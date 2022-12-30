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Мифы про выездные налоговые проверки. Причины, почему вы можете попасть на проверку
В этом видео я расскажу мифы про выездные налоговые проверки и причины, почему вы можете попасть на проверку.
В этом видео я расскажу мифы про выездные налоговые проверки и причины, почему вы можете попасть на проверку.
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Повышенные ставки будут на ввоз и вывоз определенной продукции. Полный список такой продукции будет утвержден правительством.
Мы подводим итоги года и тут выяснили, что дата регистрации очередного пользователя в уходящем теперь уже 2022 году пришлась на первые часы года. Послушал бой курантов, допил шампанского, может быть, загадал желание и пошел читать «Клерк».
Инвесторам рекомендуют внимательно изучать деятельность компании. Она не должна противоречить нормам ислама.
За 2022 года индивидуальных предпринимателей стало на 9% больше, чем в прошлом году. В основном они работают в торговле, строительстве и сфере консалтинга.
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Мы посчитали: больше, чем на сто тысяч!
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