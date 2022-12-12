Инвентаризация-2022

Годовая инвентаризация

Плановая инвентаризация по итогам календарного года – это комплекс мероприятий, направленных на контроль количества и состава активов и обязательств, сведения о которых попадут в годовую регламентированную отчетность. Проверку имущества и долгов можно провести в любую дату после 1 октября отчетного года. Главное требование – завершить контрольные мероприятия до подготовки годовой отчетности.

Важная особенность инвентаризации – ее обязаны проводить организации (юридические лица), для предпринимателей такой обязанности законодательно не установлено (они могут проводить ее инициативно). Компании обязаны проводить ревизии минимум один раз в год, но по желанию – можно осуществлять контроль остатков чаще.

Сроки проведения годовой инвентаризации не регламентируются законодательно. Фактический подсчет ТМЦ, ОС, прочих активов и обязательств необходимо выполнять после 1 октября. Однако, предварительные мероприятия (например, утвердить состав инвентаризационной комиссии) можно провести заранее. Исключение из этого правила одно: проверку обязательств необходимо выполнить по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Годовая инвентаризация

Плановая инвентаризация по итогам календарного года – это комплекс мероприятий, направленных на контроль количества и состава активов и обязательств, сведения о которых попадут в годовую регламентированную отчетность. Проверку имущества и долгов можно провести в любую дату после 1 октября отчетного года. Главное требование – завершить контрольные мероприятия до подготовки годовой отчетности.

Важная особенность инвентаризации – ее обязаны проводить организации (юридические лица), для предпринимателей такой обязанности законодательно не установлено (они могут проводить ее инициативно). Компании обязаны проводить ревизии минимум один раз в год, но по желанию – можно осуществлять контроль остатков чаще.

Сроки проведения годовой инвентаризации не регламентируются законодательно. Фактический подсчет ТМЦ, ОС, прочих активов и обязательств необходимо выполнять после 1 октября. Однако, предварительные мероприятия (например, утвердить состав инвентаризационной комиссии) можно провести заранее. Исключение из этого правила одно: проверку обязательств необходимо выполнить по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Проведение инвентаризации

Подготовка к ревизии начинается с формирования приказа об инвентаризации, в котором устанавливается содержание проверки, ее объем, правила проведения и сроки. Приказ составляется по форме ИНВ-22, либо по самостоятельно разработанной форме. Допускается формирование отдельных приказов по каждому участку учет – расчеты с поставщиками и подрядчиками, ОС, НМА, ТМЦ, готовая продукция и прочие. Документ подписывается руководителем компании и передается председателю инвентаризационной комиссии.

В качестве дополнительных документов, формируемых на подготовительном этапе, выступают график инвентаризации и расписки материально ответственных лиц. График удобно формировать, когда в компании много техники, материалов и других инвентаризуемых объектов, проверка которых разбивается на несколько этапов.

Основной этап инвентаризации – непосредственный осмотр и оценка состояния активов – выполняются на основании документов – выписок банка, отчетов реестров акционеров и депозитариев, сверок расчетов с контрагентами и т. п. Описи и акты инвентаризации – это документы, в которых отражают фактическое наличие имущества и обязательств. Акты и описи составляют не менее чем в двух экземплярах.

Унифицированные формы различаются по видам активов и обязательств. Собственные формы целесообразно разрабатывать с учетом специфики активов, чтобы отразить все необходимые данные. Документы можно заполнять вручную (чернилами или шариковой ручкой) либо машинным способом. В описях не должно быть помарок или подчисток.

При выявлении расхождений между данными бухгалтерского учета и фактическим наличием активов по результатам проведенной инвентаризации формуются сличительные ведомости. Чаще всего применяются унифицированные формы, при этом законодательство допускает использование самостоятельно разработанных форм. Сличительные ведомости могут совмещаться с инвентаризационными описями, как в типовых формах ИНВ-15 и ИНВ-16.

Следующий шаг после оформления ведомостей – составление протокола заседания инвентаризационной комиссии, в который включаются пояснения о выявленных недостачах и предложения об урегулировании. При выявлении излишков потребуется отчет оценщика о стоимости выявленного имущества или справка с самостоятельным расчетом выявленных активов.

Финальный этап документирования – издание приказа об утверждении результатов проведенной инвентаризации. В нем фиксируются решение руководителя по каждому выявленному расхождению.

Дополнительно, для отражения в налоговом учете, компании могут потребоваться следующие документы:

Письменное обязательство виновного сотрудника о возмещении ущерба. Решение суда о взыскание ущерба с виновного лица. Документы, подтверждающие отсутствие виновных лиц и невозможность их установления (например, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела). Документы, подтверждающие возникновение чрезвычайной ситуации.

Проводки по результатам инвентаризации

Отражение результатов проверки активов зависит от выявленных излишков, недостач, а также – причин их образования.

В бухгалтерском учете по недостающим активам выполняются следующие проводки:

Дт 94 Кт 10,41,43... – списана стоимость запасов;

Дт 20,23,29,44 Кт 94 – списание недостач не превышающих нормы естественной убыли;

Дт 91.2 Кт 94 – списание сверх норм естественной убыли и ненормируемых активов;

Дт 91.2 Кт 14 – сторно резерва под обесценение ТМЦ (если резерв создавался);

Дт 73.2,76 Кт 91.1 – отражение дохода в виде возмещения от виновного лица.

Выявленные излишки приходуются следующими записями:

Дт 10,41,43 Кт 91.1 – оприходование материальных ценностей (ТМЦ);

Дт 08 Кт 91.1 – постановка на учет объектов незавершенного строительства;

Дт 01,03 Кт 91.1 – приняты к учету основные средства.

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