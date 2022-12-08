44-ФЗ

Если товар из-за санкций стал дороже, увеличить цену контракта все равно нельзя

Подорожал товар из-за санкций, это еще не повод требовать увеличение цены контракта. Суд не нашел оснований изменить цену.

Версия для печати
Если товар из-за санкций стал дороже, увеличить цену контракта все равно нельзя
Иллюстрация: Filip Mishevski/unsplash

Был заключен госконтракт на поставку товара, сыра. Но пока исполнялся контракт, товар подорожал из-за введенных против России санкций. Поставщик попросил увеличить цену по некоторым позициям поставляемого товара направив Госзаказчику коммерческое предложение с повышенной стоимостью. Схитрил в этом случае Поставщик или не схитрил – не известно.

Разумеется, заказчик отказался изменять цену контракта и Поставщик решился в судебном порядке изменить контракт.

Напомним, что согласно статье 95 Закона о контрактной системе изменение контракта не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон при определенных случаях.

Правосудие не стало на сторону Поставщика обосновав следующим:

❗ повышение цен из-за санкций не основание для изменений контракта в части увеличение цены контракта;

❗ при подписании контракта Поставщику следовало учесть все возможные варианты событий. Изменение цен на товар в сторону увеличения относятся к экономическим, предпринимательским рискам. При должной степени заботливости и осмотрительности их можно было спрогнозировать заранее (как мог заранее спрогнозировать Поставщик такой шквал санкций. Ни в одном страшном сне такое не приснится);

❗ повышение цена товар (увеличение себестоимости закупки) нельзя считать существенным изменением обстоятельств. Последствия и риски увеличения цены несет поставщик.

Видимо надо было обращаться к гадалкам, либо заранее запастись сыром, но этих условий не было в ТЗ.

Решение АС Республики Коми от 15.11.2022 по делу N А29-7006/2022.

Есть судебная практика, где суд из-за повышения цен из-за санкций не признали основанием для расторжения контракта. (Постановление 3-го ААС от 29.08.2022 по делу N А33-9477/2022, Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.09.2022 N 12АП-7793/2022 по делу N А12-8625/2022).

Я не могу сказать, что правильно, а что неправильно в данной ситуации. Но бизнес не виноват, что ввели санкции и пошли такие последствия и Госзаказчик в принципе тоже не виноват.

Как говорится, нехай бизнес сам по себе выживает и выкручивается в условиях санкций. Один бизнес «загнётся» – другой появится. Вот такая государственная забота за наши же налоги.

Так и живем.

Чем-то могу быть полезен – обращайтесь. Всегда рад.

С уважением к Вам и вашему бизнесу

Константин Чупырь, юрист, налоговый консультант

Константин Чупырь
Константин Чупырь
Юрист Налоговый Консультант

Вебинары для бухгалтеров

Кто еще ничего не понял в изменениях с 2023 года – тот я. Давайте разберемся с ЕНП

Это не значит, что я не в курсе, что вообще происходит (по должности положено быть в курсе). Просто каждый день ты открываешь новости, готовишь статьи и понимаешь, что изменениям просто нет конца. А как известно в декабре у нас под бой курантов любят принимать сразу пачку законов, чтобы в праздники бухгалтеры не отдыхали, а видели кошмары.

Кто еще ничего не понял в изменениях с 2023 года – тот я. Давайте разберемся с ЕНП
Налоги, взносы, пошлины

Египетские кошки и великий Китай или история о том, как налоги влияют на мощь государства

Император Цзин-ди удивил всех, снизив налоги до 3% (даже конфуцианцы рекомендовали справедливые 10%) и уже через несколько лет государство, постоянно испытывающее вечную нехватку денег, стало невероятно богатым

Египетские кошки и великий Китай или история о том, как налоги влияют на мощь государства

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Интернет и IT

«Отчет-ник» за декабрь

«Отчет-ник» это такой цикл статей, где я буду делиться презентациями, с которыми я выступаю перед всеми сотрудниками «Клерка» и рассказываю как работает отдел дизайна. И еще расскажу, как я их делаю.

«Отчет-ник» за декабрь

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Вебинары для бухгалтеров

🎄🎄🎄 Не дадим 2023 году стать страшнее 2022!

Казалось, переплюнуть «успехи» этого года уже не удастся. Но чиновникам все под силу. 23 тоже грозится побить антирекорды. По крайней мере, так думаешь, когда понимаешь, с чего начнется для бухгалтеров будущий год.

Читать еще