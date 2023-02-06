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Как ИП организовать строительный бизнес с минимальными налогами
В этом видео я расскажу как ИП смог организовать строительный бизнес с минимальными налоговыми платежами.
В этом видео я расскажу как ИП смог организовать строительный бизнес с минимальными налоговыми платежами.
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Сдавать новый сложный отчет надо по разделам и у него нет одной четкой даты. В Сообществе профессиональных бухгалтеров задают много вопросов.
В этом видео я расскажу как ИП смог организовать строительный бизнес с минимальными налоговыми платежами.
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Это будет из-за отмены двух контрольных соотношений в 6-НДФЛ.
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