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Как ИП отстоял свои интересы при смене объекта налогообложения по УСН
В этом видео я расскажу как ИП отстоял свои интересы выборе системы налогообложения и при смене объекта налогообложения.
В этом видео я расскажу как ИП отстоял свои интересы выборе системы налогообложения и при смене объекта налогообложения.
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Доходы резидентов других стран не облагаются НДФЛ в России, если это предусмотрено международным договором. С Казахстаном такой договор есть.
С 2023 года меняются правила исчисления больничных. Поправки связаны с появлением права на пособия у договорников.
Отчетность за 9 месяцев в разгаре, мы все понимаем. Времени у вас мало, но оставаться в курсе новостей ведь все равно надо, правильно? Поэтому смело включайте наш дайджест фоном. Ничего не пропустите и от проблем себя защитите. Поехали!
Новый закон дает возможность взять кредитные каникулы мобилизованным россиянам. Что это значит? На кого распространяются новые правила? Как использовать эту льготу? Читайте в разборе.
Тема не новая, однако для тех, кто впервые столкнулся – советы из «Красного уголка бухгалтера».
Работодатель должен приостановить действие трудового договора мобилизованного. Но повестку могут принести, а срок службы в ней не указан. Как тогда быть с датами?
Третья часть саги об отправке отчетности по МЧД посредством ведущих операторов.
«Целое больше, чем просто сумма его частей» — Аристотель, «Метафизика».
Моя любимая тема в аутсорсинге – это заключение договора с клиентом, который хочет получить бухгалтерское сопровождение. Очень важно тщательно продумать каждый пункт договора, чтобы впоследствии не попасть в неприятные ситуации.
Дайджест составлен на основе ежедневного анализа налоговых событий.