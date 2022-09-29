Мобилизация

Что делать, если директора призывают на военную службу в рамках частичной мобилизации

Порядок действий при призыве на службу руководителя компании.

Версия для печати

Ставь лайк и подпишись!

Марат Самитов
Марат Самитов

Повышение квалификации

Мобилизация

Студентов всех вузов освободят от частичной мобилизации

Акты об освобождении от частичной мобилизации студентов всех вузов, аспирантов и лиц с учетными степенями опубликуют в ближайшие дни. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев.

Мобилизация

Мобилизация: каких специалистов не призовут

Впереди вас ждет серия статей, которые будут посвящены нормативной базе, связанной с мобилизацией. И если мы говорим о правительственных чиновниках экономического блока, то в части, касающейся мобилизации, они работают очень быстро и очень качественно. Их бы усилия, да в нужном бы направлении…

Мобилизация: каких специалистов не призовут

Мероприятия

Разместить
Читать еще