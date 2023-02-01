Ставь лайк и подпишись!
Как налоговая инспекция выбирает налогоплательщика для проверки или допроса
В этом видео я расскажу как налоговая инспекция выбирает налогоплательщика для выездной или камеральной налоговой проверки или вызова на допрос.
В этом видео я расскажу как налоговая инспекция выбирает налогоплательщика для выездной или камеральной налоговой проверки или вызова на допрос.
Ставь лайк и подпишись!
Свершилось! Через 10 дней заработают новые правила оформления платежных поручений на уплату налогов.
МВФ изменил прогноз по РФ экономике с падения в 2,3% на рост в 0,3%; в пещере неандертальцев обнаружили коллекцию черепов; в Okko вышел документальный сериал о Мавроди; умер Бобби Халл. Ему было 84 года
На электронную почту пришло письмо из налоговой инспекции на тему сверки с бюджетом. Бухгалтер его открыл, а внутри оказался файл с вирусом.
Разъяснения Минфина никогда не отличались особой ясностью. Но сейчас от чиновников требуется объяснить налогоплательщикам, как правильно применять новую систему ЕНС. Объясняют они… Так себе. Например, как начислять пени в разных ситуациях.
Норникель и X5 Retail Group (владелец сетей «Пятёрочка», «Перекрёсток») отчитались об успехах, в США стало меньше заявок на пособия по безработице, Билайн не продадут нидерландской компании. Собрали интересные новости за прошедшую неделю.
Недавно Минфин и ФНС наконец-то выдали бизнесменам механизм уменьшения налога на фиксированные взносы. Но прошла неделя и вышли новые вводные – вместо заявлений с ЭЦП нужны платежки-уведомления. То есть, появился способ №2.
Большинство мужчин не готовы трудиться исключительно в окружении женщин. 24% опрошенных предпочитают оценивать коллег по трудовым качествам и работать в смешенном коллективе.
Организации и ИП могут возмещать НДС за 2022 и 2023 годы в заявительном (ускоренном) порядке без банковской гарантии в пределах рассчитываемого лимита. Заявление по форме по КНД 1151155 могут подать заявление в налоговый орган не позднее 5 дней со дня подачи налоговой декларации
В этом видео я расскажу как налоговая инспекция выбирает налогоплательщика для выездной или камеральной налоговой проверки или вызова на допрос.
Аналитический центр НАФИ представляет исследование, в котором собраны результаты измерения уровня лояльности и доверия россиян к банкам.