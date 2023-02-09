Трудовые отношения

Как быть с районным коэффициентом и процентной надбавкой на выплату компенсации, если сотрудник работает дистанционно

Минтруд пояснил, как осуществляется оплата труда для дистанционных работников в зонах с особыми климатическими условиями.

Версия для печати
Как быть с районным коэффициентом и процентной надбавкой на выплату компенсации, если сотрудник работает дистанционно
Иллюстрация: freepik/freepik

Минтруд поделился мнением своих специалистов по этому вопросу.

На дистанционных сотрудников распространяется действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, с учетом особенностей, установленных главой 49.1 ТК.

Оплата труда на работах в местностях с особыми климатическими условиями производится в порядке и размерах, не ниже установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Статья 315 ТК указывает, оплата труда в районах крайнего севера и приравненных к ним местностях осуществляется с применением районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате.

Таким образом, из указанных норм следует, что суммы районных коэффициентов к заработной плате являются частью оплаты труда в повышенном размере за особые условия работы и не распространяются на выплату компенсации за использование работником принадлежащих ему или арендованных им оборудования, программно-технических средств.

💡Для любителей почитать первоисточник: письмо Минтруда от 27.04.2022 № 14-4/ООГ-2815.

Читайте больше в телеграм-канале – Делаем бизнес вместе|Наталья Горячая.

Наталья Горячая
Наталья Горячая
Руководитель в ИП

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

💻 Ваш помощник перехода на ЕНС в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Настройте 1С: Бухгалтерия для работы с единым налоговым платежом. Посмотрите подробную видеоинструкцию по плавному переходу на новый порядок учета и уплаты налогов и получите удостоверение о повышении квалификации.

Кредитование

В Москве начнут выдавать кредиты под залог интеллектуальной собственности

Первый кредитный договор могут заключить в конце февраля 2023 года. Новым способом кредитования уже заинтересовались 1,8 тысяч компаний. Власти Москвы компенсируют банкам все возможные риски.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
ЕНП (единый налоговый платеж)

ЕНС и ЕНП в программе 1С:Бухгалтерия: как уплачивать и вести учет налогов

С введением ЕНС и ЕНП многие бухгалтеры до сих пор не могут понять, как теперь им осуществлять уплату и учет налогов и взносов в программе 1С:Бухгалтерия. Чтобы было проще прояснить, показываем на примерах в программе 1С новый счет 68.90, операции уплаты налогов, как создавать и отправлять Уведомления.

ЕНС и ЕНП в программе 1С:Бухгалтерия: как уплачивать и вести учет налогов
Читать еще