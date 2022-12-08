Почему компания / ИП может получить штраф 40%?

Критерии реальности операций

При анализе налоговых обязательств и корректности начисления налоговой базы, инспекторы определяют реальность хозяйственных операций, которые совершает (и отражает документально) компанию.

Для этой оценки используется 4 группы критериев:

реальность операции: совершалась ли сделки фактически или отражена только в документах? выполнена ли операция надлежащим лицом: контрагент, с которым заключен договор, является фактическим исполнителем обязательств по этому договору? корректно ли определена юридическая квалификация сделки: не является ли операция мнимой или притворной? существует ли деловая цель этой операции: приводит ли она к экономическим выгодам или она нецелесообразна?

Оценив все сведения полученные от налогоплательщика, а также из других источников, налоговые инспекторы будут принимать решения о возможных допущенных налоговых нарушениях и определять соответствующее наказание.

Искажение сведений налогоплательщиком

Один из распространенных методов уклонения от налогообложения – это неверное отражение в учете операций, влияющих на налоговую базу и последующее за ним неверный расчет налоговый задолженности компаний (ИП).

Примеры подобных операций:

Искажения по налогу на имущество возникают, когда налогоплательщик не отражает в составе основных средств имущество, которое фактически уже готово или даже эксплуатируется. По акцизным платежам неверные данные о производимой продукции вносятся с целью исключения характеристик, при которых она подлежит отнесению к подакцизным товарам. Дробление – это разделение единого бизнеса налогоплательщика между несколькими условно независимыми компаниями (ИП), чтобы каждый отдельный бизнес применял льготные системы налогообложения.

Искажение сведений о фактах хозяйственной жизни предполагает доначисления сумм налогов таким образом, как если бы налогоплательщик не допускал нарушений.

Пример: Определение ВС РФ от 30.09.2019 г. № 307-ЭС19-8085.

Налогоплательщик через трех подставных ИП оформил 3 автозаправочные станции. Каждый ИП подходил под критерии УСН. Однако, в ходе налоговой проверки все три заправки признали единым хозяйствующим субъектом, который не имел права применять упрощенку. В результате был доначислен НДС, налог на прибыль, штрафы, пени.

Последствия работы с «техническими» компаниями

Для исключения рисков предъявления обвинений в получении необоснованной налоговой выгоды, компания обязана добросовестно выполнять свои обязательства и проявлять должную осмотрительность при выборе контрагентов. Основная цель внимательного отбора поставщиков и подрядчиков – выявление «технических» компаний.

«Техническая» компания – это юридическое лицо или предприниматель, которые фактически не осуществляют деятельности и не обладают необходимыми активами для выполнения договорных обязательств. Другими словами, подобные компании используются исключительно для противоправных действий, в том числе уклонения от уплаты налогов или вывода денежных средств.

Признаки технических компаний:

отсутствует информация о местонахождении на момент совершения сделки;

отсутствуют необходимые для исполнения сделки ресурсы: персонал, основные средства, производственные активы, складские помещения, транспортные средства, разрешения и лицензии;

нет реальной возможности осуществить операции с учетом времени, места нахождения имущества или объема ресурсов;

расходные операции по расчетном счету не соответствуют виду деятельности;

отсутствуют другие подтверждения реальной хозяйственной деятельности.

Следовательно, доказав, что налогоплательщик преследовал цель уменьшить свои налоговые обязательства или понимал, что контрагент является «технической» компанией, устанавливается умысел и назначается штраф 40%. Если доказать умысел не получается, то действия расцениваются как неосторожность и устанавливается штраф 20%, т.к. налогоплательщик работал с «технической» компанией в силу неосмотрительности.

Главные свидетельства умысла со стороны налогоплательщика:

отсутствие политики должной осмотрительности; обналичивание и возврат средств; использование обналиченных средств на собственные нужды налогоплательщика, учредителей, его должностных лиц; использование одних IP-адресов; наличие печатей и документации контрагента у проверяемого налогоплательщика; отсутствие деловой переписки и необходимых документов; ошибки в документах, которые свидетельствуют о формальном подходе; непринятие мер по защите нарушенных прав: претензионная работа, досудебная защита (требования об уплате, доп.соглашения о рассрочке и т.д.).

Как налоговые инспекторы устанавливают умысел:

допрос должностных лиц или иных сотрудников компании; истребование документов (информации) у заказчика и допрос их должностных лиц, которые были ответственны за приемку работ, согласование и утверждение проектной документации и др.; изучение локальных актов об установлении пропускного режима охраняемых объектов, пропусков, журналов регистрации; изучение документов, которые касаются передачи строительной площадки, подключения к системам энерго-, водоснабжения, вывоза строительного мусора; проведение экспертиз, осмотров налогоплательщика.

Результатом выявленного умысла и сотрудничества с «технической» компанией является:

предъявление штрафов по налогам 40%;

«снятие» расходов от «технических» компаний для целей налога на прибыль;

корректировка НДС на сумму входящего НДС от «технических» компаний.

При этом возможно смягчение штрафа, если налогоплательщик раскрывает сведения и представляет подтверждающие документы о действительном поставщике (подрядчике, исполнителе), о параметрах совершенных с ним операций.

Если налоговая инспекция не смогла доказать умысел в работе с «технической» компаний, то штраф будет 20%, а для определения расходов по налогу на прибыль будет применяться расчетный метод. Вычеты по НДС от «технической» компании будут сняты.

Как показывает судебная практика, в случае признания необоснованной налоговой выгоды и умысла налогоплательщика, назначается существенная сумма штрафа. Такие санкции могут поставить под угрозу весь бизнес, поэтому советуем воспользоваться нашими рекомендациями и соблюдать правила безопасности.

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