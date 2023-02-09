Как быть с районным коэффициентом и процентной надбавкой на выплату компенсации, если сотрудник работает дистанционно

Минтруд поделился мнением своих специалистов по этому вопросу.

На дистанционных сотрудников распространяется действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, с учетом особенностей, установленных главой 49.1 ТК.

Оплата труда на работах в местностях с особыми климатическими условиями производится в порядке и размерах, не ниже установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Статья 315 ТК указывает, оплата труда в районах крайнего севера и приравненных к ним местностях осуществляется с применением районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате.

Таким образом, из указанных норм следует, что суммы районных коэффициентов к заработной плате являются частью оплаты труда в повышенном размере за особые условия работы и не распространяются на выплату компенсации за использование работником принадлежащих ему или арендованных им оборудования, программно-технических средств.

💡Для любителей почитать первоисточник: письмо Минтруда от 27.04.2022 № 14-4/ООГ-2815.

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