Ироничная история: как вызывали директора в ИФНС №4 по Москве, а пришел вместо него налоговый юрист.

Было дело теплым июньским днем 2022 года. В Москве уже установились достаточно жаркие деньки.

Самое время сезонному (строительному, в частности) бизнесу работать в полную мощь. Можно и в две-, в три-, в четыре смены, это зависит от жадности, скорости, потребностей и возможностей строителей.

Но не об этом сейчас, а о нашей доблестной налоговый службе.

ИФНС №4 по Москве вдруг возжелало лицезреть налогоплательщика и уведомлением вызывает к себе для дачи пояснений.

А интересовало налоговый орган вопросы ведения финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика, а также в связи с наличием обоснованных сомнений регистрирующего органа в достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о лице, действующем без доверенности от имени юридического лица, а также о его участниках.

К слову сказать, на момент вызова в налоговый орган налогоплательщик только начал финансово-хозяйственную деятельность, хотя компания уже существовала чуть больше года.

А еще, директор, он же учредитель, вполне адекватный человек, прошу прощения, не маргинал, очень четко и доходчиво объясняет обстоятельства жизнедеятельности компании. Причем самостоятельно подготавливал все необходимые уставные документы, самостоятельно ходил заверять документы к нотариусу, самостоятельно подавал документы в регистрирующий орган при создании общества.

Кроме того, директор так же самостоятельно произвел изменение юридического адреса компании.

Возвращаемся к вызову в налоговый орган.

Директор категорически не захотел идти в налоговый орган.

Было принято решение, что вместо него сходит специалист и обратились ко мне.

Была подготовлена доверенность от компании, была выдана нотариальная доверенность от руководителя компании и нотариальная доверенность от директора как от физического лица.

И вот с тремя доверенностями, с багажом юридических и налоговых знаний и навыков, и с полученной информацией от директора направился в ИФНС №4 по Москве, что находится в районе Хамовники (м. Спортивная) г. Москвы.

А дальше умопомрачительная встреча c налоговым инспектором. (Часть диалогов упразднены, так как не относятся к сути рассказа и видоизменены без изменения самой сути рассказа).

- Добрый день! – говорю я.

- Здравствуйте! – отвечает инспектор (инспектор совершенно без опознавательных знаков).

- Я по поводу уведомления о вызове налогоплательщика ООО «Ромашка». – сообщаю инспектору.

- Вы директор налогоплательщика? – спрашивает инспектор.

- Практически «да». – говорю я инспектору. - Я представитель налогоплательщика, и представитель директора как должностного лица, и представитель директора как физического лица. – говорю я инспектору. – вот доверенности подтверждающие мои полномочия и мой паспорт.

- Должен быть только директор. Мы вызывали директора. Представитель не может представлять интересы, даже по доверенности. Мы хотим проверить достоверность директора. Спросить у него об обществе и ведении компанией хозяйственной деятельности. – возмутилась инспектор.

- Простите. – говорю инспектору. – был вызван налогоплательщик, которого представляет его единоличный исполнитель орган, т. е. директор. Диктор предпочел, чтобы налоговый орган посетил представитель по доверенности. Это право директора, прибыть саму, либо совестно с представителем, либо направить представителя одного. Я могу и готов ответить практически на любые вопросы, касающиеся финансово-хозяйственной длительности. Тем более, что это не вызов на допрос, повестки то нет и не было. Вам нотариально заверенная доверенность от директора налогоплательщика недостаточно для того, чтобы установить волеизъявление директора и что представитель по доверенности может выступить от лица директора? Тем более это не просто доверенность, а нотариально заверенная. – настаиваю я. Т. е. личность устанавливал нотариус и нотариус заверил волеизъявление директора.

- Ну и что, что нотариальная доверенность. – невозмутимо проявляя правовой нигилизм, гласила инспектор. - Должен быть только лично директор. Представитель по доверенности не может представлять интересы, даже если это нотариальная доверенность– заявляет инспектор. – Мы директора допросим, он подпишет протокол допроса и всё, больше от него ничего не требуется. Мы же сомневаемся в достоверности директора.

- Простите. – возмущаюсь я. – показания в протокол допроса заносятся и подписываются в случае вызова на допрос. Повестки на допрос нет и не было. Зачем и на каком основании директор должен давать показания под протокол допроса и подписываться под этими показаниями в протоколе?

- На основании статьи 92 Налогового Кодекса РФ. – безапелляционно мне заявляет инспектор.

- Простите, точно на основании 92 Налогового Кодекса РФ? – переспрашиваю я инспектора.

- Да, точно. Точнее некуда. Допросим на основании статьи 92 Налогового Кодекса РФ - еще более безапелляционно мне заявляет инспектор.

Я чуть не засмеялся в голос. Сдержался. Улыбнулся только.

- Давайте посмотрим Налоговый Кодекс РФ, а именно статью 92. О чем же эта статья. – предложил я инспектору.

Открываю 92-ю статью Налогового Кодекса РФ и зачитываю инспектору:

- Статья 92 Осмотр. Должностное лицо налогового органа в целях выяснения обстоятельств, имеющих значение для полноты проверки, вправе производить осмотр территорий, помещений проверяемого лица, документов и предметов. – зачитал я.

- И Вы приглашаете налогоплательщика по вызову в налоговый орган для выяснения финансово-хозяйственной деятельности, при этом хотите занести показания директора общества в протокол допроса, хотя вызова на допрос нет, и при этом Вы обосновываете свои мероприятия статьей 92 Налогового Кодекса, которая об осмотре территорий, помещений документов и предметов и совершенно никакого отношения не имеет к вызову налогоплательщика. – констатирую я. – а если бы сейчас был бы не я по доверенности, а один на один с Вами директор общества, чтобы бы Вы ему «подсунули» на подпись и как бы это потом использовали против налогоплательщика?

- Ну, да. – подтверждает инспектор.

- Давай всё-таки договариваться. – предлагаю я. – Я готов дать все возможные пояснения по работе компании. Мои полномочия подтверждаются выданными на меня доверенностями. Нарушения законодательства ни с моей, ни со стороны инспектора нет в том, чтобы получить пояснения от представителя по доверенности. Вы как должностное лицо, в данном случае ничего не нарушите если получите пояснения от меня.

- Я сейчас приглашу моего начальника. Пусть принимает решение. – и инспектор позвонила куда-то по телефону.

Пришла начальник. От того что её потревожили из-за злобы от нее летели искры в разные стороны, аж прикуривать можно. Выслушала свою подчиненную и взглядом готова была меня испепелить за мою дерзать неповиновение требования налогового органа. Видимо начальница считает, знание законодательства и налогового, в частности, это верх моей наглости и борзоты.

«Ни здрасьте, ни до свидания», не представилась и сходу начальница начала…

- Вы не имеете права. Должен прийти только директор если его вызывают. Из-за неявки лично директора мы заблокируем счета и занесем сведения о недостоверности в отношении директора в ЕГРЮЛ. А еще сообщим в полицию (по какому поводу и по какой статье – не сказала). – выдала начальник отдела налоговой инспекции. – Пойдите прочь или я вызову охрану и вас силой выведут из здания и передадут полицейским за нарушение общественного порядка (о как))).

Ну, меня такими нападками не напугаешь. Бывали в передрягах и похуже. А бравада налоговых госслужащих – это дело привычное.

Прошу начальника сообщить ее фамилию имя отчество и должность.

Нехотя и «кипя» начальница что-то пробурчала себе под нос.

- Я не расслышал, что Вы сказали. – сказал я начальнице.

- Уши надо мыть. – в ответ начальница ответила мне.

- Я уши мою каждый день. А вот у Вас с дикцией проблемы и с артикуляцией. – огрызнулся я начальнице. – и сообщаю всем, я веду аудиозапись и все действия-бездействия сотрудников инспекции будут трансформированы в жалобы и направлены не только в адрес вышестоящих начальников инспекции, но и в УФНС и иные органы.

Начальница тут же скрылась в недрах инспекции, так и не сказав свои фамилию-имя-отечество-должность.

Но напоследок несмотря на то, что я действительно вел аудиозапись, инспектор, которая со мной общалась, сообщила, что вызывали налогоплательщика совершенно по иным причинам и не связанными с указанными в уведомлении о вызове. На самом деле вызывали потому, что общество некоторое время совершенно не вело деятельность, следовательно не получало прибыль, не платило налоги и подавала нулевые декларации и всё это плохо влияет на показатели инспекции и поэтому таким образом «подчищают» реестр ЕГРЮЛ и ЕГРИП исключив неугодные общества.

Эта история ни к чему негативному для общества-налогоплательщика не привела.

Какие напрашиваются выводы Директор может не бежать в налоговый орган по любому вызову. Можно направить налогового специалиста (юриста, консультанта, адвоката), можно направить документы и пояснение по поводу которых вызывает налоговый орган. Можно сделать документы-пояснения направить и налогового специалиста направить. Иной раз можно не ходить в налоговый орган если нет повода, но этот момент надо согласовать с налоговым специалистом (юристом, консультантом, адвокатом). Вносить сведения в ЕГРЮЛ недостоверность сведений о директоре в принципе не имеют права. Из-за неявки директора или явка не директора, а представителя по доверенности налогового специалиста (юриста, консультанта, адвоката) в налоговый орган, у инспекции нет основании устанавливать недостоверность сведений в отношении директора даже если компания нерабочая и с маленькой налоговой нагрузкой. Но это зависит еще от данных пояснений представителями налогоплательщиками и конклюдентными действиями самого налогоплательщика, а то все-таки можно самим себе устроить запись о недостоверности в ЕГРЮЛ. Как вы поняли из этого рассказа бывает случается, нечасто)))), что налоговые органы злоупотребляют своими права. Для чего это делается, по чьей инициативе – доподлинно не известно. Какие-то цели все-таки преследуются на местах в инспекциях. Желательно это пресекать, чтобы это не выглядело системно и лавинообразно, к сожалению, далеко не все налогоплательщики готовы жаловаться. Вызвать могут по одному поводу, который указан в уведомлении о вызове, а на самом деле могу получить от налогоплательщика совершенно иные сведения или документы. Как инспекция будет в последующем с этим работать – не известно. Учитывая, что судебные органы потакают множественным систематическим нарушениям налоговых органов, то нельзя давать ни малейшего шанса налоговым органам злоупотреблять правом налогоплательщиков, вашим правом.

Вы понимаете, насколько вошло в обыденность, что у налогового органа практически нельзя выиграть в суде. Что суды практически безоговорочно поддерживают налоговые органы. При этом кодексы, законы их общие нормы, процессуальные нормы существенно отличаются от налогового законодательства, от процессуальных норм налогового законодательства.

Тот же арбитражный суд (судья) в деле по договорному спору, где стороной спора будет допустим какой-нибудь государственный или муниципальный орган, и суд будет вести себя одним образом, а в деле по налоговому спору (этот же судья) будет подходит к делу совершенного по-другому. В добавок к этому – злоупотребление налоговыми органами.

Я понимаю, что бюджет надо пополнять и я не призывают не платить налоги. Платить, и действовать с умом, и обязательно прибегать к помощи налоговых специалистов.

С уважением к вам и вашему бизнесу

Константин Чупырь