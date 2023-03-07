44-ФЗ

Две позиции Верховного Суда на размер пеней за ненадлежащее исполнение подрядчиком своих обязательств

В контракте нельзя устанавливать пени в большем размере, чем предусмотрено законом о контрактной системе 44-ФЗ, но не все инстанции так считают. Рассмотрим две противоположные позицию по этому поводу.

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Решил госзаказчик установить пени в контракте в большем размере чем это положено. Может выслужиться хотел и пополнить бюджет, может на премию рассчитывал, если бы поставщик «косякнул», может чем-то госзаказчика поставщики обидели, а может просто так, из-за вредности.

Но зоркий глаз антимонопольного органа пресек порочную закупку, но глаз зоркий у УФАС стал только тогда, когда на закупку пожаловался участник, а то так бы всё было с нарушениями.

И сошлись в битве судебной госзаказчик и орган антимонопольный, и молвил госзаказчик суду беспристрастному, мол «закон о госзакупках устанавливает лишь нижний предел ответственности подрядчика в виде пени и не содержит запрета на увеличение соглашением сторон размера пени».

И первая и вторая судебные инстанции молвили: «молодец госзаказчик, ты победил, можно пени делать в больше чем положено».

Но кассация сказала: «Неее, госзаказчик не победил. Нельзя так делать. Закон 44-ФЗ – специальный закон, писан для всех одинаково участников госзакупок одинаково. Должен быть баланс во всем. Иначе увеличение размера ответственности, то бишь пени, не имело бы никакого как правового, так и практического смысла».

Дело дошло до самого ВС, который молвил в жесткой и конкретной форме и это правильно на мой взгляд: (цитирую):

«Действующим законодательством установлен фиксированный размер пеней за ненадлежащее исполнение подрядчиком своих обязательств в отсутствие возможности его одностороннего увеличения заказчиком в проекте договора, являющемся частью аукционной документации» (определение ВС от 25.01.2022 № 302-ЭС21-22811).

Что-то произошло в сознании ВС.

Мы то догадываемся в чем дело, ведь ранее он высказывался прямо противоположным образом.

Цитирую: «... установление контрактом пени в размере большем, чем указано в Законе о контрактной системе, законодательству не противоречит и само по себе не может служить основанием для признания спорного условия договора недействительным по статье 168 ГК. (определение ВС от 13.07.2021 N 308-ЭС21-10726 по делу № А53-18505/2020)».

Вот такая «ромашка». Вот такую правовую неопределённость сформировал Верховный Суд.

Казалось бы, но из этой правовой неопределённости можно попытаться извлечь выгоду. Неблагоприятная судебная практика в любой момент может обернуться благоприятной, а значит всегда есть шанс отстоять свои права, а значит надо бороться.

«Заказчики делятся на своих и остальных» (шутка).

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Обожаю споры по госзакупкам и коммерческим закупкам тендерам по 44-ФЗ 223-ФЗ.

Ваш юрист и налоговый консультант, Константин Чупырь.

Константин Чупырь
Константин Чупырь
Юрист Налоговый Консультант в Частная практика

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