Уж полночь близится, а Германа все нет...

Ждали мы, ждали, что налоговики вменяемо и однозначно разъяснят ситуацию с обложением НДФЛ аванса и зарплаты за декабрь 2022, но нет...

Поэтому приходится самим. Ниже изложена позиция автора, которая если и не претендует на абсолютную истину, то на здравый смысл - однозначно!

С 1 января 2023 года вступают в силу изменения в НК РФ, связанные с исчислением и уплатой НДФЛ с зарплаты. Так, дата получения дохода в виде оплаты труда будет определяться в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ как день фактической выплаты дохода. А п. 2 ст. 223 НК РФ, по которому датой получения дохода в виде оплаты труда признается последний день месяца, за который была начислена эта зарплата, утрачивает силу после 31 декабря 2022г.

С учетом этих изменений все суммы, которые будут выплачены в январе, подпадают в базу и в отчетность по НДФЛ за январь, а не за декабрь, как это было раньше.

А как быть с НДФЛ по зарплате за декабрь 2022? Какие правила (старые или новые) надо применять?

Ниже рассмотрены все возможные варианты.

НДФЛ с зарплаты за декабрь 2022 г., выплаченной в декабре 2022 г.

Это самая простая ситуация, когда вся зарплата за декабрь (аванс и расчет) выплачена в декабре.

В этом случае действуют «старые» правила п. 2 ст. 223 НК РФ, т.е. датой получения дохода будет последний день декабря 2022 г. (при выплате зарплаты 30 декабря). Соответственно и в расчет 6-НДФЛ эти суммы попадут за 4 квартал 2022 г.

Срок перечисления налога - следующий рабочий день после даты выплаты зарплаты - 9 января 2023 г., т.к. при выплате зарплаты в последний рабочий день декабря 2022 г. срок уплаты НДФЛ налоговым агентом определяется по правилам, действующим на эту дату, а новая редакция п. 6 ст. 226 НК РФ (по ней срок уплаты НДФЛ меняется) начнет действовать с 1 января 2023 г. и в данной ситуации не применяется.

НДФЛ, когда аванс за декабрь выплачен в декабре 2022 г., а зарплата за декабрь - в январе 2023 г.

В отношении авансовой части декабрьской зарплаты, выплаченной в декабре 2022 г., дата получения дохода определяется по правилам п. 2 ст. 223 НК РФ как последний день месяца, за который была начислена зарплата. Таким образом, датой получения дохода для аванса за декабрь, выплаченного в декабре, будет последний день декабря 2022 г. (помним про п. 2 ст. 223 НК РФ!). Этот доход нужно будет отразить в расчете 6-НДФЛ за 4 квартал 2022 г. Срок перечисления НДФЛ с этой части зарплаты - следующий рабочий день после даты получения дохода, т.е. 9 января 2023 г.

ВНИМАНИЕ! Чтобы выполнить эти требования нужно удержать НДФЛ при выплате аванса! Для этого в настройках учетной политики программы 1С должны быть включены опции по исчислению и удержанию НДФЛ с аванса (см. скрин), а сам аванс нужно начислять документом «Начисление за первую половину месяца».

Настройки учетной политики для удержания НДФЛ с аванса.

В отношении части зарплаты за декабрь 2022 г., выплаченной в январе 2023 г., действуют уже новые правила и указанный доход относится к январю 2023 г., т.к. применяется пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ, по которому датой получения дохода в виде зарплаты является дата фактической выплаты дохода. Следовательно в расчете 6-НДФЛ за 4 квартал 2022 г. декабрьскую зарплату, выплаченную в январе 2023 г., отражать не надо. Данный доход и НДФЛ с него надо отразить в расчете 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 г. Срок уплаты этого НДФЛ в бюджет зависит от даты выплаты дохода: при выплате зарплаты с 1 до 22 января включительно, НДФЛ с нее нужно перечислить 28 января 2023г.; при выплате заплаты 23 января и позднее, НДФЛ с нее нужно будет перечислить 28 февраля 2023г.

И сразу FAQ (во всех смыслах):

1) Вопрос: Срок выплаты зарплаты приходится на январь, после праздников. Можно ли выплатить ее в декабре?

Ответ: Да, можно выплатить зарплату раньше срока. Но нельзя нарушать требование ТК о выплате заплаты 2 раза в месяц. Поэтому, если решили выплатить зарплату не в январе, а в декабре (что разумно с учетом всего законодательного геморроя), то в положенную дату выплаты в январе все равно надо выплатить хоть какой то аванс (за январь!). Например, при сроке 10 января можно выплатить аванс в сумме за фактически отработанный 1 день.

2) Вопрос: Аванс за декабрь уже выплачен, НДФЛ не удержан. Как быть?

Ответ: См. заголовок к статье. Вменяемых ответов от контрольных органов нет. Наша рекомендация - произвести переначисление аванса "обратным счетом" с учетом удержания НДФЛ, изменив настройки программы. Например, если выплатили аванс 10000 руб., то надо начислить 11494 руб. 25 коп. (10000 / 0,87).

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