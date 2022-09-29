Что делать, если директора призывают на военную службу в рамках частичной мобилизации

Впереди вас ждет серия статей, которые будут посвящены нормативной базе, связанной с мобилизацией. И если мы говорим о правительственных чиновниках экономического блока, то в части, касающейся мобилизации, они работают очень быстро и очень качественно. Их бы усилия, да в нужном бы направлении…