О расходах на содержание служебного транспорта в целях расчета налога на прибыль

Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные организацией.

Под такими расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными как положено, либо документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы. При этом положения НК не устанавливают конкретный перечень таких документов.

Перечень прочих расходов, связанных с производством и реализацией, установленный ст. 264 НК, является открытым.

При этом на основании пп. 11 п. 1 ст.264 НК к таким расходам, например, отнесены расходы на содержание служебного транспорта (автомобильного, железнодорожного, воздушного и иных видов транспорта).

Отсюда следует, по мнению Минфина, что расходы организации могут быть учтены при расчете налоговой базы по налогу на прибыль в случае их оформления документами, соответствующими требованиям действующего законодательства, при условии обоснованности таких расходов.

💡Для любителей почитать первоисточник: письмо Минфина от 07.12.2022 № 03-03-06/1/119807.

Для тех, кто ничего не понял:

Расходы на содержание служебного транспорта можно признать таковыми для целей уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль, однако они должны быть документально подтверждены и обоснованы.

Это касается и случаев, когда небольшая компания покупает в кредит (лизинг) автомобиль для босса.

В некоторых случаях, чтобы снять расходы, ИФНС выясняет, куда перемещался автомобиль. Если только из дома в офис и обратно, а также в магазин и баню, то расходы на ГСМ и прочее снимут.

Предвосхищая вопрос о выплате компенсации сотрудникам за использование личного авто в служебных целях, скажу, что для особо жаждущих есть Постановление Правительства от 08.02.2002 № 92 , которому уже 21 год, которое устанавливает нормы на выплату в целях уменьшения налога такой компенсации:

Целых 1200 руб. для легковых автомобилей с объемом двигателя до 2000 куб. см. включительно,

Целых 1500 руб. для легковых автомобилей с объемом двигателей свыше 2000 куб. см.

Если вы думаете, что это норма расходов в день или в неделю, то ошибаетесь. Речь о месяце.

А вот здесь перечень того, что нужно для того, чтобы оформить такую компенсацию.

Понимаю, что такая компенсация позволяет чиновникам как минимум по одному основанию быть уверенными, что злоупотреблений не будет.

Но куда нам до миллиардов, которые трансформированы в золотые ёршики некоторых их представителей со своими скромными 1500 рублей за то, что используем авто в служебных целях...