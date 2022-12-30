Методология «Три ступени». Что это такое? Кому и зачем она нужна?

Предисловие…

У любой системы в нашем мире есть всего два пути: развиваться или умереть. Бизнес - не исключение.

Но развитие — это два совершенно различных вида дей-ствий, я их условно называю "качественное" и "количественное".

Качественное — это открытие новых направлений во всех возможных видах. Т.е. - развитие бизнеса "в ширину". Это творче-ство, даже где-то искусство. И качества здесь требуются соответствующие. Главным образом — это способность видеть и оценить то, чего еще нет: возможности, потенциал и т.д.

Количественное — это систематизация и расширение того, что уже есть, т.е. - развитие "в глубину". Творчество здесь играет минимальную роль, зато нужна "системность мышления", стремление упорядочить все, до чего могут дотянуться руки и т.д. Одним словом - чистое занудство.

Я думаю, что именно в этом причина того, что очень часто (на самом деле - почти всегда) люди, создавшие какой-то бизнес, предприятие никак не могут избавиться от бардака в нем.

Человек со вторым типом мышления редко создает бизнес, т.к. для этого требуется именно "творческий" склад ума. Зато для поддержания созданного бизнеса без такого человека не обойтись.

Беда в том, что многие руководители пытаются совмещать обе эти деятельности, а для этого действительно нужно совместить в себе две личности с совершенно разным менталитетом. Т.е. - стать шизофреником!

Творческая часть идет от интуиции, от сердца, от «чуйки» предпринимателя и вряд ли может быть запихнута в какие-то рамки и правила. Зато – систематизация и регламентация уже существу-ющего бизнеса – это вполне ясный и четкий процесс. Для этого существуют и правила, и инструменты. Собственно, описываемая ме-тодология, как раз и предназначена для этой цели.

Наша методология появилась на свет как решение при многократных попытках выработать способы и методы контроля происходящего в ежедневной жизни предприятия. Свой теперешний вид методология приняла далеко не сразу и в процессе становления вобрала в себя достаточно большое количество раз-личных ситуаций и нюансов. Разрабатывая ее, мы постарались сделать процесс максимально простым и наглядным, исключить все не нужное, но при этом не упустить ничего важного.

Итак…в чем конкретно заключается наша методология? Кому и зачем она нужна?

Описание

Что это такое?

Суть методологии заключается в том, чтобы заставить Вас последовательно посмотреть на свой бизнес с не-скольких точек зрения и с помощью специальных инструментов найти и ликвидировать все нестыковки, определить точки, объекты и способы контроля, увидеть, как Ваше предприятие последовательно производит то, что Вы от него хотели.

1. Принципы

Принципов всего пять, и они выражают основную идею, мысль, на основе которой построена вся методология и выражают подход к решению управленческой задачи.

Любое предприятие, организация, учреждение или группа, выполняющее работу и потребляющее ресурсы, решает, внешнюю по отношению к нему, задачу. В этом смысл существования предприятия. Вся дея-тельность предприятия и любой из его частей должна быть направлена на решение этой задачи.

Конечный результат любого производственного про-цесса важнее точного следования схеме процесса.

Согласованность действий подразделений предприятия важнее эффективности каждого из подразделений в отдельности.

Уровень вознаграждения диктуется сложностью про-изводства продукта и требуемой квалификацией ис-полнителя. Уровень ответственности диктуется объ-емом потерь предприятия в случае недопоставки про-дукта.

У каждого производимого (промежуточного) продукта есть потребитель (тот, кому это нужно). Именно он определяет качественные, количественные и все остальные требования к этому продукту. Мнение других сторон – не важно.

2. Законы

Закон «Процесс против результата». Есть два взгляда на выполняемую работу: «Исполнение опре-деленного процесса» и «Производство определенного продукта». Способы контроля, мотивация и ответ-ственность в обоих вариантах совершенно разные и не могут быть применены в неподходящих ситуациях.

Суть закона в том, что не нужно пытаться жестко формализовать процесс производства продукта, в котором тре-буется творческий подход к делу. Если в процессе необходимо принятие решений, основывающихся на информации, которой нет «базе знаний» предприятия, то жесткая формализация процесса и требование его соблюдать будет сильно мешать производительности. К тому же в таких процессах никакие схемы не могут предусмотреть всех нюансов или возникающих обстоятельств (собственно, поэтому и требуется «творче-ский подход» и принятие решений на месте). В такой ситуации гораздо важнее правильный человек на своем месте.

С другой стороны существует множество процессов, в которых никакое творчество не только не требуется, но и вредно. Гораздо важнее четкое и предсказуемое повторение одних и тех же действий по одним и тем же правилам.

Для этих двух ситуаций совершенно по-разному выстраивается контроль, формируется система мотивации и логика ответственности исполнителя.

Закон «Все нужное и ничего лишнего». Предприятие можно представить как иерархическую структуру «черных ящиков», получающих ресурсы от «нижестоящих» и передающих произведенный продукт «вышестоящим». Любой требуемый ресурс должен конкретного поставщика. Любой продукт должен иметь конкретного потребителя и использоваться в реальном производстве его продукта.

Все сотрудники предприятия в процессе своей работы потребляют ресурсы этого предприятия (собственное рабо-чее время сотрудника – это тоже ресурс, принадлежащий предприятию). Естественно, ресурсы предприятия должны тратиться на решение задач этого предприятия и ни на что другое. У каждой, выполняемой сотрудником, работы должен быть вполне определенный и измеримый результат (продукт). Должно быть совершенно четко определено кому, когда и на каких условиях этот продукт передается и как этот потребитель его использует в свое производственной деятельно-сти. Нельзя «работать работу», нельзя тратить ресурсы на создание отчета «для информации».

С другой стороны, должно быть четко определено, кто, когда и на каких условиях поставляет Вам необходимые ресур-сы. Этот «поставщик» несет персональную ответственность перед предприятием за выполнение этих условий.

Закон «Хрюшки Доси» — Если нет разницы, зачем платить больше?

Если Вы что-то хотите от сотрудника, то зачем это «что-то» будет делать сотрудник? Оно ему точно надо? Вы хотите, чтобы Ваши люди начали делать что-то новое, боль-ше, лучше, внимательнее, с меньшим количество ошибок и т.д., но это Вы хотите. Людям оно зачем?

Конкретному исполнителю должен быть конкретный смысл что-то делать или чего-то не делать «с завтрашнего дня» и этот смысл должен быть сопоставим с масштабом изменений.

Закон «Гиря ответственности». Ответственность за что-либо как гиря, имеет 2 свойства: Гиря не может висеть в воздухе». Всегда есть конкретный человек, который держит ее в данный момент» Конкретную гирю одновременно может держать только один человек. Коллективной ответственности (для внешнего мира) не бывает.



Для «внешнего мира» гирю всегда держит кто-то один и именно он отвечает перед всем миром за нее. Если у Вас «бригадный подряд», то для всех ответственным является бригадир, а уж как он разделит вес внутри бригады — это его проблемы, и они никак не касаются всего остального мира.

Закон «Уборщицы на луне». Идеально может работать только та система или тот механизм, который никому не нужен.

Только если какой-то функцией никто не пользуется, она может выполнять свой работу идеально. Если функция используется, всегда будут какие-то проблемы.

Уборщица решает задачу поддержания в чистоте определенного участка пола офиса и люди, которые по этому полу ходят, являются для нее источником помех в решении ее задачи, а значит — их нужно свести к минимуму, в идеале — убрать вообще. Т.е. — лучше всего уборщица выполнит свою задачу в безлюдном офисе на луне. Но проблема в том, что весь смысл ее работы именно в существовании мешающих ей людей, она для них работает и без них она никому не нужна.

Можно привести множество примеров нарушения этого закона, когда ради «повышения эффективности» какого-либо процесса или функции жертвуется его смыслом.

Закон «… и так сойдет». С течением времени, исполнитель поручения придет к тому, что будет не решать поставленную задачу, а сдавать Вам отчет, который Вы примите.

Это значит, что, поручая кому-то выполнить некую задачу, Вы должны получить назад какой-то конкретный материальный результат, чтобы вообще понять, что задача выполнена. Это может быть отчет, отметка в журнале, пачка анкет опроса и т.д., не важно, что именно. Естественно, Вашей целью является не отчет и не отметка в журнале, это лишь точка контроля исполнения. Вы решаете некую Задачу, для которой нужно выполнение каких-то действий, которые Вы собираетесь косвенно проконтролировать через эти отметки и отчеты.

Для исполнителя Ваша Задача совершенно не важна. Его задачей является именно отчет, отметки в журнале и пачка анкет. И именно эту задачу исполнитель будет решать, используя все возможности для «оптимизации производственного бизнес-процесса». Конечно, в разной степени будут приниматься во внимание возможности «попасться» и это будет влиять на процесс выполнения задачи. Насколько – зависит от мозгов исполнителя.

Такая тенденция существует всегда и возрастает обратно пропорционально иерархическому положению исполнителя в компании, т.е. чем ниже его уровень в иерархии, тем больше ему плевать на Ваши реальные Задачи и больше тяга халтурить при их выполнении.

3. Инструменты

Ступень 1.

Первая ступень состоит в том, чтобы:

Определить и сформулировать цели бизнеса. Цель никогда не бывает одна, их всегда несколько. Каждая цель – это конкретный «продукт», который должно производить Ваше предприятие. Этот продукт должен быть четки, осязаемым, измеримым и достижимым в принципе.

Для каждой из сформулированных целей построить схему специальную схему, которая у нас называется - «Тарзанка».

Схема “Тарзанка“. Каждый кубик разделен на 3 части: Производимый продукт/Ответственный исполнитель/Список необходимых ресурсов. Вниз идет соединение с кубиками, производящими эти ресурсы (для них это “Производимый продукт“)

«Тарзанка» показывает иерархическую зависимость производства и использования всех необходимых ресурсов, которые требуются для производства конечного продукта.

Для каждой построенной схемы «Тарзанка» построить две схемы-призрака (правый и левый). Основная (центральная) схема показывает, кем и из чего создается конечный продукт в режиме «когда все нормально». Схемы-призраки предназначены для того, чтобы составить представление о том, где и в каких случаях может возникнуть недостача ресурса (левый призрак) или перегруз ресурса (правый призрак). Перегруз рассматривается, так как далеко не всегда допустимо производить и поставлять какой-то ресурс в большем количестве, чем требуется.

Главной задачей первой ступени является получение представления о том, кто и из чего производит конечный продукт Вашего предприятия, какие при этом используются ресурсы, откуда они берутся, и кто их поставляет.

С помощью схем-призраков определяются дополнительные точки контроля, выявляются места, где потенциально может возникнуть проблема, ведущая к срыву производства конечного продукта. Вы сможете четко увидеть, от каких конкретно ресурсов и ответственных лиц зависит положительный конечный результат. Имея такую информацию, Вы сможете наладить «раннее оповещение» если что-то пойдет не так и сможете принять меры, до того, как провалится весь процесс.

На этапе первой ступени не рассматривается, каким образом производятся все промежуточные продукты (ресурсы), потребляемые подразделениями и сотрудниками в процессе своей работы. Т.е. – мы рассматриваем блоки схемы как «черные ящики» для каждого из которых определен вход (что ящик потребляет), выход (что ящик выдает) и представитель (ответственное лицо – представитель блока). Что происходит внутри и как ресурсы превращаются в продукт – мы не видим.

Ступень 2.

Вторая ступень состоит в том, чтобы:

Определиться с терминологией продуктов и ресурсов

Определить, кто и каким образом будет обеспечивать передачу и приемку продуктов и ресурсов

Выявить состав регламентов и правил, необходимых для работы предприятия

После того, как мы построили схемы «Тарзанка», мы должны выбрать все использующиеся в них «продукты» и «ресурсы» и для каждого из них построить свою схему, называемую у нас «Вишневое дерево». Смысл этого шага заключается в том, чтобы совершенно четко и определенно договориться о том, что именно подразумевается под тем наименованием продукта или ресурса, который мы использовали и как “получатель” будет принимать его у “поставщика“. Несмотря на то, что многим этот шаг кажется неважным или лишним, его игнорирование всегда приводит к большим проблемам.

Схема “Вишневое дерево“. Описывает параметры продукта, которые нужны потребителю, дает ссылка на описания способов оценки эти критериев и показывает состав требований “производителя“.

Для каждого рассматриваемого продукта (ресурса) определяется, как именно потребитель этого продукта поймет, что то, что ему принес поставщик продукта – это именно то, что требовалось, в нужном виде, качестве и количестве.

В процессе построения схемы формулируются «критерии» оценки передаваемого продукта (ресурса), а также определяются необходимые процессы и регламенты, описывающие как должен проходить процесс передачи готового продукта.

Схема «вишневое дерево» для продукта (ресурса) позволяет четко увидеть, во что обходится его производство, кто отвечает за обеспечение каждого конкретного критерия оценки и как эту оценку производить.

Ступень 3.

Третья ступень состоит в том, чтобы определить, как именно должны производиться все нужные ресурсы, чтобы обеспечить выполнение требований, описанных в соответствующих схемах «Вишневое дерево». Т.е. – третья ступень – это собственно бизнес-процессы. В нашей методологии мы используем собственную нотацию схем описания процессов. Это сделано потому, что в известных существующих нотациях много не нужного (не нужного нам) , а также отсутствуют некоторые важные моменты.

Кроме того, сформировав схемы «Вишневое дерево», Вы увидите, что в работе Вашего предприятия, кроме собственно «производственных» процессов существует множество регламентных процессов сдачи/приемки произведенных ресурсов, а также процессов принятия решений. При обычном подходе «от жизни», практикуемого чаще всего, о таких процессах совершенно забывают, а тем не менее, они имеют огромное значение для работы и нормального функционирования предприятия.

Схема “Процесс“.

В рамках поста блоге нельзя описать подобный инструментарий подробно, я и не преследовал такую цель. Я лишь хочу показать крупными мазками, как и с помощью каких инструментов работаю я и мой группа.

Я упомянул только основные, самые крупные и важные этапы и инструменты. Конечно, их намного больше, они разные и служат для разных целей.

Здесь не получается сделать картинки в достаточном качестве, чтобы можно было рассмотреть надписи на блоках. Если кому-то будет интересна тема, всегда можно связаться со мной и я смогу дать материал в хорошем качестве.