Хорошо - у всех одинаковое, плохо - у каждого свое

Когда у Вас все хорошо, то тут нечего и говорить. Хорошо, оно и есть хорошо!

А вот когда так не скажешь, то всегда есть некая конкретика (во всяком случае — она должна быть, иначе это просто нытье). Т.е. — если Вам не особо хорошо или даже совсем хреново, то у этого «хреново» должен быть ряд конкретных проявлений типа: болит голова с похмелья, зарплату задерживают, дети не хотят учиться, и платежка от управляющей компании пришла в половину больше, чем прошлый раз.

Обязательно должен быть такой список, причем, этот список ранжирован по степени «хреновости» каждого пункта.

Бизнес в этом смысле не отличается от нашей частной жизни, если Вас что-то беспокоит, то всегда есть вполне конкретный список этого «что-то». Обычно пункты списка связаны с тем, что кому-то чего-то не хватает (денег, бумаги, секретарши, аккуратности, компетентности, исполнительности, трезвости и т.д.). Эту «нехватку» можно разделить на несколько категорий:

Нехватка материальных ресурсов Нехватка определенных характеристик сотрудников Нехватка определенных характеристик владельца бизнеса

Для каждой категории есть свои рецепты «чего делать».

Ищите дополнительные источники или сокращайте нынешние затраты. Больше все равно ничего не придумаешь, из воздуха ничего не появится. Невозможно найти — значит, забыли про эту тему и все. При работе с людьми нужно определить состав характеристик для ролей (не должностей и фамилий, а Ролей!). Далее, нужно отделить «таланты» от «знаний и умений». Это довольно тонкий момент. Но не так уж это сложно. Фишка в том, что знаниям и умениям можно научить, а вот если нужна характеристика типа «талант», то бесполезно требовать этого от человека, если у него этого нет. Таланту научить нельзя! Это место, на котором тратится огромное количество нервов, времени, сил и денег. Проблем, связанных с владельцем в реальности, не существует. Если у Вас с этим проблемы, значит, Вы просто не понимаете, что именно от Вас хочет владелец, то, что декларируется, совсем не обязательно то, что требуется...

Еще один интересный момент связан с тем, что довольно часто реальная проблема не в том, что чего-то не хватает, а в том, что имеется что-то лишнее. Пятая нога у собаки не просто бесполезна, она мешает бегать! Поэтому, прежде чем что-то добавлять в систему, стоит хорошенько подумать, а не лучше ли будет что-то из нее убрать.

Так же не стоит забывать о том, что нет предела совершенству, но зависимость реальных улучшений от количества прикладываемых усилий не линейная, а скорее параболическая. Чем мы ближе к совершенству, тем больше усилий требуется, чтобы приблизиться к нему еще на один шаг.

Если в частной жизни — это наше личное дело, то в бизнесе всегда существует четкий предел целесообразности дальнейшего улучшения. В моей практике попадаются случаи, когда люди слишком увлекаются процессом улучшений, увеличений и повышений всевозможных показателей и не замечают, как переходят границы всякого здравого смысла.

Еще один «секретный ингредиент» проблемности, или беспроблемности — тут как посмотреть, заключается в том, что именно считать критерием успеха своей работы. Каждое предприятие имеет некую цель, оправдывающую его существование и функционирование, другими словами — кому и зачем оно сдалось? НО, как правило, непосредственно эту цель измерить не так уж просто и чтобы хоть как-то оценивать успешность работы предприятия, люди прибегают к различным «показателям», которые и вычисляют самыми разными способами.

Здесь кроется очень хитрая ловушка, особенно, когда предприятием управляют наемные менеджеры, не связанные напрямую с имущественными интересами предприятия. Показатели с течением времени, когда — раньше, когда — позже, удаляются от изначальной цели и смысла существования предприятия. Т.е. — люди начинают мерять успешность работы предприятия по вещам, очень отдаленно связанным с собственно целью и смыслом существования этого предприятия.

В результате, эффективность работы предприятий, призванных обеспечить, например, безопасность города, начинают измерять по количеству сэкономленных денег, или количеству новых рабочих мест в год. От предприятий, целью которых является обеспечение здоровья людей, начинают требовать снижение заболеваемости (по показателям!).

От этих показателей зависят зарплаты и премии работников этих предприятий. Улавливаете разницу между целыми «увеличить количество здоровья» и «уменьшить заболеваемость»? Ведь для второго показателя гораздо эффективнее просто делать дутую статистику и именно так будет происходить, как бы Вы с этим не пытались бороться.

Становится просто невыгодно признавать существование угрозы безопасности или повышение заболеваемости населения. И получается, что все мероприятия «контролирующего» характера будут действовать прямо наперекор требованиям к «эффективности», т.е. — система будет бороться сама с собой. Система сама создает среду, благоприятствующую припискам и коррупции, и сама с этими явлениями героически борется. Как Вы, наверное, уже поняли — вряд ли добро в этом случае победит.