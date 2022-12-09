УСН

Основные ошибки ИП и ООО на УСН

В этом видео я расскажу основные ошибки ИП и ООО на УСН, в результате которых они переплачивают налоги, либо получают другие проблемы в бизнесе.

Версия для печати

Ставь лайк и подпишись!

Марат Самитов
Марат Самитов

Онлайн-кассы

Как банки вам не договаривают. Бесплатная касса: правда или развод?

Онлайн-касса сейчас нужна почти каждому бизнесу: только ограниченному списку сфер деятельности можно обойтись без нее. Спрос рождает предложение, как же заманчиво получить кассу бесплатно. Но возможно ли это?

Как банки вам не договаривают. Бесплатная касса: правда или развод?

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще