Основные ошибки ИП и ООО при заключении договоров с самозанятыми.

Версия для печати

Ставь лайк и подпишись!

Марат Самитов
Марат Самитов

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Маркетплейсы

Чек-лист для предпринимателей: подготовка к праздникам на маркетплейсах

Когда все покупатели находятся в предвкушении праздников и в поисках подходящих подарков, продавцы маркетплейсов тратят последние деньги и нервы, чтобы нарастить продажи и заработать. Приготовили полезный чек-лист, чтобы за короткий срок все успеть, иначе придется ждать следующего праздничного повода.

Чек-лист для предпринимателей: подготовка к праздникам на маркетплейсах
Читать еще