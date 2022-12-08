Если товар из-за санкций стал дороже, увеличить цену контракта все равно нельзя

Был заключен госконтракт на поставку товара, сыра. Но пока исполнялся контракт, товар подорожал из-за введенных против России санкций. Поставщик попросил увеличить цену по некоторым позициям поставляемого товара направив Госзаказчику коммерческое предложение с повышенной стоимостью. Схитрил в этом случае Поставщик или не схитрил – не известно.

Разумеется, заказчик отказался изменять цену контракта и Поставщик решился в судебном порядке изменить контракт.

Напомним, что согласно статье 95 Закона о контрактной системе изменение контракта не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон при определенных случаях.

Правосудие не стало на сторону Поставщика обосновав следующим:

❗ повышение цен из-за санкций не основание для изменений контракта в части увеличение цены контракта;

❗ при подписании контракта Поставщику следовало учесть все возможные варианты событий. Изменение цен на товар в сторону увеличения относятся к экономическим, предпринимательским рискам. При должной степени заботливости и осмотрительности их можно было спрогнозировать заранее (как мог заранее спрогнозировать Поставщик такой шквал санкций. Ни в одном страшном сне такое не приснится);

❗ повышение цена товар (увеличение себестоимости закупки) нельзя считать существенным изменением обстоятельств. Последствия и риски увеличения цены несет поставщик.

Видимо надо было обращаться к гадалкам, либо заранее запастись сыром, но этих условий не было в ТЗ.

Решение АС Республики Коми от 15.11.2022 по делу N А29-7006/2022.

Есть судебная практика, где суд из-за повышения цен из-за санкций не признали основанием для расторжения контракта. (Постановление 3-го ААС от 29.08.2022 по делу N А33-9477/2022, Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.09.2022 N 12АП-7793/2022 по делу N А12-8625/2022).

Я не могу сказать, что правильно, а что неправильно в данной ситуации. Но бизнес не виноват, что ввели санкции и пошли такие последствия и Госзаказчик в принципе тоже не виноват.

Как говорится, нехай бизнес сам по себе выживает и выкручивается в условиях санкций. Один бизнес «загнётся» – другой появится. Вот такая государственная забота за наши же налоги.

Так и живем.

Чем-то могу быть полезен – обращайтесь. Всегда рад.

С уважением к Вам и вашему бизнесу

Константин Чупырь, юрист, налоговый консультант