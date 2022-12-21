Основные ошибки ИП и ООО при заключении договоров с самозанятыми.

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Без идентификации разрешат покупать ювелирные изделия до 60 тысяч наличными и до 400 тысяч по безналу.
Требования к получателям субсидий будут опубликованы на едином портале бюджетной системы.
Бизнес-клиенты банка могут переводить евро в любую страну. Минимальная сумма транзакции — 10 тысяч евро.
Не будут брать комиссии при переводе денег с одного своего счета на другой. Если сумма меньше 1,4 млн рублей в месяц.
Инвестиционные квоты могут получить только пользователи, зарегистрированные в прибрежном регионе.
Чем ближе конец года, тем быстрее скорость бешеного поезда под названием «изменения 2023». Сегодня новости про отчетность в будущий Социальный фонд России.
Чтобы избежать легализации преступных доходов, средства сначала поступят на счет в банке РФ.
С 1 января 2023 года после введения ЕНП получить отсрочку (рассрочку) по уплате налогов станет проще. Достаточно направить заявление и пакет документов через личный кабинет или по ТКС.
Но 80% из них продолжают удаленно работать в отечественных компаниях
Когда все покупатели находятся в предвкушении праздников и в поисках подходящих подарков, продавцы маркетплейсов тратят последние деньги и нервы, чтобы нарастить продажи и заработать. Приготовили полезный чек-лист, чтобы за короткий срок все успеть, иначе придется ждать следующего праздничного повода.