Наведение и поддержание порядка. В чем разница и особенности?

Вот интересно, если Вы забьете в поисковике фразу «Наведение порядка в бизнесе», то увидите множество предложений консалтинговых и около-консалтинговых фирм, по наведение этого самого порядка в Вашем бизнесе.

А вот если исправить первое слово на «Поддержание», то предложений не будет. Совсем.

Если Вы наводите порядок в своей квартире, то естественно понимаете, что полученный результат — временный, через некоторое время процедуру придется повторить. И вообще — заниматься этим придется до конца жизни.

Почему-то, когда речь заходит о работе предприятия об этом почти никто не задумывается? У людей в голове как-то само по себе возникает представление, что раз уж они ввязались в такой подвиг как консалтинговый проект и заплатили за это кучу денег, то результат будет вечным. Причем, вроде бы специально так никто не думает, это как-то «на фоне» откладывается.

Большая часть используемых технологий и методик в таких проекта решает именно задачу «наведения» порядка в бардаке. Но эти методы не очень-то подходят для маленьких ежедневных действий, обеспечивающих его поддержание в дальнейшем. Другими словами — через несколько месяцев (ну, может через год) Вы снова получите все тот же бардак.

Для поддержания порядка, нужны несколько другие технологии, причем очень важным является то, что наводили Вам порядок профессионалы со своим оборудованием и инструментами, но они закончили проект и ушли. Вас они в тайны своей профессии не посвящали, да и зачем оно Вам? Однако, задачу поддержания порядка Вам придется решать самостоятельно, а значит технологиями и инструментами придется овладевать самим. Какими? Где их взять? Кто научит?

Для того, чтобы навести порядок в Вашем бардаке, консультанты должны произвести самую настоящую Трансформацию Вашего бизнеса! Сейчас это выражение весьма популярно и многие его используют.

Но весь этот процесс очень похож на попытку бросить курить или начать бегать со следующего понедельника. Никто не спорит – Вы совершили героический подвиг, и бегать все-таки начали. Проблема в том, что до этого судьбоносного понедельника Вы очень долго не бегали вообще и данное занятие является для Вас очень большим стрессом.

Конечно, некоторое время Вы будете держаться на гордости (я чё, не мужик что ли?!) плюс жадность, ведь консультантам деньги были плачены и не маленькие, жалко, если пропадут в пустую и плюс еще некоторые самопихалки. Но будет очень большое желание начать делать все как раньше. Причем, стимулы продолжать делать все правильно будут в Основном касаться Вас, как владельца и руководителя бизнеса, а желание вернуть все, как было будет обуревать в основном Ваших сотрудников. Для них ведь особенной радости в этой «трансформации» нет, фирма им не принадлежит.

Для того, чтобы Ваш мега-проект не накрылся медным тазом, у Вас должны быть как минимум две очень важные вещи:

Реальные рычаги воздействия на своих сотрудников Возможность получать оперативную информацию о том, как на самом деле обстоят дела на Вашем любимом предприятии

это конечно нужно было и до этого, но если раньше оно как то все могло работать, то теперь все, финита, без этого Вас будут ожидать большие проблемы.

того, чтобы иметь реальные рычаги воздействия на сотрудников, нужно иметь четкое понимание ответов на несколько вопросов:

Какой конкретно вклад вносит каждый сотрудник или подразделение в общее дело создания ценности Вашего предприятия?

Какую ответственность несет каждый сотрудник или подразделение перед следующим звеном в цепочке производства и перед системой в целом?

Каково типа работа требуется от сотрудника или подразделения: выполнение инструкций или создание продукта (это совершенно разные вещи, требующие различных подходов к мотивации и контролю)?

Зачем сотруднику или подразделению нужно производство требуемого от него продукта или выполнение инструкций (другими словами – что его мотивирует)?

Как контролируется исполнение инструкций или сдача произведенного продукта следующему звену производственной цепочки? Как происходит переход ответственности?

Этот список не полный, здесь лишь самые основные вехи.

Чтобы оперативно видеть реальную картину происходящего на предприятии у Вас должна работать четко налаженная система обратной связи от самого нижнего уровня. В идеале – у Вас должна быть база данных, содержащая всю первичную информацию и инструменты агрегирования этой информации в удобоваримые сводные отчеты – т.е. должна иметься какая-никакая автоматизация.

Как все это должно выглядеть и работать Вам должны показать и рассказать те самые консультанты, которые наводили у Вас порядок. Собственно – это наиболее ценная для Вас часть их работы. Просто «прибраться» один раз Вы могли бы и самостоятельно. Профессионалы должны помочь Вам выработать систему, отвечающую целям существования Вашего предприятия, «прогнуть» под эту систему всех, включая Вас самого и передать ее Вам.

P.S. Иногда я слышу возражения, суть которых сводится к тому, что «у меня небольшой бизнес, консультанты и автоматизации мне не по карману, да и не особенно нужны. Просто помогите нам разгрестись, а дальше мы сами…».

Возражение имеет право на существование, но на мой взгляд все обстоит не совсем так. Если Ваш бизнес небольшой и не требует полноценной систематизации и (желательно) автоматизации, то он уж точно не должен был быть доведен до состояния бардака и все описанные выше процедуры Вам вообще не нудны и к Вам не относятся. Если все-таки бардак наличествует, то либо Вы не в состоянии управляться с Вашим предприятием и в таком случае ни консультанты, ни компьютеры Вам особенно не помогут, либо Ваш бизнес не такой уж маленький и все-таки не помещается целиком в голове своего хозяина, как бы Вам не казалось, что это не так. В последнем случае – все описанные действия проделать все-таки придется.