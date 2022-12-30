Налоговые проверки

Мифы про выездные налоговые проверки. Причины, почему вы можете попасть на проверку

В этом видео я расскажу мифы про выездные налоговые проверки и причины, почему вы можете попасть на проверку.

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Марат Самитов
Марат Самитов

Карьера бухгалтера

🎅🔔 🎄На «Клерке» регистрируются даже в новогоднюю ночь

Мы подводим итоги года и тут выяснили, что дата регистрации очередного пользователя в уходящем теперь уже 2022 году пришлась на первые часы года. Послушал бой курантов, допил шампанского, может быть, загадал желание и пошел читать «Клерк».

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