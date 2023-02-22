Исполнение контракта в разных муниципальных районах одной области – это укрупнение лота

Участник закупки пожаловался на незаконное укрупнение лота по содержанию двух автодорог, которые располагаются в разных муниципальных образованиях одного областного субъекта.

Госзаказчик обосновал объединение двух договор в один лот качественным и единообразным исполнением заказа, что работы подпадают под категорию содержания автодорог, технологически и функционально связаны между собой и с объектом закупки.

Контролеры и суды не согласились с позицией Госзаказчика:

дороги между собой не связаны, находятся далеко друг от друга в разных муниципальных образованиях;

у дорог разные идентификационные номера, можно было бы выделить их в разные объекты закупок;

ведомость объема и стоимости работ разрабатывались отдельно по каждой дороге;

укрупнение лота ограничило конкуренцию, что требовало от участников тендера большего объема техники, персонала и финансовых ресурсов (🤨имхо: с чего бы это кого-то волновало), что повлекло вытеснение малых предприятий, которые не смогли осилить крупный лот, либо не смогли предоставить обеспечение исполнение контракта

Постановление АС Дальневосточного округа от 21.12.2022 по делу № А59-6809/2021

❇К схожим выводам пришел Арбитражный суд Уральского округа от 14.06.2022 №N Ф09-3309/22 по делу №А07-20772/2021 в своем постановлении

❇Комиссия ФАС в своем решении от 05.07.2022 № 28/06/105-2212/2022 так же указывала, что объединение в один лот выполнения работ по содержанию автомобильных дорог, исключает возможность участия в закупке отдельных участников рынка, ограничивает возможность соперничества, о чем свидетельствует количество поданных заявок на участие в Конкурсе, а именно одна заявка. Причем, речь шла о дорогах только в городе Тюмени.

дороги имеют разные границы и расположение. Они технологически и функционально не связаны между собой;

укрупнение лота увеличивает обеспечение заявки и контракта. Для организации работ могут понадобиться дополнительные трудовые и финансовые ресурсы. Это ограничивает конкуренцию.

💥Но на практике есть и другое мнение😱

15 арбитражный апелляционный суд в своем постановлении от 25.10.2022 № 15АП-18102/2022 по делу № А53-39712/2020 указал, объединение в один лот дорог, образующих единую дорожную сеть Ростовской области в ее муниципальных районах, указание в аукционной документации различных видов выполняемых работ, которые являются частью единого комплекса работ по содержанию автомобильных дорог согласно Классификации, привлечение организаций, обладающих достаточными материальными, трудовыми и экономическими ресурсами в целях надлежащего выполнения принимаемых на себя обязательств по государственному контракту, соответствует целям и задачам Закона о контрактной системе, и не является нарушением положений Закона о защите конкуренции.

📌Вывод: в вышеуказанных актах ключевым моментом будет сам факт укрупнения лота создающее ограничение конкуренции малого бизнеса и уже вторично – это различно местонахождение объектов госзакупки.

❗Не смотря на позитивные решение для Участников госзакупки есть прямо противоположные решения и таких решений не мало.

Поэтому, каждая ситуация требует индивидуального подхода.

Боритесь за свои права грамотно.

Обожаю споры по госзакупкам тендерам⚔ ⚖

Ваш юрист и налоговый консультант,

эксперт при уполномоченном по защите прав предпринимателей,

член Союза Палаты Налоговых Консультантов России,

Константин Чупырь.