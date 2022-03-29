Сервис «Финансист» запустил бесплатный продукт для малого бизнеса

Российские предприниматели попали в "идеальный шторм". Скачет курс доллара, проблемы с логистикой, дорогие кредиты, проблемы с дебиторкой. Появились даже спекулянты бумагой для принтера.

Поэтому, мы с командой решили внести свой вклад в поддержку малого бизнеса и бесплатно отдаем один из наших продуктов рынку.

FinReport это оперативные отчеты о движении денежных средств. Работает как надстройка над 1С и/или банками и отправляет ежедневные отчеты в Telegram.

Как работает?

Присылает ежедневные финансовые отчеты для предпринимателя. Не требует настройки и показывает:

остатки на счетах;

сводный отчет по юридическим лицам;

данные о клиентах, которые внесли оплату вчера;

платежи, которые вы провели;

аналитику доходов и расходов.

Чем полезно предпринимателю?

Сейчас как никогда важно держать руку на пульсе бизнеса — хотя бы для того, чтобы четко понимать, достаточно ли денег на зарплату и обязательные платежи.

У вас под рукой будет информация о том, что происходит с бизнесом. Не нужно бежать к бухгалтеру за данными или переживать сколько денег пришло вчера. Уверенный в своих решениях руководитель = эффективная команда.

Чем полезно бухгалтеру?

Меньше рутины. Не надо собирать данные в банк клиенте и готовить эксель-таблицы для директора. Отчеты формируются автоматически.

Как получить?

1. Зарегистрироваться на сайте;

2. Вам позвонит финансовый аналитик и поможет сделать интеграцию с 1С или банком.

Зачем это нам?

С момента пандемии мы слышали немало историй о том, как рассрочка от поставщиков, заморозка аренды или обычное сокращение постоянных затрат спасали компании от банкротства. Финансы — основа управления бизнесом. Поэтому мы хотим, чтобы у вас под рукой был инструмент, который поможет вовремя понять, что что-то идет не так.

Мы надеемся, что это поможет сохранить ваш бизнес.