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Помогли IT-компании на УСН получить аккредитацию и льготы по страховым взносам
В этом видео я расскажу мы помогли молодой IT-компании получить льготы по страховым взносам и получить аккредитацию.
В этом видео я расскажу мы помогли молодой IT-компании получить льготы по страховым взносам и получить аккредитацию.
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Сверхкраткий гайд по всем системам налогообложения России.
Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я ее потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯_(ツ)_/¯
В этом видео я расскажу мы помогли молодой IT-компании получить льготы по страховым взносам и получить аккредитацию.
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Многие даже не задумываются о том, что у них могут существовать обязанности в случае открытия зарубежных счетов. А такие обязанности есть, и за их несоблюдение предусмотрена ответственность. Более того, в условиях стремительно меняющегося законодательства существуют различные ограничения, запреты и сложности в использовании таких счетов.
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