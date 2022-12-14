Заявление на патент в 2023 году

Кто может применять ПСН в 2023?

Патентная система налогообложения – это один из видов специальных налоговых режимов, который может применять только индивидуальные предприниматели. Применение ПСН заменяет НДС, НДФЛ, налог на имущество физлиц, а также – снимает необходимость сдавать налоговую отчетность.

Для применения ПСН предприниматель должен проходить под установленные законом критерии:

1. Вид деятельности: разрешенные виды бизнеса перечислены в п.2 ст.346.43 НК РФ. В основном это услуги (парикмахерские и косметические услуги, ремонт, чистка, окраска и пошив обуви), мелкое производство и розничная торговля. При этом органы местной власти уполномочены дополнять или сокращать список на региональном уровне.

2. Численность сотрудников: у предпринимателя, применяющего ПСН не должно быть больше 15 работников в течение периода применения этой системы налогообложения.

3. Сумма доходов: патентную систему налогообложения можно применять, если доходы от реализации товаров, работ, услуг не превышают 60 млн рублей за календарный год.

4. Региональные ограничения: могут устанавливаться дополнительные лимиты, например на площадь объектов недвижимости сдаваемых в аренду, на величину торгового зала и прочие.

Форма заявления на патент

Заявление о переходе на ПСН подают по форме № 26.5-1, утвержденной Приказом ФНС России от 09.12.2020 N КЧ-7-3/891@. При заполнении необходимо учитывать следующие особенности:

1. Титульный лист, на котором заполняется ИНН, ФИО предпринимателя, ОГРИП (если ИП уже прошел государственную регистрацию), адрес места осуществления деятельности.

Далее указывается период, на который предприниматель запрашивает патент. В заявлении фиксируется, кем оно было заполнено. Код «1» используется, если заявление подает ИП, код «2» если заполняет представитель ИП по доверенности. В конце титульного листа ставится подпись, дата, реквизиты доверенности (при наличии).

2. Страница № 2 содержит информацию о полном наименовании вида деятельности, ее идентификационный код, наличие или отсутствие наемных работников, их средняя численность, а также – налоговая ставка (при показателе ниже 6%).

3. Лист А включает сведения о месте осуществления предпринимательской деятельности: код субъекта РФ, код ИФНС, выбранного ИП для постановки на учет, код строки 010 (адрес места осуществления деятельности). Лист А предназначен для всех видов деятельности, кроме автотранспортных услуг, сдачи помещений в аренду, розничной торговли.

4. Лист Б. Заполняется при намерении предпринимателя применять ПСН в отношении автотранспортных услуг: перевозки пассажиров или грузов наземным или водным транспортом. Сведения о каждом транспортном средстве нужно разместить на отдельном листе. При заполнении нескольких листов Б код субъекта и ИФНС достаточно указать один раз. Обязательны для заполнения строка 010 – код транспортного средства, а также строки 020-060 – сведения о нем.

5. Лист В. При наличии объектов недвижимости, используемых в деятельности общепита, розничной торговли, сдачи в аренду. Сведения о каждом объекте нужно разместить на отдельном листе. Заполняются значения таких показателей, как код, признак и площадь объекта.

Срок подачи заявления на ПСН

В соответствии с налоговым законодательством, применять патент предприниматель может в любое время года. Для этого нужно подать заявление о своем намерении в налоговую инспекцию минимум за 10 дней до начала работы по патенту.

Если ИП планирует перейти на ПСН с 01.01.2023 направить заявление нужно не позднее 16.12.2022. Если индивидуальный предприниматель еще не прошел государственную регистрацию, заявление на ПСН следует направить вместе с регистрационными документами.

Подать заявление можно в любую ИФНС, если предприниматель планирует заниматься деятельностью по патенту в городах федерального значения. Если предпринимательская деятельность осуществляется по месту жительства, заявление подается по месту налогового учета.

Также ИП может обратиться в налоговую по месту учета в качестве плательщика ПСН. В том случае, когда предприниматель не стоит на учете по месту жительства или в качестве плательщика ПСН, можно выбрать любую налоговую на территории субъекта.

Налоговым органам предписано выдать патент или уведомление об отказе в его выдаче в течение 5 дней с даты регистрации заявления от ИП.

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