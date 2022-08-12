Хорошо - у всех одинаковое, плохо - у каждого свое

Когда у Вас все хорошо, то тут нечего и говорить. Хорошо, оно и есть хорошо!
А вот когда так не скажешь, то всегда есть некая конкретика (во всяком случае — она должна быть, иначе это просто нытье). Т.е. — если Вам не особо хорошо или даже совсем хреново, то у этого «хреново» должен быть ряд конкретных проявлений типа: болит голова с похмелья, зарплату задерживают, дети не хотят учиться, и платежка от управляющей компании пришла в половину больше, чем прошлый раз.
Обязательно должен быть такой список, причем, этот список ранжирован по степени «хреновости» каждого пункта.
Бизнес в этом смысле не отличается от нашей частной жизни, если Вас что-то беспокоит, то всегда есть вполне конкретный список этого «что-то». Обычно пункты списка связаны с тем, что кому-то чего-то не хватает (денег, бумаги, секретарши, аккуратности, компетентности, исполнительности, трезвости и т.д.). Эту «нехватку» можно разделить на несколько категорий:
- Нехватка материальных ресурсов
- Нехватка определенных характеристик сотрудников
- Нехватка определенных характеристик владельца бизнеса
Для каждой категории есть свои рецепты «чего делать».
- Ищите дополнительные источники или сокращайте нынешние затраты. Больше все равно ничего не придумаешь, из воздуха ничего не появится. Невозможно найти — значит, забыли про эту тему и все.
- При работе с людьми нужно определить состав характеристик для ролей (не должностей и фамилий, а Ролей!). Далее, нужно отделить «таланты» от «знаний и умений». Это довольно тонкий момент. Но не так уж это сложно. Фишка в том, что знаниям и умениям можно научить, а вот если нужна характеристика типа «талант», то бесполезно требовать этого от человека, если у него этого нет. Таланту научить нельзя! Это место, на котором тратится огромное количество нервов, времени, сил и денег.
- Проблем, связанных с владельцем в реальности, не существует. Если у Вас с этим проблемы, значит, Вы просто не понимаете, что именно от Вас хочет владелец, то, что декларируется, совсем не обязательно то, что требуется...
Еще один интересный момент связан с тем, что довольно часто реальная проблема не в том, что чего-то не хватает, а в том, что имеется что-то лишнее. Пятая нога у собаки не просто бесполезна, она мешает бегать! Поэтому, прежде чем что-то добавлять в систему, стоит хорошенько подумать, а не лучше ли будет что-то из нее убрать.
Так же не стоит забывать о том, что нет предела совершенству, но зависимость реальных улучшений от количества прикладываемых усилий не линейная, а скорее параболическая. Чем мы ближе к совершенству, тем больше усилий требуется, чтобы приблизиться к нему еще на один шаг.
Если в частной жизни — это наше личное дело, то в бизнесе всегда существует четкий предел целесообразности дальнейшего улучшения. В моей практике попадаются случаи, когда люди слишком увлекаются процессом улучшений, увеличений и повышений всевозможных показателей и не замечают, как переходят границы всякого здравого смысла.
Еще один «секретный ингредиент» проблемности, или беспроблемности — тут как посмотреть, заключается в том, что именно считать критерием успеха своей работы. Каждое предприятие имеет некую цель, оправдывающую его существование и функционирование, другими словами — кому и зачем оно сдалось? НО, как правило, непосредственно эту цель измерить не так уж просто и чтобы хоть как-то оценивать успешность работы предприятия, люди прибегают к различным «показателям», которые и вычисляют самыми разными способами.
Здесь кроется очень хитрая ловушка, особенно, когда предприятием управляют наемные менеджеры, не связанные напрямую с имущественными интересами предприятия. Показатели с течением времени, когда — раньше, когда — позже, удаляются от изначальной цели и смысла существования предприятия. Т.е. — люди начинают мерять успешность работы предприятия по вещам, очень отдаленно связанным с собственно целью и смыслом существования этого предприятия.
В результате, эффективность работы предприятий, призванных обеспечить, например, безопасность города, начинают измерять по количеству сэкономленных денег, или количеству новых рабочих мест в год. От предприятий, целью которых является обеспечение здоровья людей, начинают требовать снижение заболеваемости (по показателям!).
От этих показателей зависят зарплаты и премии работников этих предприятий. Улавливаете разницу между целыми «увеличить количество здоровья» и «уменьшить заболеваемость»? Ведь для второго показателя гораздо эффективнее просто делать дутую статистику и именно так будет происходить, как бы Вы с этим не пытались бороться.
Становится просто невыгодно признавать существование угрозы безопасности или повышение заболеваемости населения. И получается, что все мероприятия «контролирующего» характера будут действовать прямо наперекор требованиям к «эффективности», т.е. — система будет бороться сама с собой. Система сама создает среду, благоприятствующую припискам и коррупции, и сама с этими явлениями героически борется. Как Вы, наверное, уже поняли — вряд ли добро в этом случае победит.