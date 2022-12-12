IT-компании

Помогли IT-компании на УСН получить аккредитацию и льготы по страховым взносам

В этом видео я расскажу мы помогли молодой IT-компании получить льготы по страховым взносам и получить аккредитацию.

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Марат Самитов
Марат Самитов

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