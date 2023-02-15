Работа с самозанятыми: оцениваем риски

На днях разбирали с гостем тему рисков, связанных с привлечением для выполнения работ (оказания услуг) самозанятых.

Компания оказывает услуги удаленно. То есть для того, чтобы что-то сделать для клиента, офис не нужен. Клиенты – юрлица, исполнители – физлица и их много. Для целей оптимизации налогообложения владельцы компании придумали простую схему: вместо найма сотрудников привлекают самозанятых.

Экономия на страховых взносах очевидна, ну и вместо НДФЛ платится 6%, что не может не радовать с учетом того, что многие работодатели (да и работники тоже) считают этот налог налогом работодателя.

Однако перед тем, как реализовывать придуманную схему, будущие владельцы бизнеса решили уточнить риски.

Очевидно, что есть как минимум четыре важных аспекта, на которые необходимо обратить внимание:

Потенциальная угроза со стороны банков в части ПОД/ФТ.

Здесь речь идет о том, что деньги, приходящие на счета всех компаний группы, будут уходить на счета самозанятых. Вроде как ничего ужасного, на первый взгляд.

Но совокупность признаков указывает на то, что бизнес не бизнес, а контора по отмыву денег. Поэтому в схему надо добавлять непременно расходы на содержание бизнеса – канцтовары, офис, базовые штатные сотрудники, вода, плюшки-ватрушки, обучение, интернет, связь и проч.

Более того, даже при осуществлении платежей , указывающих на реальность бизнеса, нужно выбирать банк, которому изначально будет описываться схема ведения бизнеса, чтобы после старта не возникло проблем на ровном месте.

Возможная переквалификация в трудовые договоры всех договоров с самозанятыми по итогам проведения камеральной проверки налоговой декларации по УСН, которую предприятие подаст по итогам работы за год.

Здесь все еще проще: налоговая инспекция проверит представленную декларацию. Даже если фирма (или ИП) применяет УСН 6%, налоговый орган под лупой изучит расходную часть по выписке из банка и задаст вопрос: а что это у вас там за толпа самозанятых? а почему не по трудовому договору? а дайте нам договоры, а вот еще на опрос приезжайте, а после предложит уточнить свои обязательства по страховым взносам и НДФЛ.

Если компания это не сделает, то может последовать обращение в суд и далее уже компания будет рассказывать почему самозанятые, а не трудовые отношения, а юристы налоговой инспекции будут сидеть в зале суда, скрестив руки на груди с ухмылкой на лице.

Риск объединения всей группы ИП и юрлиц, которые будут созданы для извлечения дохода, в одно с наибольшей по размеру налога системой налогообложения.

Для этого надо, конечно, по всей группе показать выручку близкую к лимиту выручки по УСН, и делать это на протяжении нескольких лет.

Тогда налоговый орган может указать на то, что мало того, что тут дробление для целей ухода от ОСН, так еще и трудовые отношения подменялись отношениями с самозанятыми.

Сотрудники (равно как и самозанятые) – слабое звено в любом налоговом планировании: сдадут с потрохами и поминай как звали.

Как вести бизнес, чтобы, не переплачивая, не рисковать

Сложная задача. Это проблема выбора.

Мы уже не один раз дискутировали на тему того, как можно вести бизнес в современных экономических условиях, когда помимо снижения потребительского спроса на бизнес оказывается беспрецедентное давление со стороны государства – администрирование налогов, цифровизация и автоматизация процесса контроля за операциями, ужесточение ПОД/ФТ (115-ФЗ).

Здесь можно, конечно, предложить такой вариант: не работайте в тех сферах, где без уклонения от налогов вы не заработаете.

Но смысл моей работы все же не в радикальных подходах к предмету консультации, а в поиске решений, которые позволят бизнесу работать с соблюдением всех имеющихся ограничений, с использованием возможностей и при этом найдя баланс интересов между бизнесом и государством (госбюджетом).

Именно поэтому ЦБ, ФНС, арбитражная практика предлагают нам именно совокупность формальных признаков, свидетельствующих о дроблении бизнеса, именно совокупность факторов, указывающих на переквалификацию одного типа договоров в другой, именно совокупность признаков, указывающих на то, что компания не осуществляет реальной деятельности, а занимается обналичиванием.

Если вы понимаете, что самозанятые это лучший для вас вариант для работы в вашем бизнесе (вы делаете относительно короткие проекты, например, и поэтому держать персонал на постоянной основе нецелесообразно), то внимательно посмотрите на весь список специалистов, которые вам нужны. Возможно, кто-то из них может быть принят по трудовому договору.

Более того: если вы всех необходимых специалистов ищете на порталах по поиску работы, предлагаете им всем накануне заключения договора оформиться самозанятыми, если вам нужно 30-50 или 100 таких специалистов сразу, то вам придется применять все свои творческие способности, чтобы отвести подозрения налоговых органов от своих действий.

Читайте больше в телеграм-канале – Делаем бизнес вместе|Наталья Горячая.Н.