Товары из ЕАЭС как безусловное основание снижение цены контракта

Победитель конкурса обратился в УФАС с жалобой на то, что заказчик незаконно снизил цену контракта применив условия допуска.

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Ремарка (автор): Условие допуска в госзакупках – это преимущество поставщикам, которые поставляют товары из стран-участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия.

В законе 44-ФЗ О Контрактной системе, это статья 14 «Национальный режим» – это набор правил, которые регулируют закупку товаров, работ и услуг (ТРУ) иностранного производства. Правила придумали для того, чтобы обеспечить безопасность и оборону страны, поддержать российских производителей (ч. 3 ст. 14 44-ФЗ).

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Заказчик снизил цену контракта на условиях допуска в связи с тем, что один из участников конкурса задекларировал товар из ЕАЭС и подтвердил происхождение такого товара документально.

Конкурс был на поставку апельсинов🍈. Как указал Победитель конкурса в своей жалобе апельсины в ЕАЭС не растут, следовательно участники могут поставить товар только иностранного происхождения.

Антимонопольный орган поддержал Победителя конкурса указав в своем решении:

✅ участник с товаром из ЕАЭС приложил к заявке 2 противоречивые декларации о стране товара. Одна из них содержала сведения о том, что апельсины произвели в ЕАЭС, другая заявка содержала сведения, что их происхождение в Марокко, Египте, Турции и Испании;

✅ климат России и других стран ЕАЭС не предполагает происхождение цитрусовых, следовательно информация в заявке недостоверная. Поскольку все участники предлагали иностранный товар, заказчику не следовало применять условия допуска.

⚖Решение Новосибирского УФАС от 16.12.2022 N 054/06/7-2157/2022

Но, существует на практике другое мнение антимонопольного органа. У Челябинского и Тамбовского антимонопольных органов иные представления о происхождении товара.

⚖Челябинское УФАС России своим решение от 10.08.2022 N 074/06/105-2146/2022(384-ж/2022) поддержало доводы заказчика указав следующее:

❌ содержание всех заявок отвечало извещению и Закону N 44-ФЗ. По условиям допуска участники не обязаны подтверждать страну товара документами. Повода считать сведения из заявки недостоверными нет;

❌ один из участников задекларировал российский товар, значит, заказчик, верно, применил условия допуска к победителю с иностранной продукцией;

❌ оператор уведомил участников, что в закупке есть заявка с товаром из России. Победитель предложил зарубежную продукцию и должен был понимать, что цену контракта могут снизить.

Как пояснил заказчик, он не мог проверить заявку с российским товаром, так как у него не было нужных для этого документов. (ИМХО: а еще не было полномочий, не было образования, не было нужных познаний, не было нужного персонала, не было настроения, не та погода была и фуить, бюджетные денежки «усохли» 💸 под непонятно какой товар😂.

⚖ Решение Тамбовского УФАС России от 25.05.2022 по делу N 068/06/49-273/2022:

❌ Заказчик при рассмотрении заявки участника закупки N 2 не располагала информацией, указывающей на недостоверность представленных в заявке участника сведений в части страны происхождения товаров;

❌ у заказчика нет оснований проверять страну товара или требовать ее подтвердить – он учитывает сведения из заявки (ИМХО: БИНГО, в тамбовских госзакупках можно указать всё, что угодно, никто проверять не должен и, наверное, не будет, так как это не нужно. Сколько можно закупок отыграть под такое решение. 🤣 К слову сказать, что в данном случае речь шла не о фруктах, а о лазерных указках. Но, прекрасный подход Тамбовского УФАС, взял любую иностранную продукцию, приклеил этикетку с Российским происхождение товара, какого-нибудь там села Кулеватово и выдал товар за Российский, цену автоматом понизили, конкуренты «отвалили» и выиграл незаконно контракт). (ИМХО: интересно, по факту в этой закупке кто победил и что на самом деле поставили, и какая истинная страна происхождения товара?)

Однако ⚖Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд так не считает и доводы заказчика об отсутствия обязанности проверять достоверность информации, представленной в заявке участником конкурса, являются необоснованными и противоречащими положениям Закона N 44-ФЗ, доводы признали незаконным:

Цитирую: «На официальном сайте Россельхознадзора также указано, что на территории нашей страны бананы🍌 не выращиваются. Эта растительная продукция не может выращиваться в условиях нашей страны и завозится из различных регионов мира с тропическим климатом». (ИМХО: опять затронуты фрукты)

Аналогичные выводы содержатся в ⚖Решении Вологодского УФАС России от 20.01.2020 N 035/07/3.2-28/2020, ⚖Решение Воронежского УФАС России от 09.07.2020 по делу N 036/06/83.2-787/2020, ⚖Решение Крымского УФАС России от 23.05.2017 по делу N 08/1571-17.

Боритесь за свои права. В госзакупках есть шанс отстоять свои права⚔



Ваш юрист и налоговый консультант,

эксперт при бизнес-омбудсмене,

член Палаты Налоговых Консультантов,

Константин Чупырь.