации в фонд оплаты труда, рассчитывала с них страховые взносы. При этом исключала данные выплаты из налоговой базы для исчисления НДФЛ
- выплаты компенсаций производились в зависимости от поступившей оплаты от покупателей в счет выполненных работ, что подтверждается данными главных книг и расчетных ведомостей.
Таким образом, анализируя документы и доводы компаний, видно, что часто мотив экономии на налогах и взносах лежит на поверхности. Если ваша компания хочет увеличить привлекательность рабочего места с помощью выплаты подарков, материальной помощи и компенсаций, то наша статья поможет это сделать должным образом.
Спасибо, что прочитали наш материал. Надеемся, информация была для вас полезной.
Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, узнали ли вы для себя что-то новое из вышеописанного. Обнаружили ли вы у себя маркеры для переквалификации? Может уже сталкивались с необходимостью обосновывать выплаты? Поделитесь, пожалуйста, своим опытом.
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