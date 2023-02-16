Как внести изменения в учетную политику для целей налогообложения

Когда надо менять учетную политику для налогового учета

Изменения в учетную политику можно внести только в двух случаях:

компания решила поменять метод учета активов и/или обязательств;

меняется законодательство о налогах и сборах.

Чтобы внести изменения в учетную политику, нужно:

подготовить текст изменений или дополнений с их обоснованием; определить дату вступления изменений в силу (например, 1 января следующего года); проверить, соблюдаются ли ограничения, связанные с продолжительностью применения отдельных методов налогового учета (некоторые методы организация должна применять, не изменяя, в течение нескольких налоговых периодов); утвердить изменения или дополнения в учетной политике приказом руководителя.

В зависимости от причины, вызвавшей изменения в учетной политике, они вступают в силу в разное время:

при смене метода учета – с начала нового налогового периода, то есть с 1 января года, следующего за внесением изменений (письмо Минфина от 15.06.2020 № 03-03-06/1/51259);

при изменении законодательства – не ранее даты вступления изменений в силу.

В течение календарного года корректировать учетную политику можно только в связи с изменениями законодательства. Если поправки вступают в силу задним числом (с начала текущего года), изменения в учетную политику также могут действовать с начала года. Сдавать уточненные декларации при этом не нужно.

Учтите изменения при составлении декларации за текущий отчетный (налоговый) период.

Основание: Письмо Минфина от 28.10.2005 № 03-03-04/1/317.

Как менять учетную политику в части расходов

При внесении изменений в учетную политику, касающихся учета расходов, необходимо руководствоваться следующими правилами.

Во-первых, измененные положения о порядке учета прямых расходов распространяются только на операции нового налогового периода – задним числом применять их нельзя. Прямые расходы по операциям, не завершенным к началу нового налогового периода, учитывают в прежнем порядке.

Например, с нового года организация исключила из состава прямых расходов затраты на хранение материалов. Тогда в порядке, предусмотренном для списания косвенных расходов, можно учитывать лишь те затраты, которые случились после нового года. Недосписанные расходы, понесенные организацией до нового года, будут уменьшать налогооблагаемую прибыль в прежнем порядке. То есть по мере реализации продукции, в стоимость которой эти затраты были включены.

Основание: ст. 319, абз. 6 ст. 313 НК, письмо Минфина от 20.05.2010 № 03-03-06/1/336.

Во-вторых, скорректированный порядок учета косвенных или внереализационных расходов распространяется на отношения, возникшие до изменений.

Например, с нового года организация изменила способ определения предельной величины процентов по кредитам и займам (ст. 269 НК). Измененные положения применяются ко всем расходам в виде процентов, возникшим с начала нового года. Независимо от того, когда организация получила кредиты или займы, по которым начисляются проценты.

Основание: Письмо Минфина от 09.11.2010 № 03-03-06/2/191.

Также существует минимальная периодичность, в течение которой должны действовать некоторые правила. В частности, в течение двух налоговых периодов подряд нельзя изменить метод:

оценки остатков незавершенного производства (п. 1 ст. 319 НК);

формирования покупной стоимости товаров (ст. 320 НК).

Пример внесения изменений в учетную политику

Торговая компания, зарегистрированная в январе 2022 года, специализируется на оптовой торговле покупными товарами. В учетной политике для НУ закреплено, что стоимость товаров определяется без учета расходов, связанных с их приобретением. Затраты по хранению товаров на складе учитываются в составе косвенных.

При подготовке изменений в УП на 2023 год, руководство организации решили изменить метод формирования покупной стоимости товаров – включить в нее стоимость складских затрат (которые оплачены сторонней организации).

Однако, статья 320 НК накладывает ограничения на время применения этого метода учета. Организация обязана формировать покупную стоимость товаров по установленному способу не менее двух последовательных налоговых периодов. Учитывая, что организация создана в январе 2022 года, первым налоговым периодом применения установленного ранее способа оценки будет 2022 год (ст. 55 НК), а вторым – 2023 год. Соответственно, организация вправе изменить учетную политику только с 1 января 2024 года.

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