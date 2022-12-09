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Основные ошибки ИП и ООО на УСН
В этом видео я расскажу основные ошибки ИП и ООО на УСН, в результате которых они переплачивают налоги, либо получают другие проблемы в бизнесе.
В этом видео я расскажу основные ошибки ИП и ООО на УСН, в результате которых они переплачивают налоги, либо получают другие проблемы в бизнесе.
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