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Экономим на налогах в конце года
В этом видео я расскажу, как директор ООО или ИП может сэкономить на налогах в конце года.
В этом видео я расскажу, как директор ООО или ИП может сэкономить на налогах в конце года.
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В совет директоров IT-сектора предлагают назначать представителей государства и создать комитеты для госконтроля действий иностранных бизнесменов.
Акции ВТБ рухнули на 7,5%, а ЦБ планирует продать банк «Открытие» до конца года.
Мы часто сталкиваемся с тем, что люди очень хотят переехать в другую страну.
Декларация 3-НДФЛ на лечение помогает вернуть часть ранее уплаченного в бюджет НДФЛ. С примерами расчетов НДФЛ по расходам на медицинские услуги и лекарства, а также со списком требуемых для получения вычета документов вас познакомит наш материал.
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Казалось, переплюнуть «успехи» этого года уже не удастся. Но чиновникам все под силу. 23 тоже грозится побить антирекорды. По крайней мере, так думаешь, когда понимаешь, с чего начнется для бухгалтеров будущий год.
2023 год еще не наступил, но уже приготовил собственникам квартир в многоэтажках ряд новых правил. Разберем основные из них.
Утвердили новый бланк уведомления об исчисленных налогах, которые будут идти в «общий котел» в виде ЕНП. В нем есть строка, где надо указывать отчетный (налоговый) период.
С 1 ноября по 31 декабря 2022 года проходит очередной призыв на военную службу граждан в возрасте от 18 до 27 лет. Рассказываем, как поступать работодателю, если работник получил повестку из военкомата.