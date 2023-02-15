Вопросы

Вопрос № 1

Методика формирования счета-фактуры соинвесторам на основании сводной ведомости затрат на строительство и расчетной справки на долю, причитающуюся каждому соинвестору за последний возможный период, так как строительство длилось более трех лет (срок строительства составил 10 лет с 2012 по 2022 гг.)?

Вопрос № 2

НДС, сформированный на счете 19 за период с 2012 по 2019 (7 лет) где следует отразить в себестоимости? Какие возможны варианты?

Вопрос № 3

Какой метод распределения НДС следует отразить в учетной политике, если соинвесторы согласно инвестиционного контракта стали таковыми в разные налоговые периоды (один в 2016 году, другой в 2020 году)?

Ответы

Ответ на вопрос № 1

Оформить счета-фактуры на передаваемые соинвесторам суммы НДС застройщик должен в течение пяти дней с даты подписания актов приема-передачи объектов (абз. 1 п. 3 ст. 168 НК). В письме Минфина от 14.03.2019 № 03-07-11/16556 сообщается, что счета-фактуры, выставленные продавцом товаров после установленного срока, не являются основанием для отказа в принятии к вычету сумм НДС покупателем.

Однако во избежание налоговых споров лучше выставить счета-фактуры своевременно, принимая во внимание, что день передачи недвижимости входит в обозначенный пятидневный срок (письмо Минфина от 18.10.2018 № 03-07-14/74899).

Что касается входящего НДС, то в течение строительства он аккумулируется инвестором-заказчиком на счете 19.

По окончании строительства эта сумма распределяется между соинвесторами пропорционально внесенным ими денежным средствам, т.е. не зависит от периода заключения соинвестором инвестиционного контракта.

При передаче объектов строительства соинвесторам заказчик на основании сводной ведомости затрат на строительство и справки-расчета на долю, приходящуюся данному соинвестору, выписывает в двух экземплярах счет-фактуру.

Один экземпляр передается инвестору (в том числе и себе), другой подшивается в журнале учета выставленных счетов-фактур без регистрации в книге продаж. На сумму превышения выписывается отдельный счет-фактура в одном экземпляре и регистрируется в книге продаж.

На оказываемые, согласно договора, услуги заказчика по организации строительства объекта инвестор-заказчик выписывает счет-фактуру в двух экземплярах.

Второй экземпляр счета-фактуры регистрируется у заказчика в книге продаж в установленном порядке.

Ответ на вопрос № 2

НДС, сформированный на счете 19 за период с 2012 по 2019 (7 лет) следует передать соинвесторам по сводной счету-фактуре.

Учет всех затрат в периоде строительства ведет застройщик, который после завершения реализации инвестиционного проекта передает соинвесторам:

сводный счет-фактура;

копии первичных документов, подтверждающих приобретение выполненных работ, оказанных услуг и товаров (формы КС-2 и КС-3, акты сдачи-приема оказанных услуг, накладные);

копии счетов-фактур, выставленных продавцами (поставщиками и подрядчиками).

Данная схема взаимодействия позволяет заявить НДС к вычету после завершения строительства на основании сводного счета-фактуры. Это утверждение основано на нормах гл. 21 НК, мнении Минфина и ФНС и позиции судов.

ВС неоднократно подтверждал право налогоплательщиков-инвесторов принять к вычету НДС на основании так называемого сводного счета-фактуры (см., например, определения ВС от 17.05.2018 № 301-КГ17-22967 по делу № А79-8152/2016, от 12.01.2017 № 303-КГ16-18603 по делу № А04-9753/2015 и др.).

При использовании такого порядка в целях исчисления трехлетнего срока заявления НДС к вычету важны не даты выставления счетов-фактур подрядчиками и поставщиками, а момент принятия на учет объекта недвижимости и дата составления так называемого сводного счета-фактуры.

Ответ на вопрос № 3

Метод распределения НДС не может зависеть от периода заключения инвестиционного контракта, он зависит от инвестиционного вклада соинвестора.

Распределение НДС возможно по этапам выполнения работ, по определенным периодам, либо по завершении инвестиционного контракта, и составления сводного счета-фактуры.

Любой из описанных способов можно отразить в учетной политике, но для законного возмещения НДС, соинвесторам нужно предоставить копии счетов-фактур и первичных документов (КС-2, КС-3, пр.).

Метод распределения НДС по этапам выполнения работ, является более привлекательным для соинвесторов, так как позволяет учесть входящий НДС значительно быстрее, чем при составлении сводного счета-фактуры.