Ставь лайк и подпишись!
Что делать, если директора призывают на военную службу в рамках частичной мобилизации
Порядок действий при призыве на службу руководителя компании.
Порядок действий при призыве на службу руководителя компании.
Ставь лайк и подпишись!
Порядок действий при призыве на службу руководителя компании.
Власти Санкт-Петербурга предложили предпринимателям самостоятельно определить, какие сотрудники критически необходимы для предприятия.
Если гражданин платит алименты, то после мобилизации сумма выплат будет автоматически удерживаться из денежного довольствия.
Акты об освобождении от частичной мобилизации студентов всех вузов, аспирантов и лиц с учетными степенями опубликуют в ближайшие дни. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев.
Впереди вас ждет серия статей, которые будут посвящены нормативной базе, связанной с мобилизацией. И если мы говорим о правительственных чиновниках экономического блока, то в части, касающейся мобилизации, они работают очень быстро и очень качественно. Их бы усилия, да в нужном бы направлении…
Минсельхоз предложил меры для фермеров, которые получили грант «Агростартап», «Агропрогресс» или «Агротуризм», а потом повестку по ЧМ.
В России заработала горячая линия для родственников тех, кого призвали в рамках частичной мобилизации.
Бухгалтеры смогут переводить электронные документы из одного формата в другой, использовать как перевод электронного документа в бумажный, так и наоборот.
Волонтеры, деятельность которых связана с риском для жизни, будут получать компенсации, если будет причинен вред их жизни и здоровью.
Предельный возраст призыва рядовых и сержантского состава — до 50 лет, младших офицеров — до 60 лет, старших офицеров — до 65 лет.