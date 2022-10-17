УСН

Как ИП отстоял свои интересы при смене объекта налогообложения по УСН

В этом видео я расскажу как ИП отстоял свои интересы выборе системы налогообложения и при смене объекта налогообложения.

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Марат Самитов
Марат Самитов

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