Малый и средний бизнес

Как снимают расходы и доначисляют налоги строительным компаниям

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Как снимают расходы и доначисляют налоги строительным компаниям

Целиком дело, где рассматривались отношения с несколькими контрагентами, я выкладывать сюда не буду. Для любителей почитать первоисточник, как обычно, в конце публикации сразу за «лампочкой» указан номер дела и ссылка для скачивания на сайте арбитражного суда.

Мы же рассмотрим один из эпизодов.

Между проверяемым обществом и субподрядчиком заключен договор субподряда на сумму 5.6 млн. руб. В соответствии с документом подрядчик поручил, а субчик принял на себя обязательства выполнить СМР в цехе. Договор был заключен во исполнением доп.соглашения с заказчиком. Работы в двух договорах были идентичными, их стоимость с заказчиком составляла 5.2 млн. руб.

В ходе проверки ИФНС установили, что договор между проверяемой компанией и субчиком был заключен раньше, чем допсоглашение к договору подряда с заказчиком. Факт того, что сумма в договоре с субчиком больше, чем сумма договора подрядчика с заказчиком, не соответствует обычаям делового оборота.

Субчик по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, не находится, основных средств в период выполнения СМР не имел, производственных активов не было, имущество, транспорт и техперсонал тоже отсутствуют, ССЧ равна 0, помещений для достижения результатов хозяйственной деятельности нет. Более того, этот субчик был привлечён к налоговой ответственности за работу с «однодневками».

На допросе руководитель субчика сообщил, что всеми вопросами по сделке занимался некто, умерший полгода назад. Руководитель проверяемой компании не смог назвать ни одной фамилии работников субчика, наименование техники, использованной в ходе СМР. Сам субчик не перечислял кому бы то ни было деньги за подрядные работы, за аренду техники, а было лишь обналичивание по чеку в банке.

Помимо этого, инспекция установила, что на объекте, где по договору проверяемая организация вела СМР, установлен пропускной режим. В соответствии с инструкцией о пропускном режиме на этом объекте могут находиться только лица, имеющие соответствующий пропуск. Но пропуска ни на кого, кто не имел бы отношения к проверяемой компании, не оформлялись. И на имя компании-субчика пропуска тоже не оформлялись.

Указанных выше признаков было достаточно для того, чтобы расходы на работы, выполненные субчиком, ИФНС снесла и суд поддержал выводы инспекции.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А05-1943/2022

Были бы пропуска – можно было бы отбить претензии ИФНС. Ведь тот факт, что компания не платит налоги или не находится по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, не является доказательством того, что фирма получила только документы, а реальные работы не были сделаны или сделаны были кем-то другим. Ну и с датами, конечно, аккуратнее надо быть. Однако для того, чтобы документы держать в порядке, нужны кадры и время, которых порой нет. Поэтому получается, что налоги все равно приходится платить, а в моменте предприятие добивается лишь отсрочки, которая стоит ключевую ставку и от 20 до 40% в виде штрафа – это уж как повезет.

Наталья Горячая
Наталья Горячая
Руководитель в ИП

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