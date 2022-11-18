Когда подарки, матпомощь и компенсации переквалифицируют в зарплату?

Подарки сотрудникам

Например, подарочные сертификаты, подарки к праздникам в натуральной форме, др.

Как облагаются налогами такие подарки?

НДФЛ. Подарки стоимостью до 4.000 рублей в год (с учетом НДС) не облагаются НДФЛ.

Основание: п.28 ст.217 НК РФ

Страховые взносы. При вручении подарков по договору дарения страховые взносы не начисляются.

Основание: п. 4 ст. 420 НК РФ, ст. 572 ГК РФ, п.1 ст.20.1 Закона 125-ФЗ

Налог на прибыль. Расходы на подарки не включаются в расходы по налогу на прибыль, т.к. не связаны с выполнением трудовых обязанностей.

Основание: ст. 270 НК РФ

НДС . Так как подарки – это безвозмездная передача, то начисляется НДС.

Основание: Письмо Минфина России от 15.08.2019 N 03-07-11/61750

Например, сотруднику за 2022 г. подарили набор посуды стоимостью 7.000 рублей на день рождения и денежный подарок на Новый год в размере 5.000 рублей. Других подарков в этот период не было. Документы в наличии.

НДФЛ = (7.000 + 5.000 – 4.000) * 13% = 1.040 рублей

Страховые взносы = 0 рублей

По налогу на прибыль расход не учитывается.

Когда дарение переквалифицируют заработную плату?

Подарки могут быть переквалифицированы в заработную плату, если будет доказано, что их целью является уход от налогообложение. Разберем действия налогоплательщика, которые могут повлиять на подобный вывод:

Систематичность подарков

Например: ежемесячные подарки (в том числе в денежной форме) могут свидетельствовать о подмене ими заработной платы.

Пример из практики:

Постановление АС Северо-Западного округа от 07.12.2016 N Ф07-11130/2016 по делу N А44-1285/2016

За два года компания выдала подарки 15 раз (то есть в 15 месяцах из 24).

Аргументы проверяющих:

размер подарков соответствовал заработной плате и составлял от 50% до 200% от нее

прослеживалась зависимость размера выплаты от должности работника

выплаты носили стимулирующий характер

по бухгалтерскому учету деньги отражались на счетах расчета с персоналом по оплате труда (сч. 70 вместо сч. 73)

суммы выплаченных денежных средств по договорам дарения отражены также в сводах начислений, расчетных листках конкретных работников

Из совокупности факторов суд пришел к выводу:

спорные выплаты являются частью системы оплаты труда и носят стимулирующий характер и поэтому подлежат включению в базу для исчисления страховых взносов по обязательному социальному страхованию.

Размер подарка зависит от должности, зарплаты.

Не стоит стоимость подарка привязывать к результатам работы сотрудника, его должности, квалификации и тд. Такие подарки могут быть приравнены к премиальным выплатам с доначислением НДФЛ и страховых взносов.

Компания вручает подарок не потому, что сотрудник достиг результатов, а потому что наступило событие, в честь которого компания готова вручить подарок.

Подарок как сам факт социальной поддержки должен быть равным для всех.

Отсутствуют правильно оформленные документы

Какие документы помогут обосновать подарок?

– Приказ о выдаче подарков

– Ведомость выдачи подарков

– Договор дарения с работником

Основание: ст. 270 НК РФ

Материальная помощь

Налоговый учет материальной помощи:

НДФЛ, страховые взносы. Материальная помощь не облагается НДФЛ и страховыми взносами в пределах лимита 4.000 рублей в течение календарного года. Если выплачивается материальная помощь бывшим сотрудникам, которые уволились в связи с выходом на пенсию, то НДФЛ не облагается сумма в пределах 4.000 рублей, а страховыми взносами такие суммы не облагаются полностью.

Основание: п.28 ст. 217 НК РФ, Письмо Минфина России от 15.02.2021 N 03-15-06/10032, Письмо ФНС России от 24.07.2020 N БС-4-11/11908@

По налогу на прибыль расходы в виде материальной помощи не учитываются, поскольку такие выплаты не связаны с выполнением трудовых обязанностей.

Как оформить материальную помощь?

Для оформления материальной помощи необходимо подготовить следующие документы:

заявление от сотрудника

приказ руководителя

документы, подтверждающие цели, на которые материальная помощь была израсходована

Также как и подарки, материальная помощь не должна носить регулярный характер или выплачиваться всем сотрудникам компании. Кроме того, целью такой выплаты не должна быть подмена заработной платы и премий.

Компенсации

В каких случаях компенсация может быть переквалифицирована в заработную плату?

Признаки, по которым выплаты работникам относятся к социальным и не являются оплатой труда:

основаны на коллективном договоре, локальном акте

распространяются на всех работников при выполнении условий, которые предусмотрены для получения конкретной выплаты

выплачиваются независимо от условий, стажа работы

не носят стимулирующий характер

не являются формой оплаты труда и не связаны с квалификацией работника

Соответственно, если материальная помощь не отвечает данным признакам, по ней могут быть начислены НДФЛ и страховые взносы.

Разберем пример из положительной судебной практики:

Определение ВС РФ от 19.05.2021 N 302-ЭС21-2582 по делу N А33-4184/2020

Компания в пользу сотрудников переводила следующий выплаты:

дотации на питание

оплата сотрудникам и их детям путевок санаторно-курортное лечение

выдачи единовременной материальной помощью

Как компания обосновывала, что это компенсация:

наличие коллективного договора

наличие положение по путевкам и по дотациям на питание

преимущество имели работники вредных производств и имеющие профзаболевания. Рекомендацию мог дать врач по итогам медосмотра

молоко выдается для профилактики профзаболеваний работника на вредном производстве. В компании был утвержденный перечень профессий и должностей для бесплатной выдачи молока и пектина.

Аргументы налогового органа:

выплаты носят стимулирующий характер, т.к. зависят от стажа работника

в законодательстве такие выплаты не предусмотрены

дотации на питание включены в расходах по налогу на прибыль, значит компания связывает эти выплаты с работой сотрудников

Вывод суда:

Выплаты не подлежат обложению страховыми взносами, так как:

не являются оплатой труда

не относятся к стимулирующим выплатам

не зависят от квалификации, сложности, качества, количества и условий выполнения сотрудников своих трудовых обязанностей

Пример из отрицательной судебной практики:

Постановление АС Уральского округа от 16.12.2021 N Ф09-8661/21 по делу N А76-47022/2020

По мнению налогового органа компании не удержала НДФЛ с выплат компенсации за работу во вредных условиях.

Как компания обосновала:

выплаты производятся практически всем работникам организации без учета фактического времени, которое затрачено на выполнение работ с вредными условиями

методика расчета выплат не представлена. При этом у сотрудников управленческого персонала компенсации 52%, а у рабочих специальностей – 28%

начисленные компенсации не призваны возместить физическим лицам конкретные затраты, которые связаны с восстановлением здоровья, вред, которому был (или мог быть) причинен в связи с выполнением трудовых обязанностей. Документального подтверждения указанному обстоятельству ни налоговым агентом, ни налогоплательщиками не представлено

согласно показаниям работников, работа во вредных условиях не наносила ущерб здоровью

компания включила компенсации в фонд оплаты труда, рассчитывала с них страховые взносы. При этом исключала данные выплаты из налоговой базы для исчисления НДФЛ

выплаты компенсаций производились в зависимости от поступившей оплаты от покупателей в счет выполненных работ, что подтверждается данными главных книг и расчетных ведомостей.

Таким образом, анализируя документы и доводы компаний, видно, что часто мотив экономии на налогах и взносах лежит на поверхности. Если ваша компания хочет увеличить привлекательность рабочего места с помощью выплаты подарков, материальной помощи и компенсаций, то наша статья поможет это сделать должным образом.

Спасибо, что прочитали наш материал. Надеемся, информация была для вас полезной.

Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, узнали ли вы для себя что-то новое из вышеописанного. Обнаружили ли вы у себя маркеры для переквалификации? Может уже сталкивались с необходимостью обосновывать выплаты? Поделитесь, пожалуйста, своим опытом.

Есть вопросы по налогам в вашей компании? Нужна защита от ФНС? Нужна консультация? Обращайтесь в личку.